〈台攻自駕商機〉中華電董座重申：5G頻譜成本高 企業專頻有失公平

中華電 (2412-TW) 今 (5) 日舉辦「自動駕駛資訊整合平台暨高精地圖實證成果發表」，針對 5G 企業專網專頻，董事長謝繼茂重申，光是競標標金至少 300 億元，若企業可免費取得頻譜並提供服務，競爭有失公平，建議小型企業與電信業合作建立專網。

針對經濟部近期拋出「5G 企業專網專頻」議題，謝繼茂強調，企業客戶占整體營收比重近 40%，而企業內部使用的網路屬於區域性網路，以電信產業角度而言，5G 成本高，光是標金底價就要價 300 億元，若企業可免費取得頻譜，並非在同等的競爭起點。

謝繼茂呼籲，電信業在網路配置已多年經驗，無論是資安、維護、建置、備援等都會比企業自建網路來得安全，尤其資安需要培養專業團隊，成本也高，因此企業透過與電信業合作才是最恰當的選項。

謝繼茂指出，若未來釋出專頻競標，盼能在競標前，政府擬好遊戲規則，內部才能在資本支出上重新評估，並預期明年 1 月釋照後，最快明年 7 月即可開台。

中華電今日展示「自動駕駛資訊整合平台暨高精地圖實證成果」，謝繼茂表示，平台可提供自駕車的車內外即時影像、車輛即時位置及事件紀錄，並整合路口即時影像與高精地圖系統，讓營運業者能掌握自駕車的行駛狀況，確保自駕車運行及用路人安全。

此外，資訊整合平台也可同時間看不同自駕車的運行狀況，透過整合平台、APP、互動平台等，未來也將帶動地方政府發展自駕車運輸，進入智慧交通的領域，未來 5G 來臨後，會開始進行二期試驗，並將在青埔地區進行測試。