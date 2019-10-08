盤前財經大事搶先讀2019年10月08日

今日操盤前瞻

美國 9 月 PPI

中國財新綜合 PMI

日本 8 月貿易收支

法說會：榮昌、東明 - KY

減資暫停交易：燦星旅、育富、九暘

重磅！美商務部將海康威視等 28 家中國實體列入貿易黑名單

週一 (7 日) 美國商務部擴大制裁陸企，公告將 28 家中國實體列入美國出口管制「實體清單」(即貿易黑名單)，其中還包括素有「中國天網」的監視巨頭海康威視 (Hikvision)。閱讀全文...

美中高層級談判週四登場 聚焦六大關鍵議題

白宮週一 (7 日) 發布聲明公告，中國國務院副總理劉鶴週四 (10 日) 將會晤美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 展開美中高層級貿易談判。閱讀全文...

台積電 7 + 奈米良率報佳音 宣布 6 奈米最快明年底前量產

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (7) 日宣布，導入極紫外光 (EUV) 微影的 7 奈米強效版 (N7 + ) 製程技術，已開始協助客戶產品大量進入市場，且良率與量產超過 1 年的 7 奈米 (N7) 接近，台積電也宣布，6 奈米製程將在明年第 1 季試產，明年底前量產。閱讀全文...

5G 戰國時代來臨 各國科技爭霸 國內首檔 5G ETF 誕生

5G 熱潮來襲，相關主題投資也受到關注，台灣 ETF 最大發行商元大投信也將推出國內首檔聚焦未來通訊 5G 營收主題 ETF「元大全球未來通訊 ETF」，預計於 10 月 28 日至 11 月 1 日募集。閱讀全文...

純網銀「三選二」變全數通過內幕 顧立雄將說分明

金管會開放純網銀，家數原本「三選二」，最後放榜時，將來銀行、樂天國際商銀、LINE Bank 三家純網銀全數通過，引發立委關切，財委會於本周三 (10/9) 要求金管會主委顧立雄要說分明。閱讀全文...

