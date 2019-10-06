百貨周年慶年年有 今年罕見高回饋不可不知

各大百貨年度最大檔期周年慶已陸續開打，除獨家特惠組、滿千送百活動和滿額禮等年年都看得到的活動，今年消費者還可留意一個新趨勢，行動支付高回饋和 APP 服務，或許血拚前，先下載好百貨的 APP，會出現沒有發現的高點數回饋和 APP 獨家商品。

消費者出手囤貨多半集中在大檔期，因此，各大百貨業者多半認為，今年的周年慶買氣仍將持續成長，比較特別的是，今年業者們各家的 APP 服務越來越多元，甚至多家業者自行開發的行動支付首次在周年慶加入戰局，藉此綁住主顧客。

可觀察到，新光三越將今年定位為數位周年慶元年，強打線上與線下結合，並規劃手機 APP 線上限定商品，藉此觸及更廣的客源，全台 15 店業績可望再度衝破 200 億元關卡，目標是挑戰 204 億元，年增 1%。

而全台擁有 7 個據點的環球購物中心，今年已斥資數百萬元全新改版自家 Global Mall APP，導入行動支付功能 GM pay，趕在 10 月周年慶前上線，祭出首度使用並搭配聯名卡，可享最高回饋點數上看 36%，是開幕 14 年以來最高回饋，更是今年百貨業最高的回饋率。

即便是一向定位較時尚奢華的微風集團，今年周慶最大亮點，同樣是在首度在周年慶加入戰局的 Breeze Pay 功能，最高優惠近 27%。

若就數位服務來看，新光三越在百貨一級戰區信義新天地，將率先導入店內導航服務，而 skm pay 可線上支付停車費，並在周年慶期間在 APP 開賣逾 33 萬組商品。

Global Mall APP 則強調首創百貨四大功能，包括停車費試算、車站交通時刻查詢、親子客群預約服務以及車位預約等。

其實，百貨業者也坦言，現在行動支付工具有很多選擇，開發自家 APP 的行動支付並非能創造多大的效益，然而，可藉由 Pay 功能，在人手一機的時代，更即時與目標客群溝通，至於消費者們，血拚前則別忘了下載偏好百貨的 APP，或許有意想不到的回饋驚喜。