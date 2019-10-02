晶技9月出貨增溫 估達8.4億元 可望創33個月來新高

華為新款旗艦機型 Mate 30 系列正式發表，頻率元件廠晶技 (3042-TW) 為主要供應商，在包括蘋果 iPhone 11 及華為新機的需求帶動之下，依晶技出貨進度估算，9 月營收將超越上月的 8.31 億元，達 8.4 億元，創 33 個月來新高。

以晶技 9 月營收 8.4 億元計算，月增 1.11%，年增 1.28%；第 3 季營收 24.23 億元，季增 24.87%，年增 6.88%，單季營收也將改寫 11 季以來新高。1-9 月營收 59.92 億元，追平去年同期水準。

晶技受惠網通、手機高階應用產品出貨順暢，小型化元件 1008 產品也完成開發，並順利出貨，帶動營收成長，8 月營收達 8.31 億元，創 32 個月來新高，毛利率也維持在 24.54% 的高檔水準，在主要手機品牌廠大舉推出旗艦機，及中國廠商十一長假提前拉貨，推升 9 月營收超越 8 月的 8.31 億元水準，呈現月增及年增的走勢，且以 9 月的出貨結構來看，毛利率也可望優於 8 月的 25.54%。

晶技部分小型化、利基型產品產能滿載，並獲客戶同意調高價格，第 3 季受惠旺季需求，及部分料號價格提高，推升營收的成長。

晶技因 3C 電子產業對小型化產品需求大幅提高，日前獲經濟部投資台灣事務所通過回台投資申請案，將在桃園平鎮廠投資 25 億元擴充設備，生產包括 5G 應用石英晶體、微機電產品前端製程及 1008 等小型化產品，預計 2021 年完工，但在今年第 4 季將先在台灣平鎮廠開出 2 條小型化產品生產線。

晶技 8 月自結稅前盈餘 8927 萬元，創 10 個月來新高，累計前 8 月稅前盈餘 4.14 億元，每股稅前盈餘 1.34 元。