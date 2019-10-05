大立光營收連二個月創高 9月、Q3同寫新高 10月動能延續

股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 9 月營收以 65.96 億元再創歷史新高，月增 1.84%，年增 19.54%，連 2 個月創新高，第 3 季營收也達 184.83 億元，同步創高，季增 31.26%，年增 13.15%，受惠美系客戶新機拉貨，大立光 10 月營收可望延續 9 月強勢表現。

大立光 9 月營收 65.96 億元，再改寫歷史新高，月增 1.84%，年增 19.54%，累計前 9 月營收為 423.88 億元，年增 13.01%。

大立光 9 月出貨產品結構中，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 10-20%，2000 萬畫素以上產品占比 10-20%，其他產品占比 10% 以內。

面對手機鏡頭市場競爭，大立光 7P 鏡頭出貨已明顯提升，而 8P 鏡頭仍在設計中。

蘋果 (AAPL-US) 新手機開賣，外資摩根大通日前上調出貨預測，iPhone 11 系列熱銷也將帶動供應鏈營收及獲利攀升，大立光今日公布 9 月營收，以 65.96 億元再創高，反映了 9 月客戶強勁拉貨動能。

大立光也將在 9 日召開法說會，除關注第 3 季獲利，也將聚焦營運前瞻、蘋果產品拉貨、7P 鏡銷售頭展望與新廠投產進度。

大立光為蘋果手機鏡組主要供應商，iPhone 11 系列上市後，市場對銷售正面看待，隨著手機多鏡頭設計成主流，加上華為 Mate 30 系列手機導入 7P 鏡頭後，外資看好，iPhone 明年下半年將跟進，調高大立光明年鏡頭平均售價，調幅 9%。

美系外資日前出具報告指出，今年第 3 季 iPhone 銷量較原先預測多出 100 萬支，今年第 4 季 iPhone 銷量將比預測數高出 300 萬支，且蘋果預計 2020 年 9 月推出 5G iPhone，銷量上看 1.98 億支、2021 年更可成長至 2 億支，有助相關供應廠商下半年乃至明年營運表現。

大立光今年上半年稅後純益 116.04 億元，每股純益 86.51 元，外資評估，大立光今年每股純益 227.25 元，將創新高， 2020 年為 282.85 元。