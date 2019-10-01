大立光下周法說登場 聚焦四大重點

蘋果 (AAPL-US) 新手機開賣，外資摩根大通上調出貨預測，iPhone 11 系列熱銷也將帶動供應鏈營收及獲利攀升，股王大立光 (3008-TW) 將在 5 日公布 9 月營收，預料將突破 8 月 64.76 億元再創高，同時，大立光也將在 9 日召開法說會，市場除關注第 3 季獲利，也將聚焦營運前瞻、蘋果產品拉貨、7P 鏡頭展望與新廠投產進度。

大立光股價今日收在 4535 元，較前一日上漲 85 元或 1.91%，成交量增加到 1203 張，市值增加至 6083.2 億元，重登 6000 億元大關。

大立光為蘋果手機鏡組主要供應商，iPhone 11 系列上市後，市場對銷售狀況正面看待，加上手機多鏡頭設計成主流，市場持續看好大立光營運後市，市場將高度聚焦大立光營運前瞻與 iPhone 產品拉貨動能。

尤其是智慧型手機多鏡頭趨勢成形，除蘋果 iPhone 外，非蘋手機旗艦新機也全面推出，多鏡頭趨勢蔚為各廠標準配備，大立光營運可望逐步加溫。

另外，華為 Mate 30 系列手機導入 7P 鏡頭後，外資也看好，iPhone 明年下半年將跟進，調高大立光明年鏡頭平均售價，調幅 9%，外資更強調，大立光將是 7P (7 片塑膠鏡片) 鏡頭單價提升最主要受惠廠商，重申「加碼」評等。

美系外資日前出具報告指出，今年第 3 季 iPhone 銷量較原先預測多出 100 萬支，今年第 4 季 iPhone 銷量將比預測數高出 300 萬支，且蘋果預計 2020 年 9 月推出 5G iPhone，2020 年 5G 版 iPhone 銷量上看 1.98 億支、2021 年更可成長至 2 億支，此舉將有助相關供應廠商下半年乃至明年營運表現。

大立光今年上半年稅後純益 116.04 億元，每股純益 86.51 元，外資評估，大立光今年每股純益 227.25 元，將創新高， 2020 年為 282.85 元。9 月包括蘋果、華為、三星等品牌手機廠，積極針對年度旗艦機種拉貨，大立光營收可望再攀巔峰。