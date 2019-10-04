雙美市場派將召開股臨會 公司派：應放下歧見

雙美 (4728-TW) 股東臨時會將在下周二 (8 日) 登場，以典華公司為首的市場派今 (4) 日表示，登記將出席股數比例已過半，股臨會將可順利合法召開，公司派也呼籲，典華應放下歧見，一同與公司齊心努力，才能創造最大化的股東權益。

雙美股東會於 6 月落幕，董事長蔡國洲為首的金可公司，取得過半席次，守住經營權，未料經營權紛爭，並未就此打消戰意，林齊國為首的典華、林酒店，以重新檢討南科建廠資本支出案，及改選董監事為由召開股東臨時會。

林齊國表示，台北地方法院分別在昨、今日駁回寶崴光學及蔡國洲對於雙美股臨會的假處分聲請，據裁定指出，聲請人寶崴光學主張選任新董監事、討論南科建廠資本支出等案，難認定有損害及危險，因此，寶崴光學聲請股臨會暫時狀態處分不被允許。

林齊國指出，截至 10 月 2 日上午，股代統計已登記將出席的股數比例已過半，因此 10 月 8 日的股臨會預計將可順利合法召開，且基於監察人善盡職責及公司、股東權益著想，並不涉及外界所指的經營權之爭，一切皆以促進公司健全經營為優先考量。

公司派也回應，台北地院裁定並沒對合法性進行認定，主要論點是，法院認為現階段沒有介入的必要，但如果股臨會的召集程序有瑕疵，應開完股臨會後，再向法院提出撤銷會議訴訟。

公司派強調，一直以來以穩健步伐經營公司，多次真誠邀約市場派理性溝通，遺憾未能取得對方善意回應，呼籲典華應放下歧見，一同與公司齊心努力，才能促成雙美未來全方位成長目標與創造股東權益最大化。