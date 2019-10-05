華研Q3營收攀今年高峰 旺季營運增溫可期

華研音樂 (8446-TW) 今 (5) 日公告 9 月合併營收 1.21 億元，月減 5.73%，年減 19.79%；第 3 季合併營收 3.89 億元，季增 1.3%，年減 6.04%；前 9 個月累計營收 10.99 億元，年減 13.36％。隨著時序進入活動旺季，下半年營運將持續增溫。

華研今年以來旗下藝人持續有熱門作品推出，且後續商演等活動不斷，使單月營收表現相對平穩，隨著作品增加，下半年活動安排也更豐富，帶動第 3 季營收攀今年高峰，且年底逢活動旺季，有助進一步推升營收表現。

華研今年大型巡迴演唱會以林宥嘉與動力火車為主，而林宥嘉今年也接下 SONY 耳機年度代言與旗艦手機 Xperia 5 代言，近期再成為知名珠寶品牌周生生「婚嫁系列」大中華區代言人，也積極籌備新專輯，第六張專輯首波單曲《少女》推出首周，即登上 KKBOX 新歌排行榜第二名，持續挹注公司演藝經紀與歌曲版權收入。

華研受惠授權業務營收持續擴增，加上全年演唱會場次為去年的 2.4 倍，雖然因 S.H.E 未續約，使整體營收規模減少，但由於授權業務毛利率表現較佳，帶動獲利表現持續增溫，今年全年可望優於去年，再創新高，有機會賺逾 1 個股本。