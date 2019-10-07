宏普成屋去化積極 Q3營收13.35億元創7季以來新高

宏普建設 (2536-TW) 今年銷售以兩個案子為主，包含新莊副都心成屋宏普 AMAX 重啟銷售，及淡水「有逸天」成屋案，今 (6) 日公布 9 月營收以 6.83 億元創 11 個月來新高，第 3 季營收也以 13.35 億元創 7 季以來新高。

宏普建設有 2 件預售個案推動銷售中，包括新北市新店央北重劃區分別推出總銷約 70 億元中央公園案，其中宏普建設 15-20 億元，另一推案為台北市建國南路頤和案總銷約 30 億元，其中宏普占約 20 餘億元。

宏普建設公布 9 月營收為 6.83 億元，月增 3.37 倍，年增 2.45 倍，第 3 季營收 13.35 億元，創 7 季以來新高，季增 1.38 倍，年增 1.62%，累計前 9 月營收為 22.01 億元，年減 16.95%。

宏普建設日前以高溢價率一口氣標下新北市央北重劃區 925 和 926 兩筆相鄰土地，近 2000 坪，合併開發意味濃厚，宏普董事長段津華指出，將積極以 100 億元覓地策略相符。

宏普建設今年銷售及推案上，新莊副都心的成屋宏普 AMAX 將重啟銷售，金額估約 20 億元；同時，有 2 件預售個案，包括新北市新店央北重劃區分別推出總銷約 70 億元中央公園案，其中宏普建設占 15-20 億元，另一推案為台北市建國南路頤和案總銷約 30 億元，其中宏普占約 20 餘億元。

同時，宏普建設在新北市淡水「有逸天」的成屋個案餘屋也積極尋求銷售，有利於今年底前結案。