「禁蒙面法」5日正式上路 林鄭月娥：不代表香港處於緊急狀態

香港特首林鄭月娥今 (4 日) 於行政會議引用「緊急法」頒布「禁蒙面法」，宣布自 10 月 5 日零時零分起正式實施，稱此舉是為了遏止抗議行動中日益加劇的暴力行為，進而協助警察執法，同時表示，頒布法令不表示香港處於緊急狀態。

林鄭月娥表示，遏止暴力行為是必要的，並稱這種行為導致情況陷入「混亂」，如果情況惡化，政府將不排除採取其他措施，但她同時表示，頒布此法令不代表香港處與緊急狀態。

在長達 4 個月的抗議行動中，示威者透過口罩或面罩等蒙面物品，防止被警察識別。新規例指出，無論身處合法或非法的公眾集會或遊行，使用蒙面物品皆屬違法行為，最高可判處一年監禁。

此外，香港警方有權要求民眾將面罩拿下，拒絕要求將處以 6 個月監禁，基於宗教、醫療目的以及專業要求者則屬例外。

林鄭月娥表示，抗議者開始聚集在香港中部地區，並且佔據幾條主要大道，由於近幾週警民衝突不斷加劇，多數商店預期遊行示威將更加猛烈，因此提早關閉，影響營運甚深。

她表示，若如此情況加劇，政府不排除採取其他措施。

4 個月的抗議情緒不減反增，香港部分地區深受影響，為旅遊業帶來嚴重損失。根據彭博社報導，抗議活動約造成 3,600 億美元損失，導致香港經濟面臨嚴重衰退危機。

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