壓抗爭 香港恐將頒布「禁蒙面法」

今 (3) 日根據消息人士透露，香港特首林鄭月娥考慮最快在一日內召開特別行政會議，引用「緊急法」頒布「禁蒙面法」。

消息指出香港特區政府正就準備引用「緊急法」，並依此法賦予的權力，儘速頒布「禁蒙面法」，一切籌備的準備工作已達最後階段，原本要等至下周二林鄭月娥召開行政會議時，會同行政會議，通過該法案。

但不排除為求儘快控制香港社會紛爭可能增溫的態勢，甚至有機會在一日內便召開特別行政會議，通過「禁蒙面法」。

消息指出，一旦引用「緊急法」，香港政府將可隨時推出更多不利目前抗爭活動的法案。而目前相關法案均在草擬中，推出與否將視乎目前抗爭局面是否使社會更動盪。若情況繼續惡化，將會推出下一步新政。

而有香港建制派政黨人士指出，「禁蒙面法」最快會明日或周六公布。

(圖片: AFP)

昨 (1) 日香港反送中抗爭再度發生不幸意外，一名 18 歲香港學生遭到警察開槍擊中左胸，所幸脫離險境。但香港蒙面示威抗議問題，一直為香港政府帶來困擾，特別是抗爭群眾已升級至汽油彈攻擊。

因此香港政策推出「禁蒙面法」期待能有效喝阻抗爭群眾再有出現暴力失控的情事發生。不過「禁蒙面法」另一面衍生的問題則是「秋後算帳」。因此是否「禁蒙面法」將引發更為激烈的抗爭活動也不得而知。

資料來源: 騰訊證券, 恒生指數即時走勢

而在「禁蒙面法」消息公布後，港股立即彈升，投資人對於「禁蒙面法」的推出看法正面，認為應有機會緩和不斷升溫的緊張局勢。



