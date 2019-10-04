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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/10/03  108/10/02  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.05000   14.75000   0.30000    2.03390
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         12.62000   12.37000   0.25000    2.02102
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.34000   12.10000   0.24000    1.98347
元大標普500單日反向1倍基金                                       12.44000   12.20000   0.24000    1.96721
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       12.71000   12.47000   0.24000    1.92462
復華恒生單日正向二倍基金                                         27.18000   26.79000   0.39000    1.45577
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            24.84000   24.51000   0.33000    1.34639
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                     10.85910   10.72020   0.13890    1.29568
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.00110    9.87950   0.12160    1.23083
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.02590    9.90470   0.12120    1.22366
華頓中小型基金                                                   22.99000   22.73000   0.26000    1.14386
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                    34.95000   34.60000   0.35000    1.01156
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣                                    10.30000   10.20000   0.10000    0.98039
復華全方位基金                                                   32.21000   31.90000   0.31000    0.97179
安聯台灣科技基金                                                 57.21000   56.71000   0.50000    0.88168
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     15.05370   14.92940   0.12430    0.83259
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                     10.15940   10.07560   0.08380    0.83171
復華傳家二號基金                                                 35.69440   35.40820   0.28620    0.80829
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                     10.32600   10.24370   0.08230    0.80342
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  27.05700   26.84190   0.21510    0.80136
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      26.48670   26.28660   0.20010    0.76122
保德信中小型股基金                                               54.40000   53.99000   0.41000    0.75940
台新中國通基金                                                   50.93000   50.55000   0.38000    0.75173
瀚亞高科技基金                                                   63.77000   63.30000   0.47000    0.74250
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         12.15500   12.06550   0.08950    0.74178
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.43400    8.37190   0.06210    0.74177
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             6.88000    6.83000   0.05000    0.73206
元大台灣50單日反向1倍基金                                        11.18000   11.10000   0.08000    0.72072
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 12.70000   12.61000   0.09000    0.71372
保德信店頭市場基金                                               39.02000   38.75000   0.27000    0.69677
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