〈台攻自駕商機〉緯創提供資訊整合平台 布局AIoT商機

由國發會發起，中華電 (2412-TW) 攜手緯創 (3231-TW)、電電公會等，今 (5) 日於桃園虎頭山創新園區共同舉辦自動駕駛資訊整合平台暨高精地圖實證發表會，緯創智能執行長沈慶堯表示，緯創不是做自駕車，而是提供資訊整合平台，協助自駕車發展，甚至還涵蓋未來 5G+AI 的 AIoT，達到台灣產業轉型的目標。

沈慶堯表示，緯創希望藉由資訊整合的基礎，協助台灣產官學界發展自駕車，全球產業面臨數位轉型，台灣產業需要思考從傳統的代工業轉型。

沈慶堯表示，台灣在過去資通訊產業占有全球 80% 的市場，包含零組件、系統，在這樣的基礎上，擁有很大的發展利基，緯創現階段提供資訊整合系統協助自駕車發展，在工業領域也可以應用在工廠內的無人自走車、倉儲搬運車，社區的長照老人專車、社區小巴等，未來更可結合路側路況資訊、結合高精地圖達到路往預警效果。

自駕車領域是台灣 5+2 重點發展產業之一，沈慶堯表示，緯創自駕車資訊整合平台，提供智能資料整合、及時智能判斷，這是未來大數據、AI 分析很重要的一環，希望未來透過產官學界合作，發揮更大的價值

桃園市長鄭文燦今也出席活動表示，虎頭山創新基地第一期是作為自駕車育成中心，就像是自駕車的駕訓班，未來第二期將結合 5G 發展，成為更多應用試驗基地。