知情人士：騰訊籌得該公司史上規模最大、最便宜的美元貸款

據知情人士透露，騰訊控股已在貸款市場簽下該公司史上規模最大、最便宜的美元計價貸款。

彭博彙總的數據顯示，即使與本地對手阿里巴巴 (BABA-US) 和百度 (BIDU-US) 相比，這家中國社交媒體巨頭 65 億美元的貸款，也是規模最大的。

因未獲公開發言授權而不願具名的人士稱，這筆 5 年期貸款的利率為 Libor+80 個基點、綜合費率 85 個基點。數據顯示，這一費率在同業中也是最低的。

知情人士稱，這筆貸款將用於再融資和一般公司用途，吸引了包括美國銀行和中銀香港在內的 9 家銀行。據彭博稍早報導，該公司正在洽談 50 億美元的貸款安排。騰訊沒有立即回覆尋求置評的電子郵件。

在亞洲借貸成本下降和香港發生政治動盪後，騰訊的貸款安排被視做銀行對高評級公司興趣的試金石。彭博彙總的數據顯示，亞洲除日本以外地區今年以來的銀行團貸款規模為 2013 年以來最低水平，截至 6 月底的利差處於 2017 年低點。

騰訊公佈實現季度營收 888 億元人民幣 (124 億美元)，低於 934 億元人民幣的預估均值，促使多名分析師調降了該公司的目標價格，因字節跳動等對手以及經濟廣泛放緩，影響到該公司的廣告收入。

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