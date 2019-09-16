晶技7、8月毛利率走高 Q3可望改寫7季新高

台灣頻率元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 受惠網通、手機高階應用產品出貨順暢，小型化元件完成開發並順利出貨，帶動營收成長，7 月毛利率更拉升至 24.77%，8 月營收衝高到 8.31 億元，毛利率也估達 24.54%，預估第 3 季毛利率將改寫 7 季以來新高，在產品漲價、需求增加下，第 3 季獲利不看淡。

晶技 7 月單月營收達 7.53 億元，改寫 9 個月來新高，單月毛利率竄升至 24.77%，月增 1.41 個百分點，年增 1.49 個百分點，稅前盈餘 8129 萬元，晶技今 (16) 日公布 8 月營收 8.31 億元，創 32 個月來新高，毛利率 24.54%，8 月稅前盈餘 8927 萬元，月增 9.8%，月增 2.6%，累計前 8 月稅前盈餘 4.14 億元，年減 3.1%，每股稅前盈餘 1.34 元。

晶技 7、8 月毛利率攻高，優於第 2 季 23.44%，整體第 3 季毛利率可望改寫 7 季來新高，而推升毛利率上揚重要因素，在於美系大客戶需求明顯提高，小型化產品發揮漲價效益，產能利用率更達 95%。

展望第 3 季，法人指出，晶技部分小型化、利基型產品線產能滿載，且獲客戶同意調高價格，受惠旺季需求，及部分料號價格提高，營收估將較第 2 季成長 2 成，並改寫近 11 季以來新高，毛利率將僅次 2017 年第 4 季的 24.9%。

晶技日前獲經濟部投資台灣事務所通過回台投資申請案，將在桃園平鎮廠投資 25 億元擴充設備，生產包括 5G 應用石英晶體、微機電產品前端製程及 1008 等小型化產品，預計 2021 年完工，今年第 4 季將先在台灣平鎮廠開出 2 條小型化產品生產線。