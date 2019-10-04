林鄭月娥宣布午夜起禁蒙面 港股大跌一度逼近500點

今 (4) 日香港特首林鄭月娥宣布自 10 月 5 日零時零分起實施「禁止蒙面條例」。該條列引用「緊急法」。在新規例下，任何人身處受管制的公眾集會或公眾遊行，或非法集結，或未經批准的集結時，使用可能隱藏身份的蒙面物品，即屬犯罪。

林鄭月娥表示，過去約 4 個月以來，因修例引發的示威衝突不斷，不同地區發生超過 400 場大大小小的示威遊行集會，最後往往演變成暴力行為，導致超過 1100 人受傷，當中有超過 300 名執法人員。

香港暴力事件頻繁和激烈，暴徒有組織發動破壞，使得社會陷入恐慌，社會各界對香港前景感到擔心。

她進一步指出 9 月 29 日及 10 月 1 日的暴力事件升溫，更出現以下變化：

第一、由過去集中在一兩地抗爭演變成遍地開花。

第二，由縱火演變成丟擲汽油彈，抗議活動也從馬路和地鐵站外變成在港鐵站內，造户極大危險。

第三，由破壞政府公共大樓，升級成由暴徒選定的目標商店攻擊。

第四，對持不同意見的人用私刑解決。

第五，攻擊警務人員，且搶槍，以致警員在別無選擇下要拔槍示警。

在此之前，今日下午已有多家香港媒體報導指出，香港特首將引用「緊急法」頒布「禁蒙面法」，新法將自今日午夜開始生效。市場擔心這類似戒嚴的法令推出，將增添未來香港局勢的不確定性，港股聞訊應聲重挫，恒指一度下跌逼近 500 點。

消息指出，香港政府因應 10 月 1 日示威衝突暴力情況升級，計劃引用「緊急法」，立法禁止民眾參與「政治活動」，特別是非法遊行集會時不准蒙面。



南華早報在較早些時候亦引述知情人士指出，香港政府可能利用「緊急法」頒布「禁蒙面法」，最快今日午夜生效，並指違例者最高可判囚一年或罰款 2.5 萬港元。