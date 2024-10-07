〈走進中國〉「世貿天階」空置率居高不下 客流稀少 昔日北京地標要冷落到什麼時候？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-07 07:30

‌



聳立著巨大螢幕邀請「全北京向上看」的「世貿天階」，曾經是最潮地標。

「世貿天階」離地鐵 6 號線東大橋站和 10 號線金台夕照站都不遠，於 2007 年開業。廣場中間的那塊長 250 公尺、寬 30 公尺、斥資人民幣 2.5 億元打造的天幕，迅速成為征服北京消費者的利器。

‌



2008 年，北京奧運會主題歌曲《北京歡迎你》中出現了「世貿天階」的鏡頭。2009 年，天后蔡依林的新歌《大丈夫》MV 在這裡首播。

之後，這裡常常成為歌手新歌的打歌聖地。到了節慶日，尤其是跨年夜，天幕播放著讓人震撼的畫面，吸引無數年輕人前來，這塊亞洲最大天幕的商業價格充分綻放。

2012 年 3 月，《甄嬛傳》劇中演員孫茜在「世貿天階」被浪漫求婚，配合亞洲巨幕展示的恩愛瞬間，不僅讓孫茜再次成為焦點，也讓「世貿天階」摘得了求婚聖地的標簽，成了引流關鍵。

此後，求婚儀式、跨年活動、旅遊打卡，讓天階大螢幕下人群摩肩接踵，成為了 80、90 後的集體回憶。

不僅如此，當年在「世貿天階」入駐的品牌，也是消費前沿的代表品牌，比如 ZARA 在北京的首店就位於此。另外還有人均消費數百元的高檔自助餐品牌金錢豹。

因此，當時有這樣一句話代表著北京中產的消費走勢：到「世貿天階」逛 ZARA、看天幕、吃金錢豹。

據《界面新聞》報導，如今，這樣的盛景已經不復存在。

天幕上播放著枯燥的廣告影片、ZARA 也早已不是很多人追逐的時尚品牌，金錢豹也在幾年前倒閉，消費市場的冷風迅速吹向「世貿天階」。

一位從門頭溝來的年輕人說，她到這裡是約住通州的朋友見面，但到了之後有些讓人失望。「以後應該不會再來了，人流量還不如我們門頭溝的商場多。」她說。

空置率高是「世貿天階」這幾年被討論的關鍵詞。「我覺得空置率不到 50%，也要有 40%。」一位「世貿天階」商家說。

在該商場的一層，ZARA、HM、優衣庫等快時尚品牌佔據最大面積，另外，還有愛迪達、喬丹兩家運動品牌，星巴克、哈根達斯等商鋪分散在其他地方。

在商場一層中庭廣場的東部，原本作為展示的核心鋪面卻大門緊鎖。

到了地下一層以及商場的 2、3 層，空置鋪面更多。

另一位在二樓的商家說，現在二樓關得差不多了，應該也不會再回來了，現在物業也在招商。說完，該商家搖了搖頭。

據他觀察，新冠肺炎疫情是的轉折點。疫情期間，這裡的商家普遍經營困難，曾找物業減租，但最後雙方沒有達成共識，很多商家便選擇退租。

「雖然現在也在招商，但效果不明顯。」該商家說。

如今，店鋪空置率高、品牌陳舊導致「世貿天階」的客流稀少，進而影響招租，形成惡性循環。