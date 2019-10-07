PCB廠定穎9月及Q3營收雙創高 前9月突破百億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2019年10月7號21點37分

上市 PCB 廠陸續公布 9 月營收，受惠蘋果新機上市拉貨需求旺盛激勵，與臻鼎 - KY(4958-TW)、華通 (2313-TW) 蘋概股同創新高，定穎 (6251-TW) 9 月營收達 13.41 億元，續創歷史新高，月增 3.42%，年增 13.38%，主要在昆山廠產能利用率提升，且黃石廠生產趨於穩定。

定穎第 3 季的 7、8、9 月營收連續創新高的挹注之下，單季營收以 38.8 億元創下單季新高，季增 20.01%，年增率 8.45%，累計前 9 月營收 101.57 億元，年增率 6.51%。

定穎今年第 3 季營收衝高，主要在光電、汽車板，及資料中心 SSD 高階 HDI 板貢獻帶動，昆山廠產能達滿載水準，估第 3 季昆山廠將轉成獲利。

定穎日前也宣布處分桃園廠土地及廠房，該廠地點位於欣興 (3037-TW) 對面，桃園廠目前產能每月 20 萬平方呎，主要生產消費性電子、穿戴裝置、遊戲機及平板應用 PCB，定穎預計底價 8.2 億元出售桃園廠，委由商仲第一太平戴維斯 10 月 18 日開標，獲利貢獻約 4 億元，預計第 4 季入帳，估挹注每股純益 1.43 元。

至於昆山廠，定穎 2003 年成立，每月產能為 230 萬平方呎，主要生產汽車板應用；黃石廠以生產光電板為主，廠區規劃產能每月 640 萬平方呎，2017 年 9 月投產，目前產能每月 100 萬平方呎，產能開出後，去 (2018) 年下半年轉盈，黃石廠由於採用高度自動化生產，毛利率達 20% 以上。