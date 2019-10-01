iPhone 11銷售頻傳捷報 外資再調升玉晶光目標價達630元

蘋果 (AAPL-US) 新手機開賣，外資摩根大通上調出貨預測，並調升蘋果目標價從每股 243 美元上調至每股 265 美元，而光學元件供應商玉晶光 (3406-TW) 也同樣獲美系外資調升，目標價由 600 元調升到 630 元。

美系外資對玉晶光評等維持「加碼」，並強調，是包括玉晶光第 4 季完成發行 1 萬張現增案稀釋獲利後的目標價。

美系外資最新報告指出，不僅上調蘋果 iPhone 11 出貨量預估，同時基於蘋果將在明年上半年推出 SE2 及新 iPad 產品，將加速鏡頭規格升級速度，看好玉晶光獲利。

玉晶光 8 月營收大幅跳升達 18.38 億元，創新高，稅後純益為 4.81 億元，也創新高，年增 3.24 倍，每股純益為 4.77 元。

玉晶光先前單月營收歷史高點在 2012 年 11 月的 13.3 億元，今年 8 月創新高，累計前 8 月營收 63.28 億元，年增 26.58%，同時，目前玉晶光受美系客戶訂單挹注下，9 月產能相當滿，營收表現看俏。

玉晶光擬發行 1 萬張現增案，已向金管會送件，暫訂每股發行價 350 元，將募集 35 億元。玉晶光此現增案由永豐金證主辦承銷，如依此一暫訂價格完成募集，將成台光學元件產業歷年來最大規模市場籌資案，也打破玉晶光 2011 年 3 月現金增資案籌資 23.5 億元創下的紀錄。