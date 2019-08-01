硬脫歐變數多 新首相強生與北愛爾蘭盟友商討邊界問題

英國新任首相強生 (Boris Johnson) 週三與北愛爾蘭盟友，為解決愛爾蘭邊境僵局舉行會談，這個問題將影響英國未來脫歐的行動。

強生就任首相之後，英鎊兌美元已下跌 2%，他主張，無論是否硬脫歐，都要在 10 月 31 日離開歐盟。週三英鎊回穩，原因為月底的英鎊需求。

北愛爾蘭是歐盟與英國唯一具陸地邊界之地，目前是重要爭議所在。一方面在於北愛爾蘭於 2016 年投票中，以壓倒多數投票主張留歐，更重要的一點，則是此地需要與愛爾蘭共和國保持自由流動的邊界。

對於梅伊先前與歐盟達成協議，對愛爾蘭邊境的「保障條款」，強生明確反對。

強生正在與愛爾蘭 5 個主要政黨的領導人會面，除了討論解決愛爾蘭邊境的方法之外，還要解決北愛 Belfast 政府恢復運作的問題。

北愛爾蘭民主聯盟黨 (DUP) 是目前北愛爾蘭最大的親英政黨，也是強生政府的重要盟友，在英國議會有 10 個席位。若少了這 10 席，強生的少數派政府可能會崩潰。

愛爾蘭政府稱，保持邊境開放對於維持愛爾蘭島和平至關重要。

愛爾蘭總理 Leo Varadkar 週三再次拒絕重啟談判，表示愛爾蘭在這個問題上不願被霸凌，也已得到其他歐盟國家的支持。

愛爾蘭新芬黨黨魁 Mary Lou McDonald 表示，她告訴強生，一旦無協議脫歐，對於該國經濟和 1998 年和平協議來說，都是一場嚴重災難。1998 年的和平協議，終結了此地長達 30 年的流血衝突。