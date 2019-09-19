反送中抗爭衝擊大 港府：Q3經濟恐陷入技術性衰退

香港財政司司長陳茂波接受「環球時報」專訪時指出，受美中貿易戰及香港抗爭事件影響，預計香港經濟在第三季可能持續出現負成長，屆時在技術上會進入衰退階段。

至於香港第四季經濟將如何，則取決於抗爭事件能否盡快平息，若有需要，香港政府會推出針對企業的紓困方案。

被問到上海及深圳不斷發展，是否擔心競爭越來越多。陳茂波認為不會，反而可以互補。他強調香港一直自由開放，不怕競爭，只怕自己不爭氣。

陳茂波指出，由於美中貿易談判的進展緩慢，導致香港出口受到衝擊，從今年以來不斷下滑，再加上的抗爭事件，使香港處在一個內外交困的時期。

(圖片: AFP)

香港內部的抗爭首先重創旅遊業，隨後牽動酒店、餐飲、零售等多個產業。今年上半年遊客數量還呈現成長。但自 7 月份開始下跌，8 月份更下降近 40%，9 月前 10 天已下跌 36% 左右。

飯店入住率受到很大影響，個別地區據了解下降 40% 以上。零售方面，7 月下跌 11.7% 左右，估計 8 月更差，9 月也好不了多少。

此外，抗爭事件也使立法會會議提早結束，部份撥款被迫暫停，已有工程項目受到影響，建築業的就業不足率和失業率均上升一些。

而今年第一季，香港經濟季度數據已出現負成長，現在來看第三季負成長的可能性也將存在。萬一出現這種情況，香港經濟就會進入技術性衰退。

第四季香港經濟發展取決於這波抗爭何時落幕，且就算抗爭順利結束，也旅遊與商務也需要一段時間才能恢復，因此預估香港第四季經濟挑戰依然很大。