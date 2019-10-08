能源盤後—中美重啟談判在即 市場忐忑 原油吐回漲幅收小跌

週一 (7 日) 交易，原油期貨吐回稍早漲幅，收盤小跌，係因本週稍晚中美將重啟貿易談判，市場普遍擔憂能源需求，儘管 OPEC 月度產量下降。

交易者摩拳擦掌準備迎接本週稍晚的中美貿易談判，他們預期這將會決定能源需求前景。

德國商銀分析師週一報告指出，「市場觀察者多數預期需求動力再次上升，但這必須要中美貿易紛爭在近期內找到解套，因此本週尾聲的貿易談判將是市場極為關注的焦點。」

美國白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週一向媒體表示，他樂觀認為中美貿易協議將取得進展，且只要「結構性議題」獲得解決，美國願意達成短期協議。

Price 期貨集團資深市場分析師 Phil Flynn 表示，石油交易者期盼的是「更全面性的協議」，他解釋油價回落是因為市場「有一點失望，但我猜測，較大的協議先討論出一些框架，至少比什麼都沒有還好。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 6 美分或 0.1%，收每桶 52.75 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2 美分，收每桶 58.35 美元。

上週 WTI 最近月契約跌幅 5.5%，根據市場數據，此為 7 月 19 日以降最大單週跌幅與單週下跌金額。Brent 上週下跌 4.4%。

Flynn 週一報告指出，OPEC 原油產量下滑，加上美國生產腳步蹣跚、美國出口量創紀錄，這些可能會導致美國原油庫存大幅下降。

Baker Hughes 上週五公布，美國上週活躍的鑽井平台數量減少 3 個至 710 個，為連續第七週下降。Flynn 指出，「今年迄今，美國鑽井平台數量在過去 40 週內，有 30 週呈現下降，我們相信隨著投資枯竭，美國石油產量已開始遲滯。」

根據 S&P Global Platts 週一稍早發布的調查，9 月份 OPEC 原油產量較前月減少 148 萬桶 / 日，達 2845 萬桶 / 日，為約莫 17 年來最大月度下降程度。

調查報告顯示，「沙國 Abqaiq 加工廠和 Khurais 油田遭襲，致使 9 月原油產量崩跌至 845 萬桶，再加上美國制裁伊朗和委內瑞拉，引起 OPEC 產量驟降至每日 2845 萬桶的水準。」

根據 S&P Global Platts，分析師預期上週 (10/4 止) 原油庫存增加 240 萬桶、汽油庫存下降 120 萬桶、蒸餾油下降 250 萬桶。

本週四 OPEC 將公布全球石油需求預期新一份報告，IEA 週五也將公布該報告。

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