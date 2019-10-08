7+奈米良率報佳音 台積電股價、市值再寫新猷

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 宣布導入極紫外光 (EUV) 微影的 7 奈米強效版 (N7 + ) 製程技術，已協助客戶產品大量進入市場，且 6 奈米將於明年首季試產、年底前量產，激勵今 (8) 日股價早盤跳空開高，開盤 1 分鐘即站上 284 元，再創新高價，市值攀升至 7.36 兆元，同寫新猷。

台積電昨 (7) 日宣布，導入 EUV 微影的 7 奈米強效版製程技術，已開始協助客戶產品大量進入市場，且良率與量產超過 1 年的 7 奈米接近，並宣布 6 奈米製程將在明年第 1 季試產、年底前量產。隨著領先業界的先進製程逐步放量，法人看好，將為台積電業績增添強勁成長動能。

受惠客戶拉貨動能升溫，台積電 8 月營收再創新高，由於 7 奈米製程需求持續強勁，外資看好，台積電第 3 季營收可望優於財測，9 月營收將上看 950 億元，挑戰千億元水準。

台積電第 4 季營收展望也正向，預期營運將持穩向上，下半年逐季成長，而近期蘋果新機 iPhone 11 發表，且平價機種 iPhone 11 頻頻追單，市場看好供應鏈營運表現，而台積電做為主晶片供應廠商，營運將直接受惠。

研調機構 IC Insights 預期，在 7 奈米需求強勁帶動下，台積電下半年營收將較上半年跳增 32%，第 4 季營收可望季增 15%，估達 105 億美元，全年營收預期將年增 1%。

台積電當日走勢圖



