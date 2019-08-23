蘋果發布兩項AirPods新專利 旨在提升用戶使用體驗

美國專利商標局發布了蘋果 (APPL-US) 兩項與 AirPods 有關的專利申請。

第一項涉及與 SMR 相關的雙聲道音頻。第二項專利涉及用於 AirPods 的超聲波傳感器，當使用者從耳朵上取下一個 AirPod 時，它可以感知何時停止音頻。

使用無線耳機的雙聲道音頻

錄製 360 度音頻或捕捉雙耳所接受的音頻可以重現用戶聽到的聲音。以往雙耳錄音並使用耳機重播時不能透過立體揚聲器轉換。然而當使用視頻錄製回放時，這種類型的錄音能增強使用者的觀看體驗。

聲揚雙耳錄音使用兩個麥克風，其佈置的目的是為聽者創建 3D 立體聲體驗，就好像收聽者實際存在於聲音場景中一樣。可以將麥克風放置在人的耳朵中或附近，以進行雙耳錄音。

數位設備，例如智慧型手機，通常包括進行影片錄製的功能。這款設備還可以與包含揚聲器和麥克風（例如，耳塞）的無線入耳式音頻設備一起使用，允許使用者執行諸如收聽音樂和撥打電話之類的功能。

Apple 發明的目標是提供一種使用無線入耳式音訊設備進行雙耳錄音的方法。

此發明的包含一種無線耳機，每個無線耳機設備包括麥克風。每個無線耳機設備透過無線將麥克風信號進行發送是不受限制的。

蘋果專利示意圖 (圖片: www.patentlyapple)

超聲波接近傳感器及相關系統

蘋果的第二個 AirPods 相關專利申請涉及超聲波傳感器和相關系統。發明者為 Charles L. Greenlee，他是 Apple 的工程師。

該專利可以自動檢測它在用戶的耳朵中的定位，並且可以在相關設備中啟用各種功能。例如，耳機可以將其狀態傳達給媒體播放器或其他經計算的環境。

當狀態顯示使用者正佩戴耳機時，媒體播放器或計算後的環境可以將例如音頻信號發送到耳機，接著耳機可以為使用者解碼和重播音頻信號。

當狀態顯示耳機未被佩戴時，媒體播放器可以停止將音頻信號發送到耳機，並且將音頻信號重新定向到另一個播放設備，或者完全暫停或停止媒體回放。

而當耳機檢測到它沒有被佩戴時，耳機可以斷電或進入睡眠狀態以保持電池充電。

雖然上述的功能及專有名詞對非專業人士來說頗為艱深，但可以預期的是蘋果正致力於提升 AirPods 使用者的體驗，並持續為無線耳機設備帶來更多刺激。