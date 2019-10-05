白宮庫德洛：下周美中談判將有「正面驚喜」

周五 (4 日) 美國白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 表示，下週在華盛頓舉行的中美貿易談判可能會帶來「正面驚喜」。表示美國很樂意回到今年 5 月時，雙方達成的對談進度。

庫德洛在接受採訪中表示：「我不是在預言，我只是說不排除這一點，可能會有一些積極的驚喜。中國一直在少量購買美國農產品，這也許是一個好兆頭」

美中貿易談判代表定於 10 月 10 日，在華盛頓恢復貿易談判，包括週一和週二的副部長會議，以及週四和週五的部長級會談。

「美國很樂意回到今年 5 月時，雙方達成的對談進度。所有的對談項目，包括：購買農產品、關稅、技術問題、智慧財產權等等，所有都攤開來談」庫德洛表示。

針對本周，美國總統川普公開呼籲中國調查民主黨總統候選人拜登的事情，庫德洛認為，這與貿易談判沒有太大關係。「我沒有和總統溝通這件事情，但聽起來對中國貿易談判影響並不大」。

至於最近香港抗爭行動越演越烈，庫德洛表示，美國對香港抗議活動的大力支持，有可能會影響與中國的貿易談判。

上個月，「 2019 年香港人權和民主法」已經通過美國參議院外交委員會，與眾議院外交委員會的受理通過，支持香港的民主抗議者，並要求北京當局，必須履行對世界和香港人民所作出的承諾。