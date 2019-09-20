Netflix離觸底還有20%？Bernstein：空頭錯了！蘋果、迪士尼根本不是威脅

自從 7 月公布第二季財報令人失望以來，Netflix (NFLX-US) 股價一直承受壓力，這段期間下跌近 20%，然而，券商 Bernstein 週四表示，Netflix 距離觸底還有 20%，此評論讓 Netflix 一度重挫 2.8%，最終收斂至 1.7% 跌幅，每股 286.6 美元。

Bernstein 分析師 Todd Juenger 表示，「第二季表現不及預期，加上 Disney+ 和 Apple TV + 等競爭敵手出現，已讓投資者重新評估 Netflix 與其定價成長的信心，投資者現在焦慮的想知道『地板在哪裡？』。」

他表示，由於 Netflix 過去十年轉型了數次，所以很難用歷史基礎來評價 Netflix，但使用 2017 年時期的估值方法，Bernstein 計算出 Neftlix 股價的樓地板在每股 230 美元，意味著較目前水準還有 20% 以上的下跌空間。

無論是今年還是近幾個月，Netflix 的股價均落後其他 4 顆尖牙 (FAANG)——臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 和谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US)。

別誤會！Bernstein 還是看漲 Netflix

儘管 Netflix 下行空間很大，但 Bernstein 仍給予該公司股票「優於大盤」的評級，目標價 450 美元，幾乎是該股票「樓地板」價格的 2 倍。

「我們認為，多數假設的競爭威脅都不是真正的威脅，所以上行的可能性大於下行，這會讓風險 / 回報大幅傾向上行。」

Juenger 解釋，Bernstein 只認為定價是 Netflix 面臨的一大威脅，這令他們擔憂，但 Juenger 認為 Netflix 最終仍將保留定價能力，因為比起即將到來的迪士尼和蘋果等競爭對手，Netflix 擁有的內容庫還是豐富許多，而定價來說，擁有如此大量內容庫的 Netflix 月費卻僅較同業貴 5 美元左右。

「我們認為，Netflix 已經是多數家庭產品的『核心』，迪士尼是目標狹窄許多的產品。」

然而，Juenger 認為「肯定」至少要回到以前的定價，回到還沒經歷失敗的第二季之前的價位水準。

他預期 Netflix 股價返回到 400 美元，並朝 Bernstein 設定的目標價邁進。