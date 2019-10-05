Snap戮力打造AR眼鏡 力求10年後獲消費大眾採用

Snap(SNAP-US) 執行長 Evan Spiegel 週五表示，可能要花 10 年的時間才能讓消費大眾廣泛採用 AR 智慧眼鏡 。

「我們正努力朝這個未來前進。」他在舊金山舉行的 TechCrunch Disrupt 會議上這樣說。

Spiegel 稱 Snap 公司正採取長期方法來建構完全的 AR 智能眼鏡，並期望這種 AR 智慧眼鏡最終能獲得消費性設備的廣泛採用。以 Snapchat 傳訊軟體打出名堂的 Snap 公司今年 8 月推出 380 美元的 Spectacles 3 雙鏡頭 AR 太陽眼鏡。

重新設計的 Spectacles 3 外型設計時尚，輕量化的鏡框有碳黑色和礦物金色兩種顏色，鏡框上有兩顆高解析度的攝影鏡頭可以捕捉 3D 影像。

Spectacles 3 (圖片：Snap 官網)

「我們不是掉入鑽研坑裡，或者一頭栽入研發中心，也不是做一些大眾喜歡但 10 年後才能拿出來的東西，我們是靠與社群打造關係並一起共創未來。」Spiegel 說。

Spiegel 提到，Snap 正打造第三方軟體開發商的系統環境，提供開發商為 Snapchat 打造 AR 鏡片。他補充現在有超過 50 萬種 AR 鏡片。

Snap AR 鏡片其中之一的雕像。（圖片：AFP）

「讓這個社區持續發展，意味著 10 年後硬體就會普及，我們將有一個蓬勃發展的體驗系統環境，大眾都能享受這個環境。」

市場競爭

微軟 (MSFT-US) 推出 HoloLens 2 頭戴式耳機、佛州初創公司 Magic Leap 則販售其 Magic Leap One AR 眼鏡，但這兩種設備都未受市場熱烈採用。日前媒體報導，蘋果 (AAPL-US) 也正在戮力製作類似產品，可能最快明年問世，臉書 (FB-US) 也正在發展 AR 眼鏡，且臉書已與雷朋製造商 Luxottica 合作。

Snap 股價前一日因臉書推出 Instagram Threads 而一度大跌 7%，週五則收盤回漲 1.54%。

針對臉書推出 Threads 的威脅，Spiegel 低調回應，「老實說我還沒試用過 Threads，但我們就是持續打造我們的社群，打造一些真的能引起他們共鳴的東西，這會是我們未來持續運作的策略。」

IPO 經過 2 年，Snap 股價終於反彈，今年迄今漲幅超過 155%，歸功其廣告事業終於開花結果。