美中貿易戰擦亮MIT招牌 四大指標證明台灣製造再受關注

美中貿易戰引發台商回流潮，也重新擦亮台灣製造 (MIT) 的招牌，星展集團資深經濟學家馬鐵英分析，包括台對美出口成長、海外生產比例下降、投資台灣比重成長，以及實質投資指標回升等四大指標，證明台灣製造再度受到市場關注。

過去 20 年受到台商出走的影響導致投資大量外流，我國產業普遍有台灣接單、海外生產的現象，產業也面臨空洞化威脅，但美中貿易戰不確定性威脅加上政策推力，讓台商紛紛將產線搬回台灣躲避關稅威脅，意外擦亮台灣製造的招牌。

馬鐵英表示，台灣製造動能逐漸增溫，首先在出口部分，今年前 8 月台灣對美國市場的出口平均增加 18.6%，較去年增幅 7.6% 明顯成長；台與美的貿易盈餘今年 8 月約 79 億美元，較去年同期增 50 億美元增加。

進一步觀察美國進口市場中，台灣份額也持續增加，今年 7 月台灣自美國進口比重從去年 6 月的 1.8% 增加至 2.2%，其中又以機械設備、自動化數據、電信等成長幅度相對明顯。

而台灣在海外生產比率 (OPR) 下降，今年前 7 月整體 OPR 降至平均的 50.5%，低於 2018 年全年 52.1%，以產品類別來看，包括信息和通信產品的 OPR 同期下跌整整 2 個百分點至 92%。

馬鐵英指出，政府釋出政策利多力推企業回流「投資台灣」也成為台商鮭魚返鄉的助力，根據經濟部投資台灣辦公室的統計，今年以來累計共 129 家台商申請回台，金額規模達 5767 億台幣，金額比重占整體 GDP 約 3%。根據官方估算，今年投資申請預估可達新台幣 7000 到 8000 億元，其中約新台幣 1868 將在於今年內實質投入。

在實質投資部分，馬鐵英表示，GDP 口徑下總固定資本形成 (GFCF) 今年上半年較去年同期增加 7.2%，超越去年的 2.5%，預期今年 GFCF 可望達到 5~6% 的增長，成為近 9 年來最高增幅。