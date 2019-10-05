全球貿易成長創10年新低、港禁蒙面、台暫無升息必要 本周重要大事回顧

美中貿易戰引發全球貿易成長降至 10 新低，WTO 預期今年貿易成長將降至 1.2%，中國本周歡慶 70 周年，同一時間香港反送中抗爭越演越烈，香港特首林鄭月娥引用緊急法，宣布香港 5 日起實施禁蒙面法，國內方面，張忠謀赴清大演講談總經理領導，央行總裁楊金龍報告中，談貿易戰、匯率，並暗示台灣目前暫無升息必要，台股本周上漲 64.8 點，漲幅 0.6%，來到 10894.48 點，以下是本周重要大事回顧：

WTO 下調全球貿易成長預期至 10 年新低

世界貿易組織 (WTO) 周二 (1 日) 對今年全球貿易成長的預測下調至 10 年來的最低水平，同時警告，若進一步加徵關稅使經濟環境不確定性持續加劇，可能會引發「破壞性的相互指責循環」，WTO 在一份報告中指出，今年的商品貿易額預期將成長 1.2%，明年將成長 2.7%。相較之下，2018 年成長 3%。

WTO 強調現今國際貿易面臨的風險，主要來自於美國對中國進口商品加徵關稅的威脅，以及可能對歐盟商品徵收新的關稅的可能性。

信用評級機構惠譽 (Fitch) 也對全球經濟成長做出了預測，預期全球 GDP 成長將在 2020 年跌至 8 年來新低，2021 年可望回升，惠譽表示，美中貿易戰的升級是造成經濟成長放緩的根本原因。

中國 70 年國慶之際 香港抗議民眾遭港警實彈射擊

中國週二 (1 日) 歡慶建國 70 週年，於北京天安門舉行閱兵儀式及慶祝遊行，然而香港反送中卻未見平息，因申請遊行遭拒，全城大抗爭在多處演化為自主召集的抗爭行動，甚至演變成全城衝突，港島、新界以及九龍等地陷入大規模警民衝突，港警出動 5000 警力，多數地區陷入激烈抗爭，港島、九龍多處地鐵和百貨宣布關閉。

具報導指稱，荃灣一名 18 歲男高中生遭警方以實彈射擊，子彈命中胸口後緊急送醫。

林鄭月娥引用緊急法 宣布香港 5 日起禁蒙面

香港特首林鄭月娥周五 (4 日) 於行政會議引用「緊急法」頒布「禁蒙面法」，宣布自 10 月 5 日零時零分起正式實施，稱此舉是為了遏止抗議行動中日益加劇的暴力行為，進而協助警察執法，同時表示，頒布法令不表示香港處於緊急狀態。

在新規例下，除出於宗教、專業和醫療目的者具有豁免權，任何人身處受管制的公眾集會或公眾遊行，或非法集結，或未經批准的集結時，使用可能隱藏身份的蒙面物品，即屬犯罪。

面對 10/15 關稅上調 逾 2500 家美企急赴申請豁免

川普政府將自 10 月 15 日起，對已加徵的 2500 億美元中輸美商品關稅稅率，自 25% 上調至 30%，據悉，截至周一 (30 日)，已有超過 2500 家美國企業趕在申請截止日前，為大約 3.1 萬種中國進口產品向川普政府申請關稅豁免，請求列入 2500 億美元的關稅排除清單，包括冷凍魚、汽車零部件、化妝品和其他產品。

這些美企提出豁免的理由，多半是該公司無法在中國境外找到替代商品，或是尋找替代品成本過高，威脅自家利潤。

最終版脫歐計畫出爐 強生：若不同意 月底將如期脫歐

英國首相強生 (Boris Johnson) 周三 (2 日) 參與保守黨年度會議，會上就愛爾蘭邊界問題，提出修訂版的脫歐協議，並稱這是他提出的「最終脫歐計畫」，若歐盟不同意以此為基礎進行協商，英國將如期在本月底進行無協議脫歐。

強生表示，他向歐盟提出「具建設性且合理的建議」，並稱他的計畫已是英國妥協的一部分，希望歐盟能理解並作出讓步，確保雙方能達成協議。

新戰局開打！美對歐盟飛機與農產品加徵關稅最高 25%

全球關稅戰煙硝四起，美國周三 (2 日) 在世界貿易組織 (WTO) 取得勝利後，美國貿易代表署 (USTR) 宣布，對歐盟輸美商品祭出新關稅，稅率最高 25%。

WTO 周三 (2 日) 裁決歐盟政府非法補貼飛機製造商空中巴士 (Airbus)，並批准美國每年對價值 75 億美元歐盟產品課徵關稅，隨後，美國貿易代表署公布新關稅清單，將對飛機、威士忌與乳酪等歐輸美產品加徵新關稅，稅率介於 10%-25%，新關稅將於 10 月 18 日起生效。

迎戰格芯 台積電三地反控告其侵犯專利

晶圓代工龍頭台積電周二 (1 日) 宣布，將在法庭上迎戰格羅方德 (格芯) 所提出的侵權訴訟，並在美國、德國及新加坡三地，對其提出多項法律訴訟，控告格羅方德侵犯台積包括 12 奈米等製程的 25 項專利，並要求法院核發禁制令，禁止格羅方德生產及銷售侵權的半導體產品，及尋求實質性的損害賠償。

美系外資認為，雙方提起的專利侵權訴訟，影響的客戶、應用與市場領域均相當廣泛，預期台積電與格芯達成和解協商的機率高，且台積電擁有相當多專利，在技術上具備領先地位，都使台積電在訴訟中占有優勢。

張忠謀開講 談總經理領導要素

晶圓代工龍頭台積電創辦人張忠謀周五 (4 日) 在清大演講時表示，領導團隊有兩大要素，第一是凝聚團隊、第二為知道要帶領團隊前往的方向，他並說，擬定策略也是總經理的責任之一。

張忠謀以「總經理的學習」為題，在清大企業大師講座演講，以自己過去的經驗為例，指出總經理領導團隊有兩大要素，凝聚團隊、清楚方向，他也指出，台灣許多科技公司都不重視業務行銷，但業務行銷與技術能力同等重要，任何總經理都要學習，且業務行銷中包括定價學問，直到退休前，定價都是自己最有興趣的題目，他認為，每個好的總經理，都應該樂於與客戶對話。

布局東南亞 廣達出手設立泰國子公司

廣達周五 (4 日) 表示，將投資 10 億泰銖 (約新台幣 10 億元) 在泰國設立子公司 QMB，以因應美中貿易戰、客戶需求，廣達董事長林百里日前就曾表示，去東南亞設廠布局是一定的選項，廣達同時也宣布將擴大投資中國轉投資相關企業，另外新建華亞園區第三生產大樓，投資金額不高於 9.5 億元，以因應產能擴充需求。

楊金龍談貿易戰、匯率 台灣將不跟進升息

央行總裁楊金龍周四 (3 日) 在新出爐的書面報告中，對於美中貿易協議提出三大觀察方向，包括美國對中國加徵關稅清單是否如期實施、是否持續圍堵中國科技發展，以及是否緊縮中企赴美上市規定，楊金龍認為，川普政府不急於明年美國總統大選前達成全面性貿易協議。

楊金龍認為，今年以來美中貿易衝突引發台商產能回流和訂單移轉效應，有助台灣輸出成長力道，抵消部分貿易戰的衝擊，下半年經濟成長率 (GDP) 調升至 2.66%，全年為 2.40%，然而，貿易戰造成經貿風險仍高，恐不利台灣出口，預料到明年台灣經濟成長動能恐放緩，估明年 GDP 為 2.34%。

利率政策方面，楊金龍指出，今年以來銀行淨超額準備多維持於 400 億元以上，顯示市場流動性充裕，因此今年以來維持利率政策不變，採「適度寬鬆貨幣政策」，有助物價穩定及整體經濟金融穩健發展，強調雖央行未實施 QE，但授信管道仍暢通，暗示目前暫無升息必要性。

楊金龍表示，目前有看到灰犀牛，就是日本和歐洲長期的負利率，並未有效拉升經濟表現，不過依目前經濟數據來看，今、明兩年應不至於發生金融風暴。

Uber 轉變營運模式 妥協將與計程車產業合作

叫車平台優步 Uber 周二 (1 日) 宣布，經過數個月與交通部協商，決定配合政府政策轉變營運模式，與計程車業者合作，以科技資訊平台身分服務多元化計程車隊業者，這也是 Uber 繼 2017 年重返台灣市場後，第二度妥協調整營運策略。

交通部日前釋出善意，給予 Uber 合法化緩衝時間，從原定的 10 月 6 日，展延至 11 月底，12 月起若沒有合法執照仍繼續載客將嚴格取締。

大同未爆彈 美子公司聲請重整 華映解雇 1900 人

大同周四 (3 日) 發布重訊表示，持股 50% 的大同美國公司 (TUS) 日前接獲矽料供應商 Hemlock 來函，因和解不成對方提出 3500 萬美元和解金，加上 TUS 去年、今年連續虧損，為保護公司後續營運，依法向美國申請重整。

而同集團子公司華映日前向法院聲請破產，也在周二 (1 日) 公告表示，已向桃園市政府勞動局提出大量解僱勞工計畫書，將依據相關法令規定辦理，預估影響員工人數約 1900 人，而在預告期間，也將配合勞動部及桃園市勞動局求才活動，協助員工媒合新工作，母公司大同也將協助員工在集團內媒合、聘任。

南方澳斷橋奪 6 命 交長強調究責無上限

宜蘭南方澳跨港大橋斷裂奪走 6 條人命，經調查發現，從基隆港務局到台灣港務公司，21 年來僅在 2016 年由健行科大檢修過，交通部長林佳龍周四 (3 日) 表示，已經同意港務公司董事長吳宗榮口頭請辭，並強調究責無上限。

吳宗榮坦承，港務公司列管的 17 座橋梁中，除了已崩塌的宜蘭南方澳大橋，剩下的 16 座其中有 3 座是在去年興建完工，5 座有檢驗，剩下的 8 座大橋從來沒有檢驗過，集中在中南部，林佳龍也承諾，會以 1 個月為目標，最晚在 3 個月內完成檢驗相關橋梁，如有危險性將先封橋。