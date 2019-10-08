基金好複雜，級別分不清?

打開基金申購清單，第一眼看到便是ＸＸ基金公司ＯＯ對應資產基金？？貨幣級別。基金公司與對應資產還容易理解，剩下的貨幣級別最容易讓人暈頭轉向，Ａ美元、Ｔ南非幣、Ｃ澳幣、Ｍ歐元避險，又是貨幣、英文符號與避不避險，到底這些級別差在哪？

1. 先搞懂基金計價貨幣與對應資產貨幣

受限於篇幅限制，本篇先聚焦在貨幣與避險，英文符號留待以後再做解釋。假設投資人要購買 XX 美國股票基金南非幣級別，則最後看到的南非幣就是基金計價貨幣，是投資人買進本檔基金需要用的貨幣（補充說明，台灣投資人購買境外基金時，除了基金計價貨幣外，都可以新台幣購買，並由中介機構代為兌換成計價貨幣），而基金公司幫投資人買進美國股票需要的美元就是對應資產貨幣（各國股市都以本國貨幣進行交易，因此，美國股市對應的貨幣就是美元）。

2. 如何分辨有沒有貨幣避險

同檔基金不同計價貨幣績效比較

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2019/10/5。此處走勢僅為比較參考用，並無推介特定基金與市場之意思。基金走勢皆採原幣別。

搞清楚計價貨幣與對應資產貨幣後，下一個便是避險級別。顧名思義，避險級別的功能是幫投資人避開某些風險，而此風險就是計價貨幣與對應資產貨幣不同的匯率風險（值得注意的是，匯率避險只避免計價貨幣與對應資產不同的風險，無法避開生活所需貨幣與計價貨幣不同的風險，像是新台幣與澳幣）。

從上圖可看出，同樣一檔美國股票型基金，美元、南非幣與澳幣版本走勢大不相同，美元與澳幣版本走勢一樣，是因為有避險的關係（讓以澳幣購買的投資人，不需要擔心澳幣兌美元匯率變化，只需關注美國股市表現即可）；而美元與南非幣版本不同，則是因為沒有貨幣避險（沒有匯率避險的南非幣級別，讓投資人除了美國股市本身表現外，還會受到美元兌南非幣匯率強弱的影響）。

3. 匯率風險在哪？一張圖秒懂

貨幣避險與投資人的匯率風險

資料來源：「鉅亨買基金」整理。

如前段所提，匯率避險避開的是基金計價貨幣與對應資產貨幣間的匯率風險。若投資人平日生活所需貨幣與基金計價貨幣不同，則投資人還是面臨額外風險。以上圖為例，假設生活所需貨幣是新台幣，基金計價貨幣與對應資產貨幣分別是南非幣與美元，要弄清楚承擔哪個貨幣風險，就要先知道該檔基金有沒有做貨幣避險。假設該基金沒有貨幣避險，則投資人只需要關心美元兌新台幣的匯率變化（可以理解成投資的人錢從新台幣換成南非幣後，再馬上由南非幣換成美元，南非幣只是過客，實質上等於新台幣換成美元）；但若有貨幣避險，則投資人需要關心的匯率是新台幣兌南非幣，美元升貶值與否，都與此基金沒有關係（美元與南非幣間的匯率風險已經被規避掉）。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

貨幣分散，降低匯率風險

藉由廣泛的資產配置，全球化的投資除了可以達到降低整體資產的波動度外，也等同於分散投資於不同貨幣，匯率風險也可大幅減少。建議投資人可以全球股票型或平衡型基金為核心，同時享受資產分散與貨幣分散的好處。

鉅亨精選基金

>> 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元

>> 富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計股份 - 美元)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:30