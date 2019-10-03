香港股市大跌後能否抄底？ 澳利亞金融服務：恐再跌25%

【彭博】-- 儘管剛剛經歷了四年來最糟糕的一個季度，但香港股市仍然不夠便宜。

澳利亞金融服務 (Oreana Financial Services Ltd.) 首席投資官 Isaac Poole 這樣認為。他去年 9 月準確地預計到中國股市的一波上漲行情。他對彭博電視表示，香港正在發生經濟衰退，而投資者並未對此進行定價。他在電郵評論中表示，預計到 2020 年底， 恒生指數或下跌多達 25%。

恒生指數目前在年初水平附近交投。但 Poole 表示，貿易戰、全球經濟增長擔憂和持續的街頭抗議活動意味著香港股市應該比當前水平低多達 25%。該指數基於成份股盈利預期的本益比約為 9.9 倍，比五年平均水平便宜 11%。

「這個糟糕的前景目前還沒有被股價恰當地消化， 」 Poole 說。 「這不是技術性衰退，而是絕對的衰退。我們看一下香港股票市場，它當前可能被高估了 15% 至 20%，也許是 25%。 」

他的觀點與參與彭博調查的分析師的觀點形成鮮明對比。彭博調查顯示估值頗具吸引力，貿易緊張局勢緩解和北京出台的刺激措施將有助於恒生指數到年底漲至約 28,000 點。香港時間 14:34， 恒生指數下跌 0.5%，回落至 26,000 點以下。

Poole 並不認同這種樂觀情緒。香港經濟顯現出數月抗議活動影響下的疲態。零售銷售 8 月同比大跌創紀錄的 23%。

「盈利方面沒有太多利好消息， 」 Poole 說。 「然而， 恒生指數似乎仍在以不錯的盈利增長定價，而這不太可能實現。 」