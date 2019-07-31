宏普挾百億元資金實力 今標下新北央北重劃區近2000坪建地

新北市政府今（31）日針對央北重劃區與台北港土地進行標售，其中央北 4 筆土地就吸引 43 封標單，且全部脫標，顯示央北重劃區炙手可熱，而台北港土地標售全數流標，其中宏普建設 (2536-TW) 出手兩筆合計近 2000 坪建地，與宏普董事長段津華指出，將積極以 100 億元覓地策略相符。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，新店中央新村北側重劃區，鄰近北二高、環河快速道路、現有松山新店支線小碧潭站，也鄰近即將通車的環狀線十四張站、和興建中的安坑輕軌，聯外交通便捷；重劃區大小適中，區內有充足的公園綠地，又近新店中央路既有生活圈、IKEA，週邊成熟度高且生活機能佳，幾次土地標售，反應熱烈，可謂是近年最被看好的重劃區。

央北重劃區今日標售 4 筆建地，全數脫標，其中標號 925 較受關注，吸引最多標單，宏普建設以高溢價率一口氣標下 925 和 926 兩筆相鄰土地，近 2000 坪，合併開發意味濃厚。張旭嵐分析，該地面公園，且坪數夠大，離捷運十四張站近，目前該區土地行情每坪在 125 至 153.3 萬元之間，此次標脫單價分別為每坪 156 和 161 萬元。

宏普建設今年銷售及推案上，新莊副都心的成屋宏普 AMAX 將重啟銷售，金額估約 20 億元；同時，有 2 件預售個案，包括新北市新店央北重劃區分別推出總銷約 70 億元中央公園案，其中宏普建設占 15-20 億元，另一推案為台北市建國南路頤和案總銷約 30 億元，其中宏普占約 20 餘億元。

同時，宏普建設在新北市淡水「有逸天」的成屋個案，目前餘屋可銷售約 6 億元，宏普將目標設定在第 3 季達成完全銷售的目標。