5G商業化時代來臨 KPMG獻策企業三大關鍵能力

5G 進入商業化時代，安侯企管公司副總賴偉晏呼籲企業，儘快在 5G 技術落地應用前，培養換位思考、完成跨界整合並積極擁抱創新等三大關鍵能力，才能確保資源有效應用，搭上 5G 趨勢潮流。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所與玉山科技論壇今 (3) 日舉行「2019 玉山安侯論壇」，探討 5G 時代下，企業轉型創新可能面臨的風險。

KPMG 安侯建業主席于紀隆致詞時提及，科技是企業面對未來不可或缺的重要解決方案，有超過 75% 企業已開始投資雲端運算，近 50% 大規模採用雲端運算技術，另有 20% 企業，也開始運用機器人流程自動化及人工智慧等新興科技技術，顯示企業對於跟上科技才能跟上時代，已有高度認知。

賴偉晏指出，距離 5G 技術落地應用仍有一段時間，企業應把握落地前，培養轉型的關鍵能力，並內化成企業內涵，包括建構以客戶為主的企業文化、擁抱創新的商業模式，並完成跨界整合。

KPMG 安侯企業管理 (股) 公司董事謝昀澤以競速賽車為例，他說，5G 網路提供更寬廣的高速賽道，但要搭配爆發性的超級引擎，像是人工智慧、量子運算等，及高效能的燃料 (大數據蒐集與分析)、高循跡性跑胎 (例如可落地的應用場景)，並搭配可靠的安全及煞車系統 (隱私與資安防護的風險機制)，由能同時駕馭商業模式與跨界科技的駕駛與團隊整合協作，才能達成目標。