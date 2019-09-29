〈觀察〉華新集團擴大PCB產業投資 分散風險意味濃

華新 (1605-TW) 集團積極在 PCB 產業進行擴充及整合，並已透過瀚宇博 (5469-TW) 投注 24.38 億元的資金，參與軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 私募案，取得高達 17.39% 股權，成嘉聯益的單一最大股東，預料將在 10 月 3 日嘉聯益股東臨時會後的董事補選中，拿下 2 席董事席次。

由華新集團在 PCB 軟、硬板產業整體布局發展策略來看，其「分散」發展策略明顯，目前產能來源包括從台灣的桃園到中國大陸華東的江陰、昆山、重慶與經由投資日本 ELNA 之後，產能佈局擴散到日本及馬來西亞。嘉聯益的軟板產能則分布在昆山及蘇州。產品應用則由 NB 板擴大為 TV、STB、伺服器、遊戲機、汽車等應用領域，並評估開發軟硬結合板的接單及生產。

在瀚宇博與嘉聯益進一步增資發行新股換股之後，瀚宇博對嘉聯益的持股將提升到 24%，嘉聯益也因換股而持有瀚宇博 6.5% 的股權，就投資的金額來看，瀚宇博拿出資金投資在嘉聯益的規模，僅次 2010 年以 47.44 億元拿下原屬於寶成 (9904-TW) 集團精成科 (6191-TW)40.7% 股權。

事賽上，曾登上為全球最大 NB 板生產廠商的華新集團瀚宇博德，規模一步步擴充、投資腳步可見其緩步尋覓投資機會，並找機會切入的足跡，甚至連瀚宇博也是由華新集團 1998 年購併當時的太平洋科技工業更名而來。

到目前，華新集團投資的 PCB、PCBA 相關事業，涵蓋包括瀚宇博德、精成科及精星科技 (8183-TW)，其中精成科在去年以 28.5 億日元 (7.63 億元新台幣) 取得日本汽車板 PCB 廠 ELNA Printed Circuits Co., Ltd 的 70% 股權，並取得經營主導權，也使華新集團的 PCB 相關產能由兩岸擴充到日本及馬來西亞；而在產品、業務上，也藉由此次的投資嘉聯益而由 PCB、PCBA 跨入軟板產業。

瀚宇博購併 PCB 、PCBA 同業經驗十足，目前華新旗下瀚宇博德連同精成科，有高達每月 1100 萬平方呎的產能，且仍在擴張之中。對於全球行動通訊走向 5G 世代，瀚宇博認為，投資嘉聯益，有助於整合雙方資源並擴大市場布局，爭取包括 5G 的消費者端的應用的訂單。

目前瀚宇博持有精成科 40.7% 的股權，持有嘉聯益 17.39% 的股權並將由雙方換股擴大到 24%，而精成科持有精星科技 27.44% 的股權，精成並持有日本 PCB 廠 ELNA Printed Circuits Co., Ltd 的 70% 股權。