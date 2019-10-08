◆盤勢分析

1. 川普的電話門事件升溫，且市場謹慎看待中、美新一輪的談判，美股四大指數走勢疲弱，終場漲跌幅介於 - 0.71%~-0.33%。在個股方面，科技股普遍小幅拉回，僅有宣布將在明年推出全新架構的 NVIDIA、台積電 ADR 上漲超過 1% 表現相對較佳。

2. 周一早盤加權指數跳空開高，但亞股表現不佳與台股即將面臨國慶長假，市場追價意願薄弱，加權指數整日窄幅波動，最終報收 10,935.06 點，上漲 40.58 點，漲幅 0.37%。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股收小紅十字線，但底部略有墊高。

(2) 量能：成交量微縮至 1,140.81 億元，仍維持低量的震盪盤型。

(3) 技術指標：KD 指標 9 日 K 值回升。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 22.33 億元；外資 + 25.51 億元、投信 + 6.70 億元、自營 - 9.88 億元。

4.OTC 指數開高後橫盤震盪，終場指數收在 141.33 點，上漲 0.27 點，漲幅 0.19%。

5. 散熱模組：3324 雙鴻股價出量再創新天價，帶動 3338 泰碩、3017 奇鋐、6230 超眾、3653 健策族群漲勢整齊。

6. 被動元件：MLCC 廠營運回溫，庫存持續去化，外資調高評等利多激勵 2327 國巨股價帶量上攻，2478 大毅減資後重新掛牌，股價直奔漲停。

7. 蘋概股：APPLE 傳出將增加 iPhone 11 產量 10%，相關供應鏈 2317 鴻海、4938 和碩同聲慶賀；通路商 2392 正崴股價上漲 2%。另外，Macbook 重回剪刀腳設計鍵盤廠 2387 精元、5215 科嘉 - KY 股價走高。

8. 操作建議：近期全球股市仍緊跟消息面波動，短線台股面臨上檔壓力，加上目前外資買超力道轉弱與國慶假期在即，預期指數仍將呈現區間震盪。短線操作建議聚焦市場關注 5G 相關的 PCB、散熱、網通、蘋概等族群，以有拉回再轉強者為佳。

9. 美商務部將海康威視等 28 家陸企列入貿易黑名單：美國商務部擴大制裁陸企，公告將 28 家陸企列入美國出口管制「實體清單」(即貿易黑名單)，其中還包括素有「中國天網」的監視巨頭海康威視 (Hikvision)，對應國內相關受惠股為 3454 晶睿。

10. 台積電報佳音 7 奈米 + 放量：晶圓代工龍頭 2330 台積電 7 日宣布，其領先業界導入極紫外光（EUV）微影技術的 7 奈米強效版（N7+）製程已協助客戶產品大量進入市場。導入 EUV 微影技術的 N7 + 製程奠基於台積電成功的 7 奈米製程之上，並為 6 奈米和更先進製程奠定良好基礎。據業界人士指出，蘋果及華為海思均已採用 N7 + 製程量產晶片並採用在新一代智慧型手機中。

11. 環球晶 全年營收拚持平 明年矽晶圓可望供需平衡：矽晶圓大廠 6488 環球晶公告 9 月合併營收 50.50 億元，第三季合併營收 143.03 億元，符合市場預期。隨著晶圓代工廠先進製程投片量維持高檔，矽晶圓市場庫存持續去化，最壞情況已過，預估環球晶第四季營收表現應可優於第三季，全年營收約與去年持平，明年矽晶圓市場在供給持平、需求回升情況下可望轉為供需平衡。

12. 散熱好威 雙鴻、奇鋐 9 月齊攻頂散：散熱成主流，讓散熱族群成為市場焦點，在市場商機無限下，3324 雙鴻、3017 奇鋐繼 8 月營收雙雙拿下歷史第三高後，7 日又連袂宣布 9 月營收同步創高，其中雙鴻 9 月營收以 9.86 億元，年增 37.45%，直逼 10 億元關卡，奇鋐則以 39.21 億元向 40 億元叩關，年增 56.04%。