台積電7+奈米良率報佳音 宣布6奈米最快明年底前量產

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (7) 日宣布，導入極紫外光 (EUV) 微影的 7 奈米強效版 (N7 + ) 製程技術，已開始協助客戶產品大量進入市場，且良率與量產超過 1 年的 7 奈米 (N7) 接近，台積電也宣布，6 奈米製程將在明年第 1 季試產，明年底前量產。

台積電表示，導入 EUV 微影技術的 7 + 奈米，奠基在成功的 7 奈米製程技術上，也為 6 奈米和更先進製程，奠定良好基礎。台積電 7 + 奈米今年第 2 季量產，是史上量產速度最快的製程之一，與量產時間已超過 1 年的 7 奈米製程技術相較之下，良率已相當接近。

台積電指出，7 + 奈米同時提供整體效能的提升，邏輯密度比 7 奈米提高 15% 至 20%，並同時降低功耗，使其成為業界下波產品中，更受歡迎的製程選擇。台積電也快速布建產能，以滿足多個客戶對該製程的需求。

台積電表示，EUV 微影技術使台積電能持續推動晶片微縮，且 EUV 波長較短，可更完美解析先進製程設計，台積電強調，公司的 EUV 設備已達成熟生產實力，EUV 設備機台也達大量生產的目標，在日常運作的輸出功率都大於 250 瓦。

台積電表示， 6 奈米製程技術，將在 2020 年第 1 季試產，年底前進入量產，隨著 EUV 微影技術進一步應用，6 奈米邏輯密度將比 7 奈米提高 18%，憑藉與 7 奈米完全相容的設計法則，將可大幅縮短客戶產品上市的時間。