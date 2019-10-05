影音串流之戰升溫 迪士尼和Netflix股價紛漲

距離迪士尼 (DIS-US) 的影音串流服務 Disney + 上線還有大約一個月的時間，迪士尼將和強勁競爭對手 Netflix 在 11 月 12 日正面槓上，影音串流媒體之戰正在升溫。

週五下午迪士尼股價上漲 1.65% 至 130.27 美元，而 Netflix 股價上漲 1.73% 至 272.79 美元。美股指標的標普 500 指數上漲 0.87%。

迪士尼股價 (圖片: Investing)

據《華爾街日報》週五 (4 日) 報導，迪士尼禁止任何旗下電視頻道替競爭對手 Netflix(NFLX-US) 做廣告。迪斯尼此前曾告訴員工，不要接受任何串流媒體競爭對手的廣告申請，但最終改變了主意，僅限制了 Netflix 的廣告推播。

Netflix 對迪士尼構成威脅，競爭加劇和業績不及預期之下，Netflix 的股價承壓。過去一年，Netflix 下降了 29%。

Needham 分析師 Laura Martin 就建議，Netflix 應該降低其訂閱價格，以與每月 7 美元的收費，來與迪士尼的 Disney + 競爭。

大摩分析師 Benjamin Swinburne 週三 (2 日) 更將迪士尼股票調升為「增持」評級，成為眾多樂觀看漲迪士尼的分析師其中之一。