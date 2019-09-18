桃空職工批打壓勞權 長榮航：不實指控

針對桃空職工今 (18) 日指控長榮航打壓勞權、不顧飛安，期盼交通部及勞動部介入處理。對此，長榮航 (2618-TW) 表示，這是不實指控，桃空職工試圖利用政治力，影響目前正在進行的司法及勞裁案件，對此深表遺憾。

長榮航表示，今年 6 月 20 日桃空職工以增設勞工董事等訴求發起突襲式罷工，造成長榮航空重大損失，嚴重影響公司聲譽。根據國內現行法規，董事選任是股東會權限，非公司管理階層與工會得逕行協商並同意的事項，但桃空職工卻以此當作罷工訴求之一，進而發動罷工，明顯有違法罷工之虞。

長榮航在罷工第二天，即委由律師向台北地方法院遞狀，對桃空職工及其會務人員、幹部等十餘人提告，主張因其違法行使罷工權，故應賠償公司所遭受的相關損失，公司並未向任何單純參與罷工的基層會員提告。

長榮航強調，與桃空職工在結束罷工談判會議中，桃空職工就曾要求公司撤回訴訟，作為結束罷工條件，但公司當時即明確表示，為維護 13 萬名股東及員工權益，無法同意訴求，桃空職工再次無限上綱，要求公司放棄應有的法律權利，並將之扭曲為「對工會成員司法追殺」，公司無法接受。

長榮航強調，飛航安全是長榮航的 DNA，絕不讓任何可能影響飛安的狀況發生。

長榮航也說，近來在國定假日或連續假期，即使公司已經加強執勤及待命人力，然因部分空服員申請臨時性差假，造成特定日期集中缺勤、導致部份航班預排人力不足之現象，長榮航除盡力由待命人力補足外，為體恤協助調度的空服員，也有發放「缺員津貼」補償。

長榮航再次強調，各航班之空服員人數絕對符合民航局核准的派遣要求，並無影響飛安疑慮。

另外，長榮航也重申，罷工事件結束後，持續盡力彌平員工間的裂痕，建立空服員與高級主管面對面會談等溝通管道，從來沒有歧視罷工組員之情事，但桃空職工一再誣指長榮航對罷工組員「秋後算帳」，誤導社會大眾，挑起勞資對立。

尤其，桃空職工針對公司於 5 月 8 日所公布的罷工期間獎勵出勤方案，向勞裁會提出的勞裁案，目前尚在行政裁決過程中，在結果尚未出爐前，雙方皆不應以任何形式影響行政機關裁決的中立性，但桃空職工卻高調聯合立委召開記者會，攻擊 0508 獎勵出勤公告的正當性，企圖透過政治力施壓來影響裁決結果，對此感到遺憾。