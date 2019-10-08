【日盛投顧】指數創近期波段高

◆盤勢分析

1. 台股在權王 2330 台積電的貢獻，且亞股普遍上揚，呈現開高走高，惟中小型個股未能跟上漲幅，漲跌分歧，指數最終上漲 82.25 點，漲幅 0.75%，收在 11,017.31 點，成交金額為 1290.21 億元。三大法人合計買超 94.29 億元，外資買超 101.47 億元、投信賣超 2.4 億元、自營商賣超 4.78 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量增，有利盤勢，後勢仍需回檔量縮，漲時量增。

（2）、均線：支撐為季線 (約 10721 點) 附近，壓力為 11100 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（76）高於 50，短線偏多格局。

3. 櫃買指數跌幅 0.42%，收在 140.73 點，相對加權指數弱勢。支撐下移至 138 點附近，壓力為 143.5 點附近，KD 指標向下，9 日 K 值（38）低於 50，短線整理格局。

4. 觀盤重點：指數創波段高點，惟國慶假期尚有中美雙方協商不確定因素，目前就依月線支撐作為依據，支撐不破仍是偏多格局，櫃買指數能否跟上，將為個股是否活絡的重點，操作建議不宜追高，採區間操作為主。台股選股方向可留意 IC 設計、運動休閒、內需、5G、PCB、伺服器等。

半導體、被動元件、伺服器、水泥、安全監控等族群領漲

1. 半導體：宣布導入極紫外光 (EUV) 微影的 7 奈米強效版 (N7+) 製程技術，激勵 2330 台積電股價創下高點，帶動供應鏈聞訊上揚，如 EUV 供應商 3680 家登、先進製程 IP 的 6643 M31。IC 設計營收創佳績個股如 6462 神盾、5299 杰力、3317 尼克森等盤中股價攻高。

2. 被動元件：受惠於客戶庫存回復正常，庫存天數有望下降，4Q 產品報價壓力趨緩，使得族群個股輪流反彈，如 2327 國巨、3026 禾伸堂、6449 鈺邦等今日股價走揚，惟報價趨緩尚未見明顯回升，需留意未來營收表現，短線題材視之。

3. 伺服器：3Q 明顯回溫，明年受惠 AI、5G 需求，產業趨勢穩定成長，相關個股如 6669 緯穎、3533 嘉澤、5274 信驊、2377 微星等後勢仍可持續追蹤。

4. 水泥：近期股價呈現修正，但 4Q 為產業傳統旺季，水泥價格有望漲價，激勵 1101 台泥、1102 亞泥股價收紅盤。

5. 安全監控：受惠美列海康威視為貿易黑名單，可望有轉單效應，激勵 3356 奇偶、3454 晶睿等股價跌深反彈。