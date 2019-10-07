手機PA、VCSEL雙引擎帶動 穩懋9月、Q3營收雙創新高

砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 今 (7) 日公布 9 月營收達 22.92 億元，月增 9.81%、年增 74.12%，合計第 3 季營收 63.83 億元，季增 43.35%、年增 57.43%，雙創歷史新高紀錄，穩懋表示，主要受客戶手機 PA、VCSEL 需求增加，第 4 季則因傳統淡季衰退，今年季減幅可望收斂至 1 成內。

穩懋累計今年前 9 月合併營收 144.46 億元，年增 10.4%。

穩懋表示，由於產品為客製化生產，訂單能見度約 4-6 周，目前產線仍接近滿載，展望第 4 季，雖然將進入傳統產業淡季，但預期今年營收季減幅可望較往年 10-20% 收斂，僅衰退個位數。

隨著 5G 通訊發展需求升溫，穩懋表示，預期手機功率放大器 (PA)、VSCEL 將成未來兩大營運動能，雖然今年 5G 手機產品不多，但預期明年手機品牌也將陸續推出 5G 手機，加上採用後鏡頭 ToF 的比重逐步升高，目前也有擴產計畫，基礎設施產品供需也維持良好狀態。

穩懋表示，由於目前產能接近滿載，加上看好未來 5G、VSCEL 需求，正進行下一波擴產計畫，相關機台第 4 季持續進駐，預期明年第 2 季就能開始貢獻營收，屆時月產能將增加 5000 片，達每月 41000 片。