傳蔡崇信將拿下NBA籃網隊全部股權 總值23.5億美元

據《紐約郵報》引述消息人士說法，電子商務巨頭阿里巴巴集團副主席蔡崇信，即將簽署協議，由俄羅斯富豪 Mikhail Prokhorov 手中，拿下 NBA 布魯克林籃網隊剩下的 51% 股權。

消息人士說，這筆交易預計在本週公布。

蔡崇信去年以 10 億美元，獲得籃網隊 49% 股權，並且取得 2021-2022 籃球賽季之前，以 13.5 億美元購買剩餘的 51% 球隊的權利。根據《Forbes》估計，蔡崇信的個人身價約為 99 億美元。

完成這筆總值 23.5 億美元的收購，也代表職業球團近來最高的出售價格。避險基金擁有者 David Tepper 去年以 22 億美元，收購了 NFL 的卡羅萊納黑豹隊，2017 年 Tilman Fertitta 買下休士頓火箭隊，支付費用也為 22 億美元。

在 2010 年，Prokhorov 最初以 2.23 億美元的價格，取得籃網隊 80% 的股權，並於 2015 年買下剩餘 20% 股權，儘管當時籃網球團的估值為 8.75 億美元。

籃網隊今年賽季後大幅補強，與杜蘭特 (Kevin Durant) 簽下長約，也網羅歐文 (Kyrie Irving)，預計將能提高本季門票收入，增加 10-15%。

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