〈張忠謀開講〉總經理學習之路長達60年 嘆台科技廠都不重視業務行銷

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀今 (4) 日在清大演講時說，台灣許多科技公司都不重視業務行銷，但業務行銷與技術能力同等重要，任何總經理都要學習，且業務行銷中包括定價學問，直到退休前，定價都是自己最有興趣的題目，他並認為，每個好的總經理，都應該樂於與客戶對話。

張忠謀今日以「總經理的學習」為題，在清大企業大師講座演講。張忠謀說，自己第一次當總經理之後，就一直是總經理了，在總經理的學習這條路上，已長達 60 年之久。

張忠謀 22 歲時，取得麻省理工學院機械系碩士學位，並於 23 歲加入希凡尼亞公司，正式進入半導體業，27 歲時進到德州儀器 (TI)，33 歲從史丹佛拿到博士學位，再度回到 TI 工作，沒多久便當上事業部總經理，從幾十人的團隊，一下掌管擁有工程、研發、業務行銷、人資等單位的事業部，底下有 3000 多名員工，真正的學習就此展開。

張忠謀說，由於自己擁有技術背景，但當時最缺乏的就是業務行銷能力，因此，當上總經理之後，便先從業務行銷能力著手，親自拜訪客戶、學習與客戶對話，美國 50 個州就去過 48 個，大部分都是在 TI 時期四處拜訪客戶而來，「相信每個好的總經理，都應該樂於與客戶對話」，取得客戶的信任很重要。

張忠謀表示，自己回過頭來看，發現當時第一次當上總經理時，從業務行銷著手，是對的方法，自己到台灣後發現，許多公司都不太重視業務行銷，特別是科技公司，以為技術最重要，「我也認為技術很重要，但業務行銷跟技術應是同等重要」。

張忠謀強調，任何總經理都要學習業務行銷，假如是業務行銷出身的總經理，要學習的則是技術，不一定得做技術專家，但至少得了解技術研發人員在做什麼，「一個總經理絕對不可能是所有領域的專家」。

張忠謀認為，業務行銷中也包括產品定價，如客製化產品定價自由度就很高，但要怎麼定價是相當大的技巧，且價格由產品對客戶的價值、及客戶需求程度等因素來決定，他並說，一直到退休前，定價一直都是自己最有興趣的題目。