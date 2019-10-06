「禁蒙面法」壓垮駱駝最後一根稻草？一文掌握香港三大經濟警訊

中國 10 月 1 日盛大舉行建國 70 周年慶典，但令中國芒刺在背的正是香港抗爭，昨 (4) 日下午特首林鄭月娥宣布「禁蒙面法」於今 (5) 日零時起實施，引發新一波激烈示威，港鐵昨晚緊急宣布停駛，銀行、商場、超市及零售店鋪也暫停營業，港股甚至一度重挫逾 500 點，失守 26000 點關卡。

若香港情勢繼續惡化，市場擔心是否將成全球經濟的下一隻黑天鵝？《鉅亨網》整理香港近期三大經濟警訊，讓讀者一文看完掌握所有重點。

港股下探 25000 點關卡 仍高估 25%？

香港恆生指數 4 日一度暴跌逾 500 點，最低來到 25612 點，終場收在 25821 點，下跌 1.11%，創 1 個月來新低。專家分析，短期內可以再創造利多的機會不大，接下來香港局勢恐失控，大盤能否守穩 25000 點大關將是關鍵。

澳利亞財務顧問公司投資主管 Isaac Poole 認為，香港前景目前還沒被股價恰當地消化，這不是技術性衰退，恐是絕對的衰退，觀察當前香港股市，可能被高估了 15% 至 20%，也許是 25%。

市場傳出不少私人銀行大客戶因局勢不穩，將大量資金撤離香港，投資銀行高盛發布報告表示，今年 6-8 月香港有高達 40 億美元（約新台幣 1240 億元）資金流向新加坡。

香港政局不穩，讓許多富豪資金大逃亡，投資人紛紛出脫持股，但在風雨飄搖之際，首富李嘉誠的基金會表示，將捐款 10 億元港幣（約新台幣 40 億元），幫助當地中小企業度過難關、緩解壓力。

零售業雪上加霜 隧道盡頭看不見光

香港歷經不平靜的一夜，18 個區遍地烽火，爆發激烈示威活動，交通近乎癱瘓，抗議禁蒙面法的實施。據港媒報導，沙田政府合署、銅鑼灣軒尼詩道、荃灣及屯門傳出有多間中資銀行門市、ATM 等設備被破壞縱火，元朗甚至傳出港警再次使用實彈，打傷一名學生大腿，新一波恐慌似乎正蔓延全港。

香港歷經不平靜的一夜。(圖：AFP)

港媒報導，中環 IFC、觀塘 APM、西九龍圓方、沙田新城市廣場、屯門市廣場、奧海城等至少 19 個商場也宣布全日停業。

長和旗下的屈臣氏、豐澤全線店舖休息一天。百佳超市也表示，考慮交通情況、顧客及員工安全，全線店舖休息一天。另外，香港迪士尼今日延遲開園，馬會也宣布今晚的六合彩順延至下周。

香港抗爭延燒 4 個月，8 月零售銷售年減 23%，創史上最慘紀錄，珠寶和手錶等高價商品的銷售額，也銳減 47.4%。而香港觀光客較去年驟減 39%，訪港的中國遊客也暴跌 42.3%，業界形容如同「隧道盡頭看不見光」。

香港是全球 5 大精品據點之 1，當地龐大的中國觀光客商機，吸引許多高檔品牌進駐。近日適逢中國十一黃金周假期，原本是香港零售業者引頸期盼的大旺季，但卻因禁蒙面法，導致政治局勢惡化，陸客幾乎是拒絕造訪香港，法人預估，精品業第 3 季財報將呈現雪崩式下跌。

香港遊客數驟降，觀光業績一落千丈。(圖：AFP)

資金大逃亡 下一隻黑天鵝是香港？

禁蒙面法實施引發的抗爭，也波及中資銀行，部分門市及 ATM 設施遭嚴重破壞，中國建設銀行、工銀亞洲、滙豐銀行、東亞銀行及中信銀行等，今天皆宣布暫停服務，呼籲客戶選用網銀、手機銀行或電話辦理業務。

美國知名對沖基金大鱷、海曼資本創辦人 Kyle Bass 警告，香港經濟的流動性正在耗盡，外匯存底 9 月、10 月將會愈趨惡化，接下來的 12 個月至 18 個月，恐有大量的資本及投資流失。

不過，香港金管局昨天發布聲明重申，聯繫匯率制度 36 年來經歷多次經濟周期，過去即使面對大量資金進出仍然運作良好，金管局認為無需也無意更改現行的制度。

曾精準預測 2008 年金融海嘯的華爾街傳奇經理人 Steve Eisman 大膽表示，他不擔心美國的金融體系再次崩潰，不過令他擔憂的是，香港局勢若持續升溫，恐將成為下一隻黑天鵝，危及中國各項貿易協議，甚至拖累全球經濟。