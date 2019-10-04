〈5G論壇〉井琪：無需5G企業專頻 電信業已能滿足企業需求

經濟部近期拋出「5G 企業專網專頻」議題，引起電信業高度關注，遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (4) 日出席 2019 台灣通訊論壇表示，雖然政府希望推動企業專頻讓網通廠走向國際，但事實上電信業提出的專網解決方案已能符合企業需求，不需再設企業專頻。

迎接明年 5G 商轉，為讓垂直場域業者蓬勃發展，政府擬釋出 3.7-3.8GHz 頻譜、共 100MHz 頻寬，供企業使用，但政府如何規劃頻譜取得方式，成電信業關注焦點。

井琪表示，目前頻率可分專用頻率與商用頻率，專用頻率性質具有公共利益、公共用途等，用途涵蓋警用、導航、教育、急救等，並採主管機關審查制度；而商用頻率也就是透過電信業經過申請、競標所取得。

因此，井琪認為，電信業砸百億元競標取得頻譜，相對企業免費取得頻譜有失公平性，且企業占整體營收比重 2 成，政府將潛在客戶切割，原本投資的標金也難以回收。

井琪表示，目前已提供 4 種解決方案，包括網路切片、企業專用基地台、企業專用基地台與資料面核心網及獨立組網，各解決方案均可依企業需求調整，也意味企業專頻是可透過電信來解決。

行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏表示，目前已有科技大廠有專業技術的無線網路，同時也了解未來 5G 可實行的方向，期望未來能與電信業的專業技術同步升級，至於第 2 波頻譜釋出是否要整合企業專頻，目前還在配置當中。

井琪對此回應，雖然大企業可自行建置網路，但術業有專攻，電信業在資安、建設已有多年經驗，相互合作是最佳模式，企業碰電信實在不需要。