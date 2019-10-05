蘋果收購英國公司IKinema 意圖提升在VR與遊戲領域的競爭力

蘋果 (AAPL-US) 近期以未公開的價碼收購了以下一代遊戲和 VR 體驗創造者自居的英國公司 IKinema。IKinema 的獨有技術包括一種可以將影片中捕捉的人物轉換為動畫角色的系統。

長久以來，蘋果持續收購一些全球的小型公司，並在短時間內將被收購公司的技術轉換成實際應用，並反映在 iPhone 的新功能上。

早在 2015 年，蘋果就收購了 FaceShift。蘋果的 Animoji 和 Memoji 皆使用了 FaceShift 的技術。

蘋果將能夠使用 IKinema 的技術來改善 Animoji 和 Memoji。便能為其 Apple TV + 串流媒體影音服務製作相關內容，並增添 Apple Arcade 上遊戲的精采度。

去年，蘋果也花費一筆未公開的價錢收購 Texture。有傳言指出蘋果將使用 Texture 的應用程式開發訂閱服務，名為 Apple News +，而 Apple News + 也將於今年推出。Texture 的應用程式可為訂戶提供 200 多種雜誌的無限制的數位內容。

2012 年蘋果以 3.56 億美元收購的生物識別公司 AuthenTec。在購買的第二年，Touch ID 功能便出現在 iPhone 5s 上。

2010 年 4 月，蘋果以未公開的價格收購了 SIRI。在蘋果收購了 Siri 的一年後，此功能便跟隨 iPhone 4s 一同發布。

2015 年蘋果以 2000 萬美元的價格收購了以色列的 LinX Computational Imaging Ltd.，藉此改善 iPhone 的攝影體驗。

在未來，蘋果仍有可能以此策略新增或改善該公司產品的各種功能。而果粉們暫時也只能持續期待蘋果未來能繼續為消費者帶來何種形式的體驗。