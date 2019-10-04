[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/10/03 108/10/02 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.05000 14.75000 0.30000 2.03390 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.62000 12.37000 0.25000 2.02102 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.34000 12.10000 0.24000 1.98347 元大標普500單日反向1倍基金 12.44000 12.20000 0.24000 1.96721 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.71000 12.47000 0.24000 1.92462 復華恒生單日正向二倍基金 27.18000 26.79000 0.39000 1.45577 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.84000 24.51000 0.33000 1.34639 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.85910 10.72020 0.13890 1.29568 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.00110 9.87950 0.12160 1.23083 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.02590 9.90470 0.12120 1.22366 華頓中小型基金 22.99000 22.73000 0.26000 1.14386 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 34.95000 34.60000 0.35000 1.01156 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 10.30000 10.20000 0.10000 0.98039 復華全方位基金 32.21000 31.90000 0.31000 0.97179 安聯台灣科技基金 57.21000 56.71000 0.50000 0.88168 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 15.05370 14.92940 0.12430 0.83259 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.15940 10.07560 0.08380 0.83171 復華傳家二號基金 35.69440 35.40820 0.28620 0.80829 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.32600 10.24370 0.08230 0.80342 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 27.05700 26.84190 0.21510 0.80136 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 26.48670 26.28660 0.20010 0.76122 保德信中小型股基金 54.40000 53.99000 0.41000 0.75940 台新中國通基金 50.93000 50.55000 0.38000 0.75173 瀚亞高科技基金 63.77000 63.30000 0.47000 0.74250 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 12.15500 12.06550 0.08950 0.74178 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.43400 8.37190 0.06210 0.74177 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.88000 6.83000 0.05000 0.73206 元大台灣50單日反向1倍基金 11.18000 11.10000 0.08000 0.72072 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.70000 12.61000 0.09000 0.71372 保德信店頭市場基金 39.02000 38.75000 0.27000 0.69677 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------