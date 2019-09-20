(更正) 玉晶光8月賺回近半個股本創新高 單月EPS 4.77元

蘋果 (AAPL-US) 新手機零組件拉貨急切，光學元件廠獲多鏡頭設計加持，營運動能持續升溫，玉晶光 (3406-TW) 8 月營收大幅跳升達 18.38 億元，創新高，玉晶光今 (20) 日公告自結，8 月稅後純益為 4.81 億元，也創新高，單月每股純益為 4.77 元。

玉晶光自結 8 月單月稅後純益為 4.81 億元，較去年同月成長 3.24 倍，每股純益 4.77 元，單月稅後純益超過上半年稅後純益總和 2.23 億元。

玉晶光先前單月營收歷史高點在 2012 年 11 月的 13.3 億元，今年 8 月創新高，累計前 8 月營收為 63.28 億元，年增 26.58%。同時，目前玉晶光受美系客戶訂單挹注強之下，9 月的產能相當滿，法人不看淡其 9 月營收。

美系外資認為，玉晶光第 3 季前 2 個月營收已達 31.22 億元，加計 9 月營收，整季營收可望上看 46.1 億元，而獲利方面，毛利率受惠生產良率改善，將提升到 45.2%，明顯較第 2 季的 41.2% 提高達 4 個百分點。

但對於玉晶光的第 4 季營收，由於美系客戶採取滾動式需求預估作業「RoliingForecast」，玉晶光第 4 季營收也將視今天最新的上市 iPhone 11 系列的銷售而定。

玉晶光擬發行 1 萬張現增案已正式向金管會送件，暫訂每股發行價 350 元，將募集 35 億元。玉晶光此現增案由永豐金證主辦承銷，如依此一暫訂價格完成募集，將成台光學元件產業歷年來最大規模市場籌資案，也打破玉晶光 2011 年 3 月現金增資案籌資 23.5 億元創下的紀錄。

今年以來掛牌光學元件廠市場籌資案第一起由新鉅科 (3630-TW) 拔得頭籌，9 月初完成 2.5 億元現增案，每股以 82.8 元溢價發行，募集金額為 20.7 億元。