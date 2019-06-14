宏普今年成屋與預售雙出擊 並將跨出北台灣覓地推案

建商宏普建設 (2536-TW) 今 (14) 日召開股東會，並完成董事改選，由段津華續任董事長，段津華指出，今年下半年，除新莊副都心成屋宏普 AMAX 將重啟銷售，另有北市、新北市新店兩銷售個案將推出；在開發策略上，也將跨出北台灣覓地積極推案。

宏普建設在經營策略上，也朝更穩健收益型地產租賃邁進，目前目標設定在固定收益型地產，每年維持貢獻每股純益 1-1.5 元的目標而努力，其中，宏普建設與日本三井合作的台北市忠孝東路上「三井花園飯店」，2020 年年中就會開幕，即將開始開始貢獻固定收益；段津華指出，未來開發案中好的收益型店面地產，將成為宏普建設的固定收益型標的。

在宏普建設今年的銷售及推案上，新莊副都心的成屋宏普 AMAX 將重新啟動銷售，金額估計約 20 億元；同時，有 2 件預售個案，包括新北市新店央北重劃區分別推出總銷約 70 億元中央公園案，其中宏普建設占 15-20 億元，另一推案為台北市建國南路頤和案總銷約 30 億元，其中宏普占約 20 餘億元。

同時，宏普建設在新北市淡水「有逸天」的成屋個案，目前餘屋可銷售約 6 億元，宏普將目標設定在第 3 季達成完全銷售的目標。

宏普建設去年營收為 39.18 億元，稅後純益 4.4 億元，每股純益 1.34 元，今天股東會通過配發每股現金股利 1 元，以今天的宏普建設收盤價 22.25 元計算，現金殖利率為 4.49%。