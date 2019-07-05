穩經濟！中國再撒錢砸基建

7 月 2 日至 4 日，連續三天，中國發改委一口氣核准 13 檔企業債發行，總發行規模近人民幣 750 億元。此外，中國地方政府專項債也在 6 月份放量發行，單月新增人民幣 5189.9 億元，創下今年新高。

今年以來，有 89 家公司企業債取得中國發改委核准，總規模逾人民幣 4000 億元。光 6 月份和 7 月份，中國發改委核准企業債券規模就約人民幣 2000 億元，明顯可以看出為穩定經濟成長，中國政府再採取銀彈攻勢。

從舉債的行業分類來看，這些企業債多集中在房地產服務、房地產開發、公路與鐵路等產業。業內人士表示企業債券核准，本質上是為穩定經濟和確保資金寬鬆等目的。

而從舉債企業內容可顯示，不光是交通等基建得到政府政策支持，符合規定或類似租賃住房和保障房等領域的項目建設，同樣可以享受相對寬鬆融資環境。

民生銀行表示，企業債集中發行意味中國政府釋出「穩投資」訊號。今年上半年，中國各地區的發改委密集推出新一系列重大項目建設計劃，如廣西、山東、安徽、湖南等地，涉及規模達數兆人民幣。除了滿足基礎設施建設、民生等領域融資以外，企業債還著眼於產業的轉型升級。

(資料來源: 招商證券) 中國 6 月份基建核准項目統計

中國東方金誠則指出，近期中國發改委密集審核企業債，與之前發改委大量核准重大基礎設施建設項目一樣，目的在落實穩投資，保持基建產業撐起經濟下滑的壓力，同時擴大企業直接融資成長，向市場傳遞「穩需求」、「穩增長」的意圖。

(資料來源: 招商證券) 近年中國基建核准投資額趨勢

華泰證券則認為，隨著儲備基建專案陸續開工，今年第三季基建投資成長有機會加速，不過幅度仍不能過於樂觀，漲幅偏向穩定居多。