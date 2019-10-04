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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                        108/10/03  108/10/02  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A               10.38690   10.37730   0.00960    0.09251
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B               10.10250   10.12880  -0.02630   -0.25966
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                 10.47260   10.46260   0.01000    0.09558
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                 10.19580   10.22000  -0.02420   -0.23679
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                     10.11110   10.13510  -0.02400   -0.23680
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                     10.24860   10.23710   0.01150    0.11234
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                     10.10850   10.13110  -0.02260   -0.22308
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                     10.11910   10.18120  -0.06210   -0.60995
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A            9.85120    9.85260  -0.00140   -0.01421
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B            9.85120    9.85260  -0.00140   -0.01421
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A            9.83800    9.83960  -0.00160   -0.01626
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B            9.83800    9.83960  -0.00160   -0.01626
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A           10.03700   10.03710  -0.00010   -0.00100
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B           10.03700   10.03710  -0.00010   -0.00100
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.98000   10.99000  -0.01000   -0.09099
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.82980   10.83160  -0.00180   -0.01662
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.62770   10.62940  -0.00170   -0.01599
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                         10.73370   10.73840  -0.00470   -0.04377
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                         10.62240   10.62710  -0.00470   -0.04423
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                  21.74000   21.71000   0.03000    0.13819
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       21.26000   22.24000  -0.98000   -4.40647
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                   42.51710   42.34400   0.17310    0.40879
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.93820    9.94310  -0.00490   -0.04928
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                            10.50570   10.50970  -0.00400   -0.03806
中國信託台灣活力基金                                             13.61000   13.60000   0.01000    0.07353
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               11.39000   11.42000  -0.03000   -0.26270
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                 10.91000   10.93000  -0.02000   -0.18298
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                 10.20000   10.23000  -0.03000   -0.29326
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.60000    8.68000  -0.08000   -0.92166
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.37000    9.46000  -0.09000   -0.95137
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                           10.39280   10.39990  -0.00710   -0.06827
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                             10.15820   10.16110  -0.00290   -0.02854
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.00420    9.00680  -0.00260   -0.02887
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.47440   10.48340  -0.00900   -0.08585
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.25690    9.26480  -0.00790   -0.08527
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                11.18360   11.29510  -0.11150   -0.98715
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.42730    9.52120  -0.09390   -0.98622
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            10.98980   11.04360  -0.05380   -0.48716
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                             9.52190    9.56860  -0.04670   -0.48805
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                            46.43630   46.20260   0.23370    0.50582
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                42.84180   42.74760   0.09420    0.22036
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金            47.54220   47.52520   0.01700    0.03577
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金              47.96760   47.95040   0.01720    0.03587
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.53000   10.65000  -0.12000   -1.12676
中國信託智能運動基金-美元                                        10.16000   10.28000  -0.12000   -1.16732
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                     9.60000    9.70000  -0.10000   -1.03093
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.40000    9.50000  -0.10000   -1.05263
中國信託華盈貨幣市場基金                                         11.04860   11.04850   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                               10.44040   10.42250   0.01790    0.17174
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.52140    9.50510   0.01630    0.17149
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                               10.69170   10.67860   0.01310    0.12268
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.75110    9.73910   0.01200    0.12321
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                       40.31600   40.25130   0.06470    0.16074
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                41.23290   41.11030   0.12260    0.29822
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.60000   10.73000  -0.13000   -1.21156
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.03000   10.16000  -0.13000   -1.27953
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   10.68000   10.82000  -0.14000   -1.29390
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.15000   10.29000  -0.14000   -1.36054
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                  45.10630   45.00940   0.09690    0.21529
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                          45.20810   45.37340  -0.16530   -0.36431
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                      45.42880   45.49730  -0.06850   -0.15056
元大2001基金                                                     68.39000   68.45000  -0.06000   -0.08766
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                        48.04750   48.05080  -0.00330   -0.00687
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           45.97810   46.14770  -0.16960   -0.36752
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.77100   11.76700   0.00400    0.03399
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.51570   10.52890  -0.01320   -0.12537
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.16000   13.09000   0.07000    0.53476
元大大中華價值指數基金-美元                                      11.86200   11.82800   0.03400    0.28745
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.12800   16.07100   0.05700    0.35468
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             11.19360   11.15940   0.03420    0.30647
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                               10.16290   10.13190   0.03100    0.30596
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.98140    9.96680   0.01460    0.14649
元大巴西指數基金                                                  6.66300    6.81300  -0.15000   -2.20167
元大日經225基金                                                  27.27000   27.80000  -0.53000   -1.90647
元大台商收成基金                                                 23.12000   23.26000  -0.14000   -0.60189
元大台灣50單日反向1倍基金                                        11.18000   11.10000   0.08000    0.72072
元大台灣50單日正向2倍基金                                        42.62000   43.26000  -0.64000   -1.47943
元大台灣中型100基金                                              34.36000   34.43000  -0.07000   -0.20331
元大台灣加權股價指數基金                                         26.64200   26.81400  -0.17200   -0.64146
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                        10.79000   10.88000  -0.09000   -0.82721
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                          10.69000   10.78000  -0.09000   -0.83488
元大台灣卓越50基金                                               85.17000   85.90000  -0.73000   -0.84983
元大台灣金融基金                                                 18.53000   18.71000  -0.18000   -0.96205
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                        10.71000   10.78000  -0.07000   -0.64935
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                          10.71000   10.78000  -0.07000   -0.64935
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      32.19000   32.33000  -0.14000   -0.43303
元大台灣高股息基金                                               28.05000   28.23000  -0.18000   -0.63762
元大台灣電子科技基金                                             38.44000   38.67000  -0.23000   -0.59478
元大全球ETF成長組合基金                                          10.49000   10.60000  -0.11000   -1.03774
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.93000   15.01000  -0.08000   -0.53298
元大全球人工智慧ETF基金                                          22.96000   23.32000  -0.36000   -1.54374
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.69000   13.72000  -0.03000   -0.21866
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.87000   13.91000  -0.04000   -0.28756
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.53100   12.56700  -0.03600   -0.28646
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.61000    8.72000  -0.11000   -1.26147
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.47000    6.55000  -0.08000   -1.22137
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 9.06000    9.10000  -0.04000   -0.43956
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.94000    6.97000  -0.03000   -0.43042
元大全球股票入息基金-美元配息                                     8.08700    8.23600  -0.14900   -1.80913
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                 9.49000    9.66000  -0.17000   -1.75983
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   8.06000    8.20000  -0.14000   -1.70732
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.16000   13.26000  -0.10000   -0.75415
元大全球農業商機基金                                             17.40000   17.60000  -0.20000   -1.13636
元大印尼指數基金                                                  9.05600    9.21200  -0.15600   -1.69344
元大多多基金                                                     18.27000   18.32000  -0.05000   -0.27293
元大多福基金                                                     55.26000   55.36000  -0.10000   -0.18064
元大亞太成長基金                                                  8.46000    8.52000  -0.06000   -0.70423
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              9.40690    9.39000   0.01690    0.17998
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.49280    7.47940   0.01340    0.17916
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         8.97000    9.01200  -0.04200   -0.46605
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.24000    9.28000  -0.04000   -0.43103
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.30600   10.35800  -0.05200   -0.50203
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                     10.23200   10.21360   0.01840    0.18015
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                         10.48930   10.47540   0.01390    0.13269
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                           10.20540   10.19190   0.01350    0.13246
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                       10.55120   10.53010   0.02110    0.20038
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                         10.26740   10.24680   0.02060    0.20104
元大卓越基金                                                     43.04000   43.19000  -0.15000   -0.34730
元大店頭基金                                                      9.07000    9.05000   0.02000    0.22099
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.52730   10.52670   0.00060    0.00570
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.88310    9.88220   0.00090    0.00911
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  32.79680   32.73090   0.06590    0.20134
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 45.88770   45.67040   0.21730    0.47580
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      15.38490   15.43870  -0.05380   -0.34847
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      26.48670   26.28660   0.20010    0.76122
元大美國政府7至10年期債券基金                                    43.39320   43.19370   0.19950    0.46187
元大高科技基金                                                   21.42000   21.45000  -0.03000   -0.13986
元大得利貨幣市場基金                                             16.34880   16.34850   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                             12.04890   12.04870   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                            11.10000   11.08000   0.02000    0.18051
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                              11.10000   11.09000   0.01000    0.09017
元大富櫃50基金                                                   13.41000   13.39000   0.02000    0.14937
元大新主流基金                                                   26.80000   26.84000  -0.04000   -0.14903
元大新東協平衡基金-美元                                           9.23600    9.29500  -0.05900   -0.63475
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.07000    9.12000  -0.05000   -0.54825
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.25380   11.23250   0.02130    0.18963
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.99100    9.97180   0.01920    0.19254
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            11.48440   11.45570   0.02870    0.25053
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.37260    9.34920   0.02340    0.25029
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                           10.71630   10.68740   0.02890    0.27041
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.88620    9.85960   0.02660    0.26979
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                         10.96380   10.92700   0.03680    0.33678
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                           10.12370   10.08970   0.03400    0.33698
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                     10.21830   10.19240   0.02590    0.25411
元大新興亞洲基金                                                 10.78000   10.82000  -0.04000   -0.36969
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.78030    9.80300  -0.02270   -0.23156
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.06290    9.08400  -0.02110   -0.23228
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                     10.12340   10.14010  -0.01670   -0.16469
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.39570    9.41120  -0.01550   -0.16470
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.18420   15.18390   0.00030    0.00198
元大經貿基金                                                     38.62000   38.69000  -0.07000   -0.18093
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.24000    9.27000  -0.03000   -0.32362
元大實質多重資產基金-美元                                         8.18000    8.21100  -0.03100   -0.37754
元大實質多重資產基金-新台幣                                       8.69000    8.72000  -0.03000   -0.34404
元大臺灣ESG永續ETF基金                                           20.82000   20.98000  -0.16000   -0.76263
元大摩臺基金                                                     39.84000   40.16000  -0.32000   -0.79681
元大標普500基金                                                  27.25000   27.73000  -0.48000   -1.73098
元大標普500單日反向1倍基金                                       12.44000   12.20000   0.24000    1.96721
元大標普500單日正向2倍基金                                       34.26000   35.64000  -1.38000   -3.87205
元大標普美國高息特別股ETF基金                                    20.95000   21.02000  -0.07000   -0.33302
元大標智滬深300基金                                              17.59000   17.72000  -0.13000   -0.73363
元大歐洲50基金                                                   24.89000   25.65000  -0.76000   -2.96296
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       8.96950    8.96000   0.00950    0.10603
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.30990   10.30980   0.00010    0.00097
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.39000   16.43000  -0.04000   -0.24346
日盛上選基金(A類型)                                              38.08000   38.04000   0.04000    0.10515
日盛上選基金(I類型)                                              38.08000   38.04000   0.04000    0.10515
日盛小而美基金                                                   19.73000   19.65000   0.08000    0.40712
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  12.50140   12.46620   0.03520    0.28236
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.86600    9.83820   0.02780    0.28257
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.57570   12.56780   0.00790    0.06286
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.92000    9.91370   0.00630    0.06355
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  11.35680   11.34600   0.01080    0.09519
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.94150    8.93300   0.00850    0.09515
日盛日盛基金                                                     12.79000   12.74000   0.05000    0.39246
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               11.01000   11.17000  -0.16000   -1.43241
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.65100   10.66620  -0.01520   -0.14251
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.41290    9.42630  -0.01340   -0.14216
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                 10.39180   10.40380  -0.01200   -0.11534
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.18440    9.19500  -0.01060   -0.11528
日盛全球智能車基金(美元)                                         10.11000   10.26000  -0.15000   -1.46199
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                       10.18000   10.33000  -0.15000   -1.45208
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.55520    2.55430   0.00090    0.03523
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.65870    1.65810   0.00060    0.03619
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38930    0.38920   0.00010    0.02569
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25330    0.25320   0.00010    0.03949
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.81530   12.80810   0.00720    0.05621
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.21290    8.20830   0.00460    0.05604
日盛亞洲機會基金                                                  7.14000    7.14000   0.00000    0.00000
日盛首選基金                                                     18.83000   18.76000   0.07000    0.37313
日盛高科技基金                                                   19.83000   19.83000   0.00000    0.00000
日盛貨幣市場基金                                                 14.85680   14.85650   0.00030    0.00202
日盛新台商基金                                                   44.14000   43.95000   0.19000    0.43231
日盛精選五虎基金                                                 38.18000   38.17000   0.01000    0.02620
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.56570   13.56550   0.00020    0.00147
台新2000高科技基金                                               35.03000   34.90000   0.13000    0.37249
台新MSCI中國基金                                                 19.24000   19.20000   0.04000    0.20833
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                    19.46000   19.76000  -0.30000   -1.51822
台新大眾貨幣市場基金                                             14.24260   14.24240   0.00020    0.00140
台新中國通基金                                                   50.93000   50.55000   0.38000    0.75173
台新主流基金                                                     26.61000   26.62000  -0.01000   -0.03757
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    24.48000   24.49000  -0.01000   -0.04083
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.79290    0.79350  -0.00060   -0.07561
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    17.18000   17.18000   0.00000    0.00000
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.55520    0.55570  -0.00050   -0.08998
台新台灣中小基金                                                 40.09000   39.85000   0.24000    0.60226
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                          11.20950   11.16530   0.04420    0.39587
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                            10.00090    9.96150   0.03940    0.39552
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           9.47000    9.43000   0.04000    0.42418
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              11.65010   11.60420   0.04590    0.39555
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                            11.07000   11.02000   0.05000    0.45372
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                           9.94020   10.00150  -0.06130   -0.61291
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.57000    9.63000  -0.06000   -0.62305
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.20130   11.27040  -0.06910   -0.61311
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.79000   10.85000  -0.06000   -0.55300
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.57130    8.56590   0.00540    0.06304
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28110    0.28110   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.71340   12.70540   0.00800    0.06297
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41190    0.41190   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金              42.77000   42.82000  -0.05000   -0.11677
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.14160   11.14140   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                               33.53390   33.62640  -0.09250   -0.27508
台新智慧生活基金-美元                                            10.30460   10.45250  -0.14790   -1.41497
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.67000   10.82000  -0.15000   -1.38632
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         7.96820    7.99070  -0.02250   -0.28158
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.20420    8.22260  -0.01840   -0.22377
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.13950    9.16530  -0.02580   -0.28150
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.42150    9.44260  -0.02110   -0.22346
台新新興市場債券基金(A類型)                                      11.49610   11.49470   0.00140    0.01218
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.36430    0.36450  -0.00020   -0.05487
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.07770    8.07670   0.00100    0.01238
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27040    0.27050  -0.00010   -0.03697
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.25000    5.29000  -0.04000   -0.75614
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      22.83000   22.80000   0.03000    0.13158
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣             10.67010   10.70400  -0.03390   -0.31670
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元               10.05570   10.08730  -0.03160   -0.31327
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣             10.13190   10.16130  -0.02940   -0.28933
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣               10.77480   10.80910  -0.03430   -0.31733
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                 10.14600   10.17790  -0.03190   -0.31342
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣               10.22530   10.25510  -0.02980   -0.29059
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                             44.14020   44.23330  -0.09310   -0.21047
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                   43.43670   43.33130   0.10540    0.24324
永豐1至3年期美國公債ETF基金                                      40.18730   40.11150   0.07580    0.18897
永豐20年期以上美國公債ETF基金                                    40.44240   40.25460   0.18780    0.46653
永豐中小基金                                                     56.23000   56.18000   0.05000    0.08900
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.84190    1.84280  -0.00090   -0.04884
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.60590    2.60710  -0.00120   -0.04603
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.11490    8.11310   0.00180    0.02219
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.12450   11.12200   0.00250    0.02248
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.04000    5.01000   0.03000    0.59880
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.90000   21.87000   0.03000    0.13717
永豐主流品牌基金                                                 18.27000   18.75000  -0.48000   -2.56000
永豐永豐基金                                                     34.77000   34.88000  -0.11000   -0.31537
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 8.91400    8.91770  -0.00370   -0.04149
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.50360    9.50750  -0.00390   -0.04102
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               8.80550    8.80500   0.00050    0.00568
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.39120    9.39070   0.00050    0.00532
永豐南非幣2021保本基金                                           14.31400   14.29960   0.01440    0.10070
永豐美國大型500股票ETF基金                                       19.34000   19.68000  -0.34000   -1.72764
永豐貨幣市場基金                                                 13.95720   13.95700   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.17820    2.17920  -0.00100   -0.04589
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.72290    2.72420  -0.00130   -0.04772
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.73020    7.72830   0.00190    0.02458
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.96530   10.96270   0.00260    0.02372
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.08710    7.09640  -0.00930   -0.13105
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.49460   11.50960  -0.01500   -0.13033
永豐臺灣加權ETF基金                                              55.87000   56.25000  -0.38000   -0.67556
永豐領航科技基金                                                 41.19000   41.20000  -0.01000   -0.02427
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.39000   11.51000  -0.12000   -1.04257
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.83000   10.95000  -0.12000   -1.09589
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.76000   10.03000  -0.27000   -2.69192
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.96000   10.25000  -0.29000   -2.82927
永豐趨勢平衡基金                                                 43.49000   43.34000   0.15000    0.34610
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.80020    9.78410   0.01610    0.16455
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                    10.45440   10.43730   0.01710    0.16384
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.88480    9.87040   0.01440    0.14589
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                    10.37590   10.36070   0.01520    0.14671
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.85280    9.83810   0.01470    0.14942
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                      10.63710   10.62120   0.01590    0.14970
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.88770    9.87480   0.01290    0.13064
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                        10.45240   10.43880   0.01360    0.13028
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                  10.07870   10.08010  -0.00140   -0.01389
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                  10.07870   10.08010  -0.00140   -0.01389
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                     9.97240    9.97640  -0.00400   -0.04009
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                     9.97240    9.97650  -0.00410   -0.04110
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                  10.25160   10.25250  -0.00090   -0.00878
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                  10.25150   10.25240  -0.00090   -0.00878
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                    10.06000   10.06200  -0.00200   -0.01988
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                    10.06000   10.06200  -0.00200   -0.01988
兆豐國際生命科學基金                                             14.00000   14.24000  -0.24000   -1.68539
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.35080   10.43850  -0.08770   -0.84016
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.60490   10.69820  -0.09330   -0.87211
兆豐國際全球基金                                                 30.19000   30.59000  -0.40000   -1.30762
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.53790   10.53740   0.00050    0.00475
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                 10.24740   10.24650   0.00090    0.00878
兆豐國際國民基金                                                 23.94000   24.02000  -0.08000   -0.33306
兆豐國際第一基金                                                 14.20000   14.21000  -0.01000   -0.07037
兆豐國際萬全基金                                                 21.67000   21.66000   0.01000    0.04617
兆豐國際電子基金                                                 27.73000   27.70000   0.03000    0.10830
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.87000   23.05000  -0.18000   -0.78091
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            15.11000   15.01000   0.10000    0.66622
兆豐國際豐台灣基金                                               37.51000   37.53000  -0.02000   -0.05329
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.57330   12.57310   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                           9.51000    9.65000  -0.14000   -1.45078
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                           9.52000    9.66000  -0.14000   -1.44928
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                       9.79800    9.80550  -0.00750   -0.07649
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                       9.83150    9.83890  -0.00740   -0.07521
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                       9.86250    9.86570  -0.00320   -0.03244
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                       9.84080    9.84790  -0.00710   -0.07210
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                       9.95200    9.95840  -0.00640   -0.06427
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                         9.79820    9.80570  -0.00750   -0.07649
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                         9.83360    9.84110  -0.00750   -0.07621
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                         9.87050    9.87370  -0.00320   -0.03241
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                         9.84520    9.85240  -0.00720   -0.07308
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                         9.95990    9.96630  -0.00640   -0.06422
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                         10.95270   10.94560   0.00710    0.06487
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                         10.66780   10.66230   0.00550    0.05158
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                         10.93610   10.92920   0.00690    0.06313
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                           10.62900   10.62210   0.00690    0.06496
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                           10.73370   10.72820   0.00550    0.05127
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                           10.72930   10.72260   0.00670    0.06248
合庫台灣基金                                                     12.53000   12.48000   0.05000    0.40064
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.76020   11.79490  -0.03470   -0.29419
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.82050   12.86180  -0.04130   -0.32111
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                11.39980   11.43700  -0.03720   -0.32526
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                12.17420   12.21370  -0.03950   -0.32341
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.10250    8.12640  -0.02390   -0.29410
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.41200    9.44220  -0.03020   -0.31984
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.12020    9.14990  -0.02970   -0.32459
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.78030    8.80940  -0.02910   -0.33033
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.25380    9.28390  -0.03010   -0.32422
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.44000   10.57000  -0.13000   -1.22990
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.11000   11.26000  -0.15000   -1.33215
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.25000    9.37000  -0.12000   -1.28068
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.01000   10.15000  -0.14000   -1.37931
合庫全球新興市場基金                                              8.94000    9.04000  -0.10000   -1.10619
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.06000   10.11000  -0.05000   -0.49456
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.44000   10.49000  -0.05000   -0.47664
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 8.95000    8.99000  -0.04000   -0.44494
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.30000    9.35000  -0.05000   -0.53476
合庫貨幣市場基金                                                 10.18570   10.18560   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.92800    9.93690  -0.00890   -0.08957
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.32310   10.33280  -0.00970   -0.09388
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.53270   10.53940  -0.00670   -0.06357
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                12.10920   12.11950  -0.01030   -0.08499
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                15.45630   15.46980  -0.01350   -0.08727
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.64550    8.65330  -0.00780   -0.09014
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.48260    9.49150  -0.00890   -0.09377
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.84480    7.84980  -0.00500   -0.06370
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.61820    8.62610  -0.00790   -0.09158
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.52850   10.53650  -0.00800   -0.07593
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.71000   10.74000  -0.03000   -0.27933
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.68000   10.71000  -0.03000   -0.28011
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                       10.53000   10.56000  -0.03000   -0.28409
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                         9.92000    9.98000  -0.06000   -0.60120
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                       9.74000    9.79000  -0.05000   -0.51073
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                          10.47000   10.53000  -0.06000   -0.56980
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                        10.22000   10.28000  -0.06000   -0.58366
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                      12.01000   11.96000   0.05000    0.41806
安本標準兩岸價值基金 美元                                        11.35000   11.32000   0.03000    0.26502
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                      11.54000   11.49000   0.05000    0.43516
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                    10.19030   10.19070  -0.00040   -0.00393
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                      10.16550   10.16630  -0.00080   -0.00787
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                         9.67890    9.68280  -0.00390   -0.04028
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                          10.15630   10.15870  -0.00240   -0.02363
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                      10.28210   10.28260  -0.00050   -0.00486
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                        10.25080   10.25170  -0.00090   -0.00878
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                           9.74470    9.74860  -0.00390   -0.04001
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                            10.22470   10.22710  -0.00240   -0.02347
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.08000   10.17000  -0.09000   -0.88496
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.37000   10.46000  -0.09000   -0.86042
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                   9.73000    9.79000  -0.06000   -0.61287
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.02000   10.08000  -0.06000   -0.59524
安聯中國東協基金                                                 14.75000   14.86000  -0.11000   -0.74024
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                    34.95000   34.60000   0.35000    1.01156
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣                                    10.30000   10.20000   0.10000    0.98039
安聯台灣科技基金                                                 57.21000   56.71000   0.50000    0.88168
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.56370   12.56350   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                 39.84000   39.70000   0.14000    0.35264
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.88710   10.88750  -0.00040   -0.00367
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.98040   15.98010   0.00030    0.00188
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.88100    9.88090   0.00010    0.00101
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                       9.99370    9.99340   0.00030    0.00300
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                11.80000   11.92000  -0.12000   -1.00671
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                 9.85000    9.95000  -0.10000   -1.00503
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.43000   11.55000  -0.12000   -1.03896
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      13.35450   13.35810  -0.00360   -0.02695
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.90250   10.90650  -0.00400   -0.03668
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.95560   12.96050  -0.00490   -0.03781
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.55580    9.55820  -0.00240   -0.02511
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.48800    9.49140  -0.00340   -0.03582
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.00180    9.00520  -0.00340   -0.03776
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                    10.20460   10.20730  -0.00270   -0.02645
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                    10.19520   10.19910  -0.00390   -0.03824
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.40000   11.48000  -0.08000   -0.69686
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.41000   11.48000  -0.07000   -0.60976
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.17000   11.24000  -0.07000   -0.62278
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.92000    9.99000  -0.07000   -0.70070
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.43000    9.49000  -0.06000   -0.63224
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                       9.87000    9.93000  -0.06000   -0.60423
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.29000   11.37000  -0.08000   -0.70361
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.85000   10.92000  -0.07000   -0.64103
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                           9.54000    9.60000  -0.06000   -0.62500
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.20000    9.26000  -0.06000   -0.64795
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.54530   12.55090  -0.00560   -0.04462
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                11.34490   11.35100  -0.00610   -0.05374
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.94650   10.95230  -0.00580   -0.05296
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.50390    8.50760  -0.00370   -0.04349
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.37050    8.37510  -0.00460   -0.05492
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.05030    8.05460  -0.00430   -0.05339
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                            10.12690   10.13130  -0.00440   -0.04343
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                            10.00450   10.00980  -0.00530   -0.05295
安聯全球人口趨勢基金                                             11.78000   11.99000  -0.21000   -1.75146
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         8.06000    8.14000  -0.08000   -0.98280
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      30.54000   30.84000  -0.30000   -0.97276
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.44000    7.62000  -0.18000   -2.36220
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.59640   12.56660   0.02980    0.23714
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.59180   10.56670   0.02510    0.23754
安聯全球新興市場基金                                             16.51000   16.59000  -0.08000   -0.48222
安聯全球農金趨勢基金                                              8.87000    8.97000  -0.10000   -1.11483
安聯全球綠能趨勢基金                                              8.82000    9.01000  -0.19000   -2.10877
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                   10.38000   10.48000  -0.10000   -0.95420
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                   10.61000   10.72000  -0.11000   -1.02612
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.69000   10.79000  -0.10000   -0.92678
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.20000   10.30000  -0.10000   -0.97087
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.30000    9.39000  -0.09000   -0.95847
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.27000    9.37000  -0.10000   -1.06724
安聯亞洲動態策略基金                                             21.97000   22.09000  -0.12000   -0.54323
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                 10.15620   10.16230  -0.00610   -0.06003
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                   10.18530   10.19200  -0.00670   -0.06574
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣               10.07070   10.07670  -0.00600   -0.05954
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                 10.03840   10.04500  -0.00660   -0.06570
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣               10.08600   10.09200  -0.00600   -0.05945
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                 10.04290   10.04950  -0.00660   -0.06567
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣               10.01310   10.02100  -0.00790   -0.07883
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                  10.10930   10.11720  -0.00790   -0.07808
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                10.01310   10.02090  -0.00780   -0.07784
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宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.65710   10.64270   0.01440    0.13530
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                10.13760   10.17440  -0.03680   -0.36169
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.80380    2.79370   0.01010    0.36153
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.93080   10.92200   0.00880    0.08057
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.35780    2.35570   0.00210    0.08915
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.75790    8.81620  -0.05830   -0.66128
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                               10.36090   10.35280   0.00810    0.07824
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                   10.32090   10.31910   0.00180    0.01744
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                   10.84360   10.84210   0.00150    0.01383
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                         10.26880   10.26710   0.00170    0.01656
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                     10.28960   10.28790   0.00170    0.01652
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                               10.16030   10.15230   0.00800    0.07880
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                   10.06200   10.06030   0.00170    0.01690
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                   10.41230   10.41100   0.00130    0.01249
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                         10.06670   10.06510   0.00160    0.01590
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                     10.10480   10.10310   0.00170    0.01683
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)               10.10610   10.09000   0.01610    0.15956
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)               10.32220   10.30640   0.01580    0.15330
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                     10.08130   10.06550   0.01580    0.15697
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                 9.98780    9.97250   0.01530    0.15342
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                9.99620    9.98040   0.01580    0.15831
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)               10.04680   10.03170   0.01510    0.15052
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                      9.98040    9.96480   0.01560    0.15655
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                 9.93800    9.92280   0.01520    0.15318
宏利台灣動力基金A類型                                            32.38000   32.45000  -0.07000   -0.21572
宏利台灣動力基金I類型                                            32.38000   32.45000  -0.07000   -0.21572
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)                  9.98230    9.97960   0.00270    0.02706
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)                        9.97630    9.97470   0.00160    0.01604
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)                 10.04250   10.03970   0.00280    0.02789
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)                        9.97870    9.97630   0.00240    0.02406
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                              9.83890    9.95250  -0.11360   -1.14142
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.72850    9.83480  -0.10630   -1.08086
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              7.35840    7.44340  -0.08500   -1.14195
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            7.32210    7.40400  -0.08190   -1.10616
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                      9.81000    9.98000  -0.17000   -1.70341
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     11.39000   11.59000  -0.20000   -1.72563
宏利全球債券組合基金                                             13.81320   13.81650  -0.00330   -0.02388
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            3.02430    3.01890   0.00540    0.17887
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               12.48700   12.46510   0.02190    0.17569
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.93000    8.93620  -0.00620   -0.06938
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.65140    2.64040   0.01100    0.41660
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               11.50360   11.50750  -0.00390   -0.03389
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.26990    3.28590  -0.01600   -0.48693
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.53360    0.53630  -0.00270   -0.50345
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     15.00000   15.08000  -0.08000   -0.53050
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         12.43720   12.49140  -0.05420   -0.43390
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.97700   11.02620  -0.04920   -0.44621
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.48460   10.52970  -0.04510   -0.42831
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.66820    8.70720  -0.03900   -0.44791
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.30070    8.33790  -0.03720   -0.44616
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.14770    8.18310  -0.03540   -0.43260
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.30430    8.34170  -0.03740   -0.44835
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                 10.11000   10.22000  -0.11000   -1.07632
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                       10.19000   10.30000  -0.11000   -1.06796
宏利美國銀行機會基金(美元)                                       10.10000   10.22000  -0.12000   -1.17417
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                           11.08000   11.13000  -0.05000   -0.44924
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.82000   10.87000  -0.05000   -0.45998
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                               10.82000   10.86000  -0.04000   -0.36832
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                           10.48000   10.52000  -0.04000   -0.38023
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                 10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                               10.27000   10.31000  -0.04000   -0.38797
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.99150    2.99660  -0.00510   -0.17019
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.42970    0.43040  -0.00070   -0.16264
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.90500   12.92410  -0.01910   -0.14779
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.97810    0.97960  -0.00150   -0.15312
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.30520    7.31600  -0.01080   -0.14762
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.03660    2.04000  -0.00340   -0.16667
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29350    0.29400  -0.00050   -0.17007
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          8.87600    8.88910  -0.01310   -0.14737
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.32250    0.32300  -0.00050   -0.15480
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.70030   13.70010   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.41000    2.41000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         10.93000   10.89000   0.04000    0.36731
宏利臺灣股息收益基金A類型                                        27.25000   27.44000  -0.19000   -0.69242
宏利臺灣股息收益基金I類型                                        27.25000   27.44000  -0.19000   -0.69242
宏利澳幣保本基金                                                 12.72810   12.71870   0.00940    0.07391
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                     10.25000   10.32000  -0.07000   -0.67829
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.76000    9.83000  -0.07000   -0.71211
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.68000   10.76000  -0.08000   -0.74349
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.91000    9.98000  -0.07000   -0.70140
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.86000   10.93000  -0.07000   -0.64044
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                11.92000   11.97000  -0.05000   -0.41771
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.54000   11.59000  -0.05000   -0.43141
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 11.27000   11.31000  -0.04000   -0.35367
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    10.77000   10.85000  -0.08000   -0.73733
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                       9.94000   10.06000  -0.12000   -1.19284
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                     9.09000    9.20000  -0.11000   -1.19565
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.51000   11.58000  -0.07000   -0.60449
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.53330   10.57470  -0.04140   -0.39150
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.37400    9.42620  -0.05220   -0.55378
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.88450    8.92810  -0.04360   -0.48835
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         11.37720   11.37100   0.00620    0.05452
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.23000    9.30000  -0.07000   -0.75269
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                             10.27000   10.31000  -0.04000   -0.38797
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                             10.01000   10.07000  -0.06000   -0.59583
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                              9.69000    9.78000  -0.09000   -0.92025
貝萊德新台幣基金                                                 12.98210   12.98190   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                   28.40000   28.50000  -0.10000   -0.35088
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保德信中小型股基金                                               54.40000   53.99000   0.41000    0.75940
保德信全球中小基金-美元                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                        27.66000   28.01000  -0.35000   -1.24955
保德信全球消費商機基金                                           18.98000   19.29000  -0.31000   -1.60705
保德信全球基礎建設基金                                           13.81000   14.02000  -0.21000   -1.49786
保德信全球資源基金                                                6.83000    6.99000  -0.16000   -2.28898
保德信全球醫療生化基金-美元                                       8.99000    9.10000  -0.11000   -1.20879
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.00000   30.37000  -0.37000   -1.21831
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.60260    9.65710  -0.05450   -0.56435
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.82350   10.88470  -0.06120   -0.56226
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.18360    9.23010  -0.04650   -0.50379
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                              10.33410   10.38650  -0.05240   -0.50450
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.14860    8.15760  -0.00900   -0.11033
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   11.31140   11.32380  -0.01240   -0.10950
保德信亞太基金                                                   19.65000   19.75000  -0.10000   -0.50633
保德信店頭市場基金                                               39.02000   38.75000   0.27000    0.69677
保德信拉丁美洲基金                                                6.78000    6.91000  -0.13000   -1.88133
保德信金平衡基金                                                 31.53000   31.61000  -0.08000   -0.25308
保德信金滿意基金                                                 44.72000   44.79000  -0.07000   -0.15628
保德信科技島基金                                                 29.76000   29.75000   0.01000    0.03361
保德信高成長基金                                                102.48000  102.17000   0.31000    0.30342
保德信貨幣市場基金                                               15.86010   15.85990   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.44180   10.57170  -0.12990   -1.22875
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.69250   10.81920  -0.12670   -1.17107
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.93100   10.99980  -0.06880   -0.62547
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.48070   10.54060  -0.05990   -0.56828
保德信新世紀基金                                                 10.48000   10.54000  -0.06000   -0.56926
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.18120    8.18980  -0.00860   -0.10501
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                         10.43360   10.44440  -0.01080   -0.10340
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             11.75130   11.76360  -0.01230   -0.10456
保德信新興趨勢組合基金                                           10.42000   10.49000  -0.07000   -0.66730
保德信瑞騰基金                                                   15.66210   15.66190   0.00020    0.00128
保德信歐洲組合基金                                                9.85000   10.09000  -0.24000   -2.37859
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.57850    9.52770   0.05080    0.53318
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.13520   10.08210   0.05310    0.52668
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.49760    9.44620   0.05140    0.54413
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.80770    9.75390   0.05380    0.55157
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.75930    9.73070   0.02860    0.29392
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.20220   10.17220   0.03000    0.29492
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.58640    9.56250   0.02390    0.24993
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.95360    9.92880   0.02480    0.24978
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.22200   10.19400   0.02800    0.27467
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型             9.95260    9.89950   0.05310    0.53639
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型            10.34610   10.29080   0.05530    0.53737
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型               9.86010    9.81030   0.04980    0.50763
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型              10.18150   10.13010   0.05140    0.50740
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型             9.92970    9.88280   0.04690    0.47456
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.48790   10.43670   0.05120    0.49058
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.78350    9.73990   0.04360    0.44764
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型              10.17430   10.12900   0.04530    0.44723
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                   10.01430    9.98490   0.02940    0.29444
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                   10.01810    9.98870   0.02940    0.29433
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                   10.30610   10.28040   0.02570    0.24999
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                      9.95170    9.93620   0.01550    0.15600
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                      9.95250    9.93650   0.01600    0.16102
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                     10.32600   10.24370   0.08230    0.80342
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型              10.35640   10.34530   0.01110    0.10730
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                10.02480   10.01860   0.00620    0.06188
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型            10.11280   10.10360   0.00920    0.09106
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型            10.49230   10.48220   0.01010    0.09635
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型            10.27460   10.28150  -0.00690   -0.06711
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型            10.93600   10.94080  -0.00480   -0.04387
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型              10.08120   10.07650   0.00470    0.04664
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型              10.38370   10.37890   0.00480    0.04625
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型            10.54850   10.53780   0.01070    0.10154
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型              10.53500   10.52960   0.00540    0.05128
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型            10.56880   10.55720   0.01160    0.10988
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型           10.08160   10.08050   0.00110    0.01091
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型           10.08510   10.08400   0.00110    0.01091
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型           10.10270   10.11360  -0.01090   -0.10778
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型           10.09950   10.11000  -0.01050   -0.10386
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型             10.04230   10.04710  -0.00480   -0.04777
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型             10.04350   10.04840  -0.00490   -0.04876
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型             10.15490   10.13700   0.01790    0.17658
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型             10.15540   10.13760   0.01780    0.17558
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型           10.25140   10.24010   0.01130    0.11035
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型           10.24740   10.23660   0.01080    0.10550
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型           10.38280   10.38380  -0.00100   -0.00963
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型           10.56740   10.56840  -0.00100   -0.00946
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型             10.01100   10.00530   0.00570    0.05697
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型             10.10690   10.10120   0.00570    0.05643
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.98020    1.97580   0.00440    0.22269
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.85860    2.85260   0.00600    0.21033
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.28890    0.28920  -0.00030   -0.10373
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45570    0.45620  -0.00050   -0.10960
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.19030    8.19910  -0.00880   -0.10733
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  12.05100   12.06300  -0.01200   -0.09948
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.80020    9.76630   0.03390    0.34711
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                12.56550   12.52200   0.04350    0.34739
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.64610    8.63840   0.00770    0.08914
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.12790   11.11810   0.00980    0.08814
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.61330   10.60570   0.00760    0.07166
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.40270   10.39380   0.00890    0.08563
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                     20.16000   20.19000  -0.03000   -0.14859
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                   3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                   4680.19000 4687.40000  -7.21000   -0.15382
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.18020   10.17070   0.00950    0.09341
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          11.07810   11.06780   0.01030    0.09306
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.05910   10.04780   0.01130    0.11246
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.44680    9.40690   0.03990    0.42416
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.04510   10.00270   0.04240    0.42389
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.43720    9.39530   0.04190    0.44597
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.79800    9.75560   0.04240    0.43462
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.38580   10.38930  -0.00350   -0.03369
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 5.85260    5.85910  -0.00650   -0.11094
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.85270   10.86480  -0.01210   -0.11137
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.46110   10.47740  -0.01630   -0.15557
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.46850   11.49210  -0.02360   -0.20536
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.69410   10.71530  -0.02120   -0.19785
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            8.93850    8.97850  -0.04000   -0.44551
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.26060    9.30970  -0.04910   -0.52741
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.14970    9.19380  -0.04410   -0.47967
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.26870   10.31270  -0.04400   -0.42666
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   10.74470   10.79690  -0.05220   -0.48347
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     10.73060   10.78040  -0.04980   -0.46195
柏瑞巨人基金                                                     13.31000   13.40000  -0.09000   -0.67164
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.71170   13.71160   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.26000   16.39000  -0.13000   -0.79317
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 14.30970   14.34640  -0.03670   -0.25581
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.73560   12.77190  -0.03630   -0.28422
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           13.27940   13.31790  -0.03850   -0.28908
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.40250    8.42400  -0.02150   -0.25522
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.69760    6.71470  -0.01710   -0.25467
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.59790    8.62240  -0.02450   -0.28414
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.45680    8.47100  -0.01420   -0.16763
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.64830   10.67920  -0.03090   -0.28935
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.36160    8.38650  -0.02490   -0.29691
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.92470   12.96160  -0.03690   -0.28469
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          12.39500   12.42670  -0.03170   -0.25510
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        13.43190   13.45450  -0.02260   -0.16797
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          12.08860   12.12360  -0.03500   -0.28869
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.86620    8.88890  -0.02270   -0.25537
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.60120    9.62860  -0.02740   -0.28457
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.66300    9.67920  -0.01620   -0.16737
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.46600    9.49350  -0.02750   -0.28967
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.36620    9.39420  -0.02800   -0.29806
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.72140   10.73650  -0.01510   -0.14064
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.75800   10.77550  -0.01750   -0.16241
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.50600   10.52380  -0.01780   -0.16914
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.65010   10.66890  -0.01880   -0.17621
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.74070    9.75450  -0.01380   -0.14147
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.50680    9.52220  -0.01540   -0.16173
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                           10.67600   10.67770  -0.00170   -0.01592
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.52500    9.54110  -0.01610   -0.16874
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.66490    9.68190  -0.01700   -0.17559
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.70140   10.71650  -0.01510   -0.14090
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.75840   10.77590  -0.01750   -0.16240
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.50650   10.52430  -0.01780   -0.16913
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.65130   10.67010  -0.01880   -0.17619
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.74060    9.75430  -0.01370   -0.14045
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.50700    9.52250  -0.01550   -0.16277
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                           10.86220   10.86400  -0.00180   -0.01657
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.52530    9.54140  -0.01610   -0.16874
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.66550    9.68250  -0.01700   -0.17557
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     11.35580   11.34720   0.00860    0.07579
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.87230   12.86490   0.00740    0.05752
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               12.09610   12.09010   0.00600    0.04963
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      8.88950    8.88270   0.00680    0.07655
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.62660    9.62100   0.00560    0.05821
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.53030    9.52560   0.00470    0.04934
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    11.05040   11.04200   0.00840    0.07607
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.98630   11.97930   0.00700    0.05843
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.68570   11.68000   0.00570    0.04880
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      8.88980    8.88300   0.00680    0.07655
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.62710    9.62160   0.00550    0.05716
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.53080    9.52600   0.00480    0.05039
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         12.99000   13.07000  -0.08000   -0.61209
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 13.77000   13.86000  -0.09000   -0.64935
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.01000    9.07000  -0.06000   -0.66152
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.28000    8.35000  -0.07000   -0.83832
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  8.96000    9.05000  -0.09000   -0.99448
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         10.93000   11.02000  -0.09000   -0.81670
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 10.74000   10.85000  -0.11000   -1.01382
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.00000   11.12000  -0.12000   -1.07914
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               12.78000   12.86000  -0.08000   -0.62208
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.06000   13.13000  -0.07000   -0.53313
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.62000    9.82000  -0.20000   -2.03666
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     12.30270   12.29320   0.00950    0.07728
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                               10.49920   10.49450   0.00470    0.04479
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.78980    7.78380   0.00600    0.07708
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                               10.30230   10.29770   0.00460    0.04467
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.96000   10.98000  -0.02000   -0.18215
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               11.81000   11.83000  -0.02000   -0.16906
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 11.33000   11.36000  -0.03000   -0.26408
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.95000   10.97000  -0.02000   -0.18232
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              11.52000   11.54000  -0.02000   -0.17331
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                11.11000   11.14000  -0.03000   -0.26930
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               12.32770   12.32070   0.00700    0.05681
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       12.11740   12.11360   0.00380    0.03137
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         11.06290   11.06000   0.00290    0.02622
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.49230    8.48740   0.00490    0.05773
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.59150    9.58850   0.00300    0.03129
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.61740    9.61490   0.00250    0.02600
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      11.65660   11.65290   0.00370    0.03175
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.82530   10.81910   0.00620    0.05731
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        11.04430   11.04150   0.00280    0.02536
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.93270    9.92960   0.00310    0.03122
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.17570    9.17040   0.00530    0.05779
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.14310    9.13320   0.00990    0.10840
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.64390    9.64150   0.00240    0.02489
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.61420   12.63280  -0.01860   -0.14724
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.19530   12.21660  -0.02130   -0.17435
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.46730   11.48800  -0.02070   -0.18019
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  6.96900    6.97930  -0.01030   -0.14758
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.71090    8.72620  -0.01530   -0.17533
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.35220    9.36910  -0.01690   -0.18038
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.84370   10.85970  -0.01600   -0.14733
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.48520   11.50590  -0.02070   -0.17991
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.43640    9.45290  -0.01650   -0.17455
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            8.89380    8.90700  -0.01320   -0.14820
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.55220    9.56950  -0.01730   -0.18078
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   12.20500   12.17300   0.03200    0.26288
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           13.07100   13.03900   0.03200    0.24542
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             11.86830   11.84020   0.02810    0.23733
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.39040    9.36580   0.02460    0.26266
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.08180   10.05710   0.02470    0.24560
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.04940   10.02570   0.02370    0.23639
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          12.32040   12.29030   0.03010    0.24491
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.88920   10.86060   0.02860    0.26334
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            11.30820   11.28150   0.02670    0.23667
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                  10.02180    9.99550   0.02630    0.26312
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.55800    9.53300   0.02500    0.26225
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.32660   10.30130   0.02530    0.24560
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.78690    9.76380   0.02310    0.23659
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.82000   18.99000  -0.17000   -0.89521
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.34000   17.63000  -0.29000   -1.64492
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.43510   13.42600   0.00910    0.06778
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.14020   10.21330  -0.07310   -0.71573
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.23280   11.31450  -0.08170   -0.72208
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.34340   12.39370  -0.05030   -0.40585
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 10.68840   10.76710  -0.07870   -0.73093
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        8.70160    8.76430  -0.06270   -0.71540
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                9.30190    9.36950  -0.06760   -0.72149
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                9.23770    9.27530  -0.03760   -0.40538
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                  9.22110    9.28890  -0.06780   -0.72990
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                        8.83290    8.89650  -0.06360   -0.71489
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                9.10600    9.17220  -0.06620   -0.72175
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.09780   11.14310  -0.04530   -0.40653
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                  9.16470    9.23220  -0.06750   -0.73114
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                          45.81040   45.72800   0.08240    0.18020
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                               9.87270    9.88000  -0.00730   -0.07389
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                 9.83350    9.83680  -0.00330   -0.03355
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.85910   11.85540   0.00370    0.03121
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                       1.65480    1.65810  -0.00330   -0.19902
國泰大中華基金                                                   21.85000   21.73000   0.12000    0.55223
國泰小龍基金-新台幣                                              16.25000   16.22000   0.03000    0.18496
國泰中小成長基金-新台幣                                          47.21000   47.03000   0.18000    0.38273
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                             44.34770   44.06570   0.28200    0.63995
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                  10.08390   10.09650  -0.01260   -0.12480
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                    10.22200   10.22810  -0.00610   -0.05964
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                  10.27310   10.27330  -0.00020   -0.00195
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.63000   27.16000  -0.53000   -1.95140
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.34000   12.10000   0.24000    1.98347
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     32.17000   33.48000  -1.31000   -3.91278
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                    0.35750    0.35830  -0.00080   -0.22328
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                      0.33300    0.33510  -0.00210   -0.62668
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                     0.33390    0.33600  -0.00210   -0.62500
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                 11.11450   11.13430  -0.01980   -0.17783
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                   10.36580   10.42370  -0.05790   -0.55546
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                  10.39920   10.45570  -0.05650   -0.54038
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.47260   12.47240   0.00020    0.00160
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                            0.41860    0.42240  -0.00380   -0.89962
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                            0.36780    0.37190  -0.00410   -1.10245
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                            0.44740    0.45140  -0.00400   -0.88613
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                         11.00000   11.09000  -0.09000   -0.81154
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                            9.52000    9.62000  -0.10000   -1.03950
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                            0.56440    0.56970  -0.00530   -0.93031
國泰全球高股息基金-人民幣                                         2.56850    2.61560  -0.04710   -1.80073
國泰全球高股息基金-美元                                           0.35970    0.36630  -0.00660   -1.80180
國泰全球高股息基金-新台幣                                        11.18000   11.38000  -0.20000   -1.75747
國泰全球高股息基金-澳幣                                           0.53910    0.54910  -0.01000   -1.82116
國泰全球基礎建設基金-美元                                         0.49380    0.49990  -0.00610   -1.22024
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                      14.43000   14.60000  -0.17000   -1.16438
國泰全球資源基金-美元                                             0.15830    0.16140  -0.00310   -1.92069
國泰全球資源基金-新台幣                                           4.99000    5.09000  -0.10000   -1.96464
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                0.59400    0.60050  -0.00650   -1.08243
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                             18.45000   18.64000  -0.19000   -1.01931
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                               17.82000   18.06000  -0.24000   -1.32890
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                0.88580    0.89580  -0.01000   -1.11632
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.63000   20.96000  -0.33000   -1.57443
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                  22.53000   22.72000  -0.19000   -0.83627
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                              2.59690    2.60560  -0.00870   -0.33390
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                0.36470    0.36590  -0.00120   -0.32796
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                  0.30930    0.31170  -0.00240   -0.76997
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                             11.27900   11.31090  -0.03190   -0.28203
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                9.56820    9.63560  -0.06740   -0.69949
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                0.54290    0.54490  -0.00200   -0.36704
國泰亞洲成長基金-美元                                             0.39040    0.39180  -0.00140   -0.35733
國泰亞洲成長基金-新台幣                                          11.74000   11.78000  -0.04000   -0.33956
國泰科技生化基金                                                 38.16000   37.90000   0.26000    0.68602
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        29.02000   29.32000  -0.30000   -1.02319
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         12.62000   12.37000   0.25000    2.02102
國泰美國費城半導體基金                                           14.92000   15.14000  -0.22000   -1.45310
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  47.88560   47.64870   0.23690    0.49718
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  15.74900   15.80440  -0.05540   -0.35054
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  27.05700   26.84190   0.21510    0.80136
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.50190   46.58010  -0.07820   -0.16788
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.70850   46.69090   0.01760    0.03769
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.24270   43.32370  -0.08100   -0.18696
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                          0.31710    0.31920  -0.00210   -0.65789
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                        9.85280    9.91770  -0.06490   -0.65439
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                        9.91580    9.98110  -0.06530   -0.65424
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                          0.31710    0.31970  -0.00260   -0.81326
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                        9.85040    9.92940  -0.07900   -0.79562
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                        9.92990   10.00950  -0.07960   -0.79524
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                          0.31650    0.31950  -0.00300   -0.93897
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                        9.83330    9.92490  -0.09160   -0.92293
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                        9.92220   10.01450  -0.09230   -0.92166
國泰紐幣2021保本基金                                             12.96260   12.94820   0.01440    0.11121
國泰紐幣八年期保本基金                                           13.34590   13.32690   0.01900    0.14257
國泰紐幣保本基金                                                 12.79530   12.79720  -0.00190   -0.01485
國泰國泰基金-新台幣A                                             25.11000   24.97000   0.14000    0.56067
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                 49.23810   49.22230   0.01580    0.03210
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                             0.35050    0.35060  -0.00010   -0.02852
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                          10.86000   10.86000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                            10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                             0.53310    0.53340  -0.00030   -0.05624
國泰新興市場基金-美元                                             0.37890    0.38040  -0.00150   -0.39432
國泰新興市場基金-新台幣                                          11.77000   11.81000  -0.04000   -0.33870
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                            2.47860    2.47860   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                              1.50380    1.51170  -0.00790   -0.52259
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                              0.35780    0.35780   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                0.21920    0.22030  -0.00110   -0.49932
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                           10.79880   10.79600   0.00280    0.02594
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                              6.42800    6.45990  -0.03190   -0.49382
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                              14.81000   15.44000  -0.63000   -4.08031
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金     46.75900   46.65200   0.10700    0.22936
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金         46.49770   46.48800   0.00970    0.02087
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金             43.60010   43.46470   0.13540    0.31152
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 12.70000   12.61000   0.09000    0.71372
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 38.97000   39.51000  -0.54000   -1.36674
國泰標普北美科技ETF基金                                          22.84000   23.25000  -0.41000   -1.76344
國泰歐洲精選基金-美元                                             0.33790    0.34400  -0.00610   -1.77326
國泰歐洲精選基金-新台幣                                           9.98000   10.16000  -0.18000   -1.77165
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.95000   21.26000  -0.31000   -1.45814
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.21000   19.40000  -0.19000   -0.97938
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                18.67000   18.93000  -0.26000   -1.37348
國泰豐益債券組合基金-美元                                         0.41860    0.41840   0.00020    0.04780
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                      12.58440   12.57500   0.00940    0.07475
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                       10.04360   10.02810   0.01550    0.15457
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                        9.95380    9.93790   0.01590    0.15999
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                         10.01940   10.00400   0.01540    0.15394
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                        9.84600    9.82510   0.02090    0.21272
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                        9.90730    9.88790   0.01940    0.19620
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                        9.82400    9.79300   0.03100    0.31655
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                          9.87910    9.86390   0.01520    0.15410
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                        9.70570    9.68520   0.02050    0.21166
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金                                                 27.12000   27.28000  -0.16000   -0.58651
第一金小型精選基金                                               34.24000   34.29000  -0.05000   -0.14582
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.89450    9.88500   0.00950    0.09611
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.21340    8.21270   0.00070    0.00852
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                          11.53290   11.52200   0.01090    0.09460
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.75470    9.75380   0.00090    0.00923
第一金中概平衡基金                                               29.14000   29.34000  -0.20000   -0.68166
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.34250   15.34230   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                        178.87500  178.87200   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                            14.84340   15.12880  -0.28540   -1.88647
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                          14.83970   15.12750  -0.28780   -1.90250
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                          14.36000   14.62000  -0.26000   -1.77839
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                        14.36000   14.63000  -0.27000   -1.84552
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                     9.96290   10.09240  -0.12950   -1.28314
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                   9.96130   10.09080  -0.12950   -1.28335
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                  10.01000   10.14000  -0.13000   -1.28205
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                10.02000   10.14000  -0.12000   -1.18343
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                     9.57300    9.67750  -0.10450   -1.07982
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                   9.57300    9.67750  -0.10450   -1.07982
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                   9.82000    9.92000  -0.10000   -1.00806
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                 9.82000    9.92000  -0.10000   -1.00806
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                          13.19540   13.41390  -0.21850   -1.62891
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                        13.21300   13.43170  -0.21870   -1.62824
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                        12.54000   12.74000  -0.20000   -1.56986
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                      12.57000   12.77000  -0.20000   -1.56617
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.75450    9.85140  -0.09690   -0.98362
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.74800    9.84500  -0.09700   -0.98527
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.35640    9.44920  -0.09280   -0.98209
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.38060    9.47360  -0.09300   -0.98168
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.73030   10.79970  -0.06940   -0.64261
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                       10.33380   10.39880  -0.06500   -0.62507
第一金全球大趨勢基金                                             24.27000   24.70000  -0.43000   -1.74089
第一金全球不動產證券化基金A                                       9.30670    9.34550  -0.03880   -0.41517
第一金全球不動產證券化基金B                                       6.37500    6.45160  -0.07660   -1.18730
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                 10.14050   10.35600  -0.21550   -2.08092
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N               10.14080   10.35630  -0.21550   -2.08086
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.64000    9.84000  -0.20000   -2.03252
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.64000    9.84000  -0.20000   -2.03252
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                 11.16120   11.35060  -0.18940   -1.66863
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N               11.16290   11.35240  -0.18950   -1.66925
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣               10.61000   10.79000  -0.18000   -1.66821
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N             10.61000   10.79000  -0.18000   -1.66821
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.55000    8.67360  -0.12360   -1.42501
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.58920   10.70650  -0.11730   -1.09560
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.18590    9.28840  -0.10250   -1.10353
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.18430    9.28680  -0.10250   -1.10372
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.60590    7.67480  -0.06890   -0.89774
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                            7.60090    7.66980  -0.06890   -0.89833
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.34390    8.41810  -0.07420   -0.88143
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.34440    8.41860  -0.07420   -0.88138
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.71320   11.76000  -0.04680   -0.39796
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.71380   11.76060  -0.04680   -0.39794
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                             10.23720   10.27820  -0.04100   -0.39890
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                           10.23800   10.27910  -0.04110   -0.39984
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.97390   15.03140  -0.05750   -0.38253
第一金亞洲科技基金                                               18.90000   19.01000  -0.11000   -0.57864
第一金亞洲新興市場基金                                           12.73000   12.81000  -0.08000   -0.62451
第一金店頭市場基金                                                8.32000    8.32000   0.00000    0.00000
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                          10.19370   10.25450  -0.06080   -0.59291
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                        10.19360   10.25440  -0.06080   -0.59292
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                        10.18120   10.23600  -0.05480   -0.53537
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                      10.18110   10.23600  -0.05490   -0.53634
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                          10.25670   10.25450   0.00220    0.02145
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                        10.27220   10.26980   0.00240    0.02337
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                        10.25670   10.25440   0.00230    0.02243
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                        10.24430   10.23610   0.00820    0.08011
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                      10.25960   10.25130   0.00830    0.08097
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                      10.24420   10.23600   0.00820    0.08011
第一金創新趨勢基金                                               22.82000   22.95000  -0.13000   -0.56645
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                44.79260   44.83440  -0.04180   -0.09323
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金          45.12370   45.12070   0.00300    0.00665
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                    46.16230   45.95960   0.20270    0.44104
第一金電子基金                                                   36.44000   36.60000  -0.16000   -0.43716
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.69000   19.81000  -0.12000   -0.60575
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                           19.47000   19.64000  -0.17000   -0.86558
統一大東協高股息基金(人民幣)                                      9.74000    9.83000  -0.09000   -0.91556
統一大東協高股息基金(美元)                                        8.70000    8.79000  -0.09000   -1.02389
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.03000    9.11000  -0.08000   -0.87816
統一大滿貫基金-A類型                                             37.92000   37.87000   0.05000    0.13203
統一大滿貫基金-I類型                                             37.92000   37.87000   0.05000    0.13203
統一大龍印基金                                                   14.92000   14.93000  -0.01000   -0.06698
統一中小基金                                                     26.23000   26.13000   0.10000    0.38270
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                            10.10240   10.04290   0.05950    0.59246
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.03560    9.02840   0.00720    0.07975
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.77510    8.76400   0.01110    0.12665
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            12.78090   12.70570   0.07520    0.59186
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.38860   11.37960   0.00900    0.07909
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            11.01620   11.00220   0.01400    0.12725
統一台灣動力基金                                                 20.34000   20.22000   0.12000    0.59347
統一全天候基金-A類型                                            120.70000  120.19000   0.51000    0.42433
統一全天候基金-I類型                                            121.51000  121.00000   0.51000    0.42149
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.48710    8.51350  -0.02640   -0.31010
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             7.88050    7.90440  -0.02390   -0.30236
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           7.91560    7.93510  -0.01950   -0.24574
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.21880    9.24750  -0.02870   -0.31035
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             8.56760    8.59360  -0.02600   -0.30255
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.59850    8.61960  -0.02110   -0.24479
統一全球債券組合基金                                             12.42150   12.42840  -0.00690   -0.05552
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.86000   15.97000  -0.11000   -0.68879
統一全球新科技基金(美元)                                         14.36000   14.46000  -0.10000   -0.69156
統一全球新科技基金(新台幣)                                       13.86000   13.94000  -0.08000   -0.57389
統一亞太基金                                                     25.67000   25.71000  -0.04000   -0.15558
統一亞洲大金磚基金                                               12.26000   12.32000  -0.06000   -0.48701
統一奔騰基金                                                     63.62000   63.53000   0.09000    0.14167
統一強棒貨幣市場基金                                             16.75560   16.75540   0.00020    0.00119
統一統信基金                                                     32.59000   32.54000   0.05000    0.15366
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金           38.78270   38.78770  -0.00500   -0.01289
統一黑馬基金                                                     63.50000   63.44000   0.06000    0.09458
統一新亞洲科技能源基金                                           16.93000   16.99000  -0.06000   -0.35315
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.14100    8.13820   0.00280    0.03441
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.92190   10.91810   0.00380    0.03480
統一經建基金                                                     50.90000   50.69000   0.21000    0.41428
統一龍馬基金                                                     73.87000   73.68000   0.19000    0.25787
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   22.55000   22.55000   0.00000    0.00000
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            52.16000   52.12000   0.04000    0.07675
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                      10.43210   10.41790   0.01420    0.13630
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                        10.37050   10.35860   0.01190    0.11488
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                      10.38200   10.36400   0.01800    0.17368
野村巴西基金                                                      6.48000    6.61000  -0.13000   -1.96672
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        11.87000   11.85000   0.02000    0.16878
野村台灣高股息基金                                               26.21000   26.35000  -0.14000   -0.53131
野村台灣運籌基金                                                 40.34000   40.34000   0.00000    0.00000
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.97380    9.96570   0.00810    0.08128
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.81510    9.81000   0.00510    0.05199
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.84530    9.84080   0.00450    0.04573
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價              10.59390   10.58540   0.00850    0.08030
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                10.32740   10.32190   0.00550    0.05328
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價              10.06130   10.05660   0.00470    0.04674
野村平衡基金                                                     21.11000   21.15000  -0.04000   -0.18913
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型   9.97450    9.96160   0.01290    0.12950
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型  10.25020   10.24300   0.00720    0.07029
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型   9.97760    9.96690   0.01070    0.10736
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型   9.97480    9.96190   0.01290    0.12949
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型  10.25030   10.24310   0.00720    0.07029
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型   9.97830    9.96760   0.01070    0.10735
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型   9.93720    9.92640   0.01080    0.10880
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價    10.03900   10.02680   0.01220    0.12167
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價      10.04670   10.03710   0.00960    0.09565
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價     9.96610    9.95480   0.01130    0.11351
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                         10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                      10.62000   10.65000  -0.03000   -0.28169
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         14.94000   14.99000  -0.05000   -0.33356
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      12.78000   12.81000  -0.03000   -0.23419
野村全球生技醫療基金                                             15.81000   16.10000  -0.29000   -1.80124
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                         10.30510   10.29700   0.00810    0.07866
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                           10.25150   10.24610   0.00540    0.05270
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                         10.17570   10.16980   0.00590    0.05801
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                          10.55090   10.54220   0.00870    0.08253
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                            10.45730   10.45170   0.00560    0.05358
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                          10.38660   10.38060   0.00600    0.05780
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                         10.28930   10.28340   0.00590    0.05737
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                          10.99440   10.98550   0.00890    0.08102
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                            10.85050   10.84480   0.00570    0.05256
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                          10.77930   10.77310   0.00620    0.05755
野村全球品牌基金                                                 27.36000   27.85000  -0.49000   -1.75943
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.26000   10.45000  -0.19000   -1.81818
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.46000   12.69000  -0.23000   -1.81245
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            10.56000   10.76000  -0.20000   -1.85874
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.92000   19.26000  -0.34000   -1.76532
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            11.97000   12.19000  -0.22000   -1.80476
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                  11.04990   11.04380   0.00610    0.05523
野村全球短期收益基金-美元計價                                    11.04170   11.03910   0.00260    0.02355
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.79320   10.79130   0.00190    0.01761
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           8.44350    8.52150  -0.07800   -0.91533
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             8.27190    8.34930  -0.07740   -0.92702
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           7.84320    7.91580  -0.07260   -0.91715
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.92800   11.02910  -0.10110   -0.91667
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.42670   10.52430  -0.09760   -0.92738
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.98740   10.07990  -0.09250   -0.91767
野村成長基金                                                     34.35000   34.45000  -0.10000   -0.29028
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       8.24960    8.26750  -0.01790   -0.21651
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         8.25480    8.27500  -0.02020   -0.24411
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       8.45860    8.47650  -0.01790   -0.21117
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.61600    9.63680  -0.02080   -0.21584
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.46760    9.49080  -0.02320   -0.24445
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.68200    9.70250  -0.02050   -0.21129
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.08000    9.03000   0.05000    0.55371
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.16000   13.09000   0.07000    0.53476
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                         10.06730   10.05870   0.00860    0.08550
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                           10.00010    9.99230   0.00780    0.07806
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                          9.88520    9.87460   0.01060    0.10735
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.51880    9.51010   0.00870    0.09148
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.52580    9.51840   0.00740    0.07774
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.62210    9.61170   0.01040    0.10820
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                         10.01890   10.00820   0.01070    0.10691
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.67920   10.67180   0.00740    0.06934
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.59430   10.58600   0.00830    0.07841
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.70050   10.68890   0.01160    0.10852
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                      9.83320    9.82580   0.00740    0.07531
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                        9.82680    9.82100   0.00580    0.05906
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                      9.73170    9.72350   0.00820    0.08433
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.28480    8.27780   0.00700    0.08456
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       8.92350    8.91650   0.00700    0.07851
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         8.77920    8.77400   0.00520    0.05927
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                      9.89990    9.89160   0.00830    0.08391
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.55650   13.54510   0.01140    0.08416
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.77910   12.76920   0.00990    0.07753
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.32580   10.31970   0.00610    0.05911
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型  10.52960   10.51610   0.01350    0.12837
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型  10.47060   10.45980   0.01080    0.10325
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型  10.49920   10.49040   0.00880    0.08389
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型  10.82760   10.81370   0.01390    0.12854
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型  10.74620   10.73510   0.01110    0.10340
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型  10.69330   10.68430   0.00900    0.08424
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價    10.82700   10.81180   0.01520    0.14059
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價      10.73320   10.72080   0.01240    0.11566
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價    10.87300   10.85400   0.01900    0.17505
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.23400   10.27670  -0.04270   -0.41550
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.80540    9.84450  -0.03910   -0.39718
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.42110    9.46130  -0.04020   -0.42489
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         8.89240    8.92970  -0.03730   -0.41771
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.44300   11.49090  -0.04790   -0.41685
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.38800   10.42080  -0.03280   -0.31476
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.56400   11.59780  -0.03380   -0.29143
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.97340   11.00800  -0.03460   -0.31432
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.71680   10.75070  -0.03390   -0.31533
野村泰國基金                                                     42.14000   42.38000  -0.24000   -0.56630
野村高科技基金                                                   11.90000   11.89000   0.01000    0.08410
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.39530   10.47820  -0.08290   -0.79117
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.02540   10.10580  -0.08040   -0.79558
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.73170   10.82570  -0.09400   -0.86830
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.39300    9.47090  -0.07790   -0.82252
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.35980    9.43460  -0.07480   -0.79283
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.70610    9.78280  -0.07670   -0.78403
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      12.05470   12.15130  -0.09660   -0.79498
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      14.35050   14.48020  -0.12970   -0.89571
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.90090   10.99130  -0.09040   -0.82247
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.86990   10.95680  -0.08690   -0.79311
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.44680   11.53730  -0.09050   -0.78441
野村貨幣市場基金                                                 16.35840   16.35810   0.00030    0.00183
野村新馬基金                                                     14.46000   14.61000  -0.15000   -1.02669
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民  10.35570   10.34030   0.01540    0.14893
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元  10.28970   10.27710   0.01260    0.12260
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺  10.26850   10.25700   0.01150    0.11212
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民  10.77000   10.75390   0.01610    0.14971
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元  10.66430   10.65160   0.01270    0.11923
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺  10.70700   10.69490   0.01210    0.11314
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計  10.01510   10.05330  -0.03820   -0.37997
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價   9.97500   10.01580  -0.04080   -0.40736
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計   9.86260    9.90170  -0.03910   -0.39488
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計  10.70720   10.74800  -0.04080   -0.37961
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價  10.61430   10.65780  -0.04350   -0.40815
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計  10.50040   10.54200  -0.04160   -0.39461
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.56850   10.58450  -0.01600   -0.15116
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.89220    7.90410  -0.01190   -0.15055
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  12.28410   12.30270  -0.01860   -0.15119
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    8.84000    8.94000  -0.10000   -1.11857
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民  10.44670   10.43510   0.01160    0.11116
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非  10.75560   10.74840   0.00720    0.06699
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元  10.36910   10.36040   0.00870    0.08397
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺  10.44380   10.42900   0.01480    0.14191
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣  10.44730   10.43790   0.00940    0.09006
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民  10.44720   10.43550   0.01170    0.11212
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非  10.75670   10.74950   0.00720    0.06698
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元  10.36900   10.36020   0.00880    0.08494
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺  10.44670   10.43190   0.01480    0.14187
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣  10.44620   10.43690   0.00930    0.08911
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民  10.46150   10.44450   0.01700    0.16277
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非  10.77790   10.76540   0.01250    0.11611
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元  10.38160   10.36770   0.01390    0.13407
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺  10.45630   10.43620   0.02010    0.19260
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣  10.46580   10.45100   0.01480    0.14161
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民  10.46140   10.44450   0.01690    0.16181
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非  10.77960   10.76710   0.01250    0.11609
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元  10.38930   10.37530   0.01400    0.13494
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺  10.47010   10.45000   0.02010    0.19234
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣  10.46720   10.45240   0.01480    0.14159
野村精選貨幣市場基金                                             12.12390   12.12380   0.00010    0.00082
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  11.49000   11.81000  -0.32000   -2.70957
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    10.63000   10.92000  -0.29000   -2.65568
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                           9.77000   10.04000  -0.27000   -2.68924
野村積極成長基金                                                 14.57000   14.61000  -0.04000   -0.27379
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                     11.28000   11.28000   0.00000    0.00000
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  40.88000   40.87000   0.01000    0.02447
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.68010   10.71520  -0.03510   -0.32757
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.50770    8.53550  -0.02780   -0.32570
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.82330    7.84920  -0.02590   -0.32997
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.64460    7.67000  -0.02540   -0.33116
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          12.31300   12.35340  -0.04040   -0.32704
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.99290   11.02920  -0.03630   -0.32913
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.78390   10.81960  -0.03570   -0.32996
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     11.35000   11.54000  -0.19000   -1.64645
野村環球基金-人民幣計價                                          17.33000   17.63000  -0.30000   -1.70164
野村環球基金-美元計價                                            13.33000   13.57000  -0.24000   -1.76861
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  18.80000   19.13000  -0.33000   -1.72504
野村鴻利基金                                                     25.35000   25.40000  -0.05000   -0.19685
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.91500   16.91490   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.82000   21.82000   0.00000    0.00000
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.61000    9.77000  -0.16000   -1.63767
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.26000   10.33000  -0.07000   -0.67764
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      15.23000   15.35000  -0.12000   -0.78176
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.77760   10.78140  -0.00380   -0.03525
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  14.10900   14.11400  -0.00500   -0.03543
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                             11.02670   11.02740  -0.00070   -0.00635
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                               10.55100   10.55200  -0.00100   -0.00948
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.89380   10.90330  -0.00950   -0.08713
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                               10.39050   10.40050  -0.01000   -0.09615
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                         10.46090   10.45870   0.00220    0.02104
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                           10.16050   10.15910   0.00140    0.01378
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                          9.99610    9.98960   0.00650    0.06507
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                               10.42180   10.42610  -0.00430   -0.04124
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                               10.62130   10.62550  -0.00420   -0.03953
凱基台商天下基金                                                 14.66000   14.62000   0.04000    0.27360
凱基台灣精五門基金                                               23.14000   23.17000  -0.03000   -0.12948
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金     47.17750   47.17840  -0.00090   -0.00191
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.22140   48.20600   0.01540    0.03195
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 46.88020   46.87950   0.00070    0.00149
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金       47.49670   47.53910  -0.04240   -0.08919
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金           48.54390   48.32660   0.21730    0.44965
凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)                            9.99870    9.99870   0.00000    0.00000
凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)                            9.99850    9.99810   0.00040    0.00400
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)                           9.99830    9.99650   0.00180    0.01801
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)                           9.99840    9.99660   0.00180    0.01801
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)                           10.13590   10.15800  -0.02210   -0.21756
凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)                          10.12530   10.12880  -0.00350   -0.03455
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)                              9.97670    9.97740  -0.00070   -0.00702
凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)                              9.97670    9.97740  -0.00070   -0.00702
凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)                             9.97670    9.97740  -0.00070   -0.00702
凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)                             9.97680    9.97750  -0.00070   -0.00702
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)                            9.98090    9.97700   0.00390    0.03909
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)                            9.98110    9.97710   0.00400    0.04009
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)                           9.98140    9.97730   0.00410    0.04109
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)                           9.98140    9.97730   0.00410    0.04109
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.62000   13.64000  -0.02000   -0.14663
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     11.83100   11.85500  -0.02400   -0.20245
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   11.75000   11.77000  -0.02000   -0.16992
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.60900   11.60870   0.00030    0.00258
凱基開創基金                                                     30.66000   30.71000  -0.05000   -0.16281
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.70000   22.04000  -0.34000   -1.54265
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.85400   21.19690  -0.34290   -1.61769
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.17000   17.23000  -0.06000   -0.34823
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   16.26890   16.33430  -0.06540   -0.40038
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.30000    7.35000  -0.05000   -0.68027
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司  43.00080   42.99580   0.00500    0.01163
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債  43.44210   43.47000  -0.02790   -0.06418
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 43.49290   43.47070   0.02220    0.05107
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                     10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.65000   11.81000  -0.16000   -1.35478
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       10.90870   11.06190  -0.15320   -1.38493
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.53000   10.67000  -0.14000   -1.31209
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.92250   12.11680  -0.19430   -1.60356
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   12.32000   12.51000  -0.19000   -1.51878
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.55000   12.74000  -0.19000   -1.49137
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.19460   12.38900  -0.19440   -1.56913
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                     10.46670   10.55140  -0.08470   -0.80274
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                        9.83580    9.91720  -0.08140   -0.82080
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                      9.93340   10.00980  -0.07640   -0.76325
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                     10.46660   10.55120  -0.08460   -0.80180
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                        9.83580    9.91720  -0.08140   -0.82080
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                      9.93340   10.00980  -0.07640   -0.76325
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       12.71000   12.47000   0.24000    1.92462
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       33.02000   34.36000  -1.34000   -3.89988
富邦NASDAQ-100基金                                               31.83000   32.37000  -0.54000   -1.66821
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.95030   13.93230   0.01800    0.12920
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              2.00770    2.00640   0.00130    0.06479
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.42950    9.41740   0.01210    0.12849
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.40610    1.40520   0.00090    0.06405
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             12.67650   12.64950   0.02700    0.21345
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.82570    1.82270   0.00300    0.16459
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.54330   10.52090   0.02240    0.21291
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54000    1.53740   0.00260    0.16912
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                              11.07380   11.06470   0.00910    0.08224
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                10.99670   10.99110   0.00560    0.05095
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.05000   14.75000   0.30000    2.03390
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                18.85000   19.63000  -0.78000   -3.97351
富邦日本東証基金                                                 20.36000   20.72000  -0.36000   -1.73745
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  47.08000   47.50000  -0.42000   -0.88421
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.43000   46.74000  -0.31000   -0.66324
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  54.56000   55.00000  -0.44000   -0.80000
富邦台灣心基金                                                   23.60000   23.51000   0.09000    0.38282
富邦台灣釆吉50基金                                               48.11000   48.53000  -0.42000   -0.86544
富邦台灣科技指數基金                                             60.58000   61.01000  -0.43000   -0.70480
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 49.28190   49.44660  -0.16470   -0.33309
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF  41.88360   41.97750  -0.09390   -0.22369
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.31170    0.31270  -0.00100   -0.31980
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                      10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.71490    2.71290   0.00200    0.07372
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.36280    0.36260   0.00020    0.05516
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           11.18990   11.18030   0.00960    0.08587
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.31160    2.30990   0.00170    0.07360
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.34080    0.34070   0.00010    0.02935
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.46020    9.45220   0.00800    0.08464
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.72520   15.72500   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金       41.94220   41.75910   0.18310    0.43847
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 45.71050   45.73750  -0.02700   -0.05903
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.80300   40.80210   0.00090    0.00221
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行  40.52360   40.44660   0.07700    0.19037
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 47.42550   47.39990   0.02560    0.05401
富邦長紅基金                                                     65.55000   65.30000   0.25000    0.38285
富邦科技基金                                                     26.41000   26.42000  -0.01000   -0.03785
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         41.56620   41.49150   0.07470    0.18004
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      48.22280   48.00490   0.21790    0.45391
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        41.17810   40.99130   0.18680    0.45571
富邦恒生國企ETF基金                                              19.87000   19.81000   0.06000    0.30288
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.96000   14.08000  -0.12000   -0.85227
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            24.84000   24.51000   0.33000    1.34639
富邦高成長基金                                                   25.28000   25.18000   0.10000    0.39714
富邦基金A類型                                                    14.75000   14.71000   0.04000    0.27192
富邦基金I類型                                                    14.75000   14.71000   0.04000    0.27192
富邦富時歐洲ETF基金                                              19.92000   20.45000  -0.53000   -2.59169
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.41920    0.42080  -0.00160   -0.38023
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.32370   12.37640  -0.05270   -0.42581
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.10790    9.14690  -0.03900   -0.42637
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.29390    0.29500  -0.00110   -0.37288
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.29260    8.32810  -0.03550   -0.42627
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    18.28000   18.41000  -0.13000   -0.70614
富邦精準基金                                                     47.37000   47.38000  -0.01000   -0.02111
富邦精銳中小基金                                                 12.47000   12.47000   0.00000    0.00000
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     19.53000   19.41000   0.12000    0.61824
富邦臺灣公司治理100基金                                          22.06000   22.25000  -0.19000   -0.85393
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             6.88000    6.83000   0.05000    0.73206
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            16.96000   17.19000  -0.23000   -1.33799
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.96000   20.01000  -0.05000   -0.24988
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         11.09560   11.21650  -0.12090   -1.07788
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.25510   10.39170  -0.13660   -1.31451
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.45210   10.58380  -0.13170   -1.24435
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.47920   10.59330  -0.11410   -1.07710
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                            9.64020    9.76870  -0.12850   -1.31543
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                          9.81450    9.93830  -0.12380   -1.24569
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 32.10000   32.21000  -0.11000   -0.34151
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別         9.82980    9.91650  -0.08670   -0.87430
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別               9.78610    9.87340  -0.08730   -0.88419
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.56200    9.64890  -0.08690   -0.90062
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別          10.28130   10.32850  -0.04720   -0.45699
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                10.24560   10.29350  -0.04790   -0.46534
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別              10.01330   10.06190  -0.04860   -0.48301
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.27900    8.33480  -0.05580   -0.66948
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     8.98030    9.03520  -0.05490   -0.60762
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.49120    8.54740  -0.05620   -0.65751
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                10.23220   10.22780   0.00440    0.04302
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                      10.31260   10.30860   0.00400    0.03880
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.78870    9.78650   0.00220    0.02248
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.94120    9.93860   0.00260    0.02616
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.58370    8.63220  -0.04850   -0.56185
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.89170    9.94030  -0.04860   -0.48892
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.10700    9.15650  -0.04950   -0.54060
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    11.57830   11.58520  -0.00690   -0.05956
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          11.39120   11.39880  -0.00760   -0.06667
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.62230   10.63090  -0.00860   -0.08090
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.32220    9.37150  -0.04930   -0.52606
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                       10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                         14.98000   15.26000  -0.28000   -1.83486
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.76720    8.81780  -0.05060   -0.57384
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.67630    9.72700  -0.05070   -0.52123
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.11910    9.17090  -0.05180   -0.56483
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.75990   10.76890  -0.00900   -0.08357
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                10.79470   10.80440  -0.00970   -0.08978
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別              10.24290   10.25360  -0.01070   -0.10435
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.28180    9.33320  -0.05140   -0.55072
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別              10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣              10.24320   10.25990  -0.01670   -0.16277
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.44520    9.45920  -0.01400   -0.14800
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.94280    8.95450  -0.01170   -0.13066
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             24.05000   24.10000  -0.05000   -0.20747
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               22.70000   22.71000  -0.01000   -0.04403
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                     9.79000    9.95000  -0.16000   -1.60804
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                   9.57000    9.73000  -0.16000   -1.64440
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.10620    8.11470  -0.00850   -0.10475
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.26420    9.27610  -0.01190   -0.12829
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.32710   10.31930   0.00780    0.07559
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.80340    9.79190   0.01150    0.11744
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.71930   11.75050  -0.03120   -0.26552
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.66460    8.72770  -0.06310   -0.72299
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      8.73220    8.82260  -0.09040   -1.02464
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                     9.81020    9.91150  -0.10130   -1.02205
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     14.84780   14.91080  -0.06300   -0.42251
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.54370   10.64870  -0.10500   -0.98604
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                    10.36910   10.51870  -0.14960   -1.42223
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.69690   10.72830  -0.03140   -0.29268
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.60690    7.66330  -0.05640   -0.73598
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        8.89930    8.97790  -0.07860   -0.87548
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                       9.88380    9.97110  -0.08730   -0.87553
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     11.28260   11.31100  -0.02840   -0.25108
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.49220    7.54520  -0.05300   -0.70243
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      8.78220    8.85650  -0.07430   -0.83893
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                     9.91670   10.00090  -0.08420   -0.84192
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.99390   11.02910  -0.03520   -0.31916
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.64730    7.70690  -0.05960   -0.77333
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.11870    8.14650  -0.02780   -0.34125
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.22620    9.25890  -0.03270   -0.35317
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.39150   10.39680  -0.00530   -0.05098
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              13.03680   13.04130  -0.00450   -0.03451
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 7.83000    7.92000  -0.09000   -1.13636
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               8.10000    8.19000  -0.09000   -1.09890
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.83000    8.95000  -0.12000   -1.34078
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        11.02000   11.11000  -0.09000   -0.81008
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.14000    8.33000  -0.19000   -2.28091
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        12.43000   12.57000  -0.14000   -1.11376
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           8.53000    8.64000  -0.11000   -1.27315
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.32000   10.40000  -0.08000   -0.76923
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.08000    8.18000  -0.10000   -1.22249
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.78000    9.86000  -0.08000   -0.81136
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.47000    9.52000  -0.05000   -0.52521
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.43000    9.48000  -0.05000   -0.52743
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.66000   10.69000  -0.03000   -0.28064
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.14000    9.19000  -0.05000   -0.54407
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.95470   13.08980  -0.13510   -1.03210
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.83000    9.92000  -0.09000   -0.90726
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.83000    9.92000  -0.09000   -0.90726
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.32000   10.44000  -0.12000   -1.14943
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.32000   10.43000  -0.11000   -1.05465
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                           10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.85000    9.92000  -0.07000   -0.70565
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.85000    9.92000  -0.07000   -0.70565
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         11.16000   11.18000  -0.02000   -0.17889
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.37000   10.44000  -0.07000   -0.67050
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.37000   10.44000  -0.07000   -0.67050
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.88000    9.93000  -0.05000   -0.50352
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                    10.18000   10.23000  -0.05000   -0.48876
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.66000    9.72000  -0.06000   -0.61728
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.95000   10.01000  -0.06000   -0.59940
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.45000    9.51000  -0.06000   -0.63091
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.74000    9.80000  -0.06000   -0.61224
富蘭克林華美第一富基金                                           41.73000   41.57000   0.16000    0.38489
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.36490   10.36480   0.00010    0.00096
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             8.53000    8.67000  -0.14000   -1.61476
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.31000    9.44000  -0.13000   -1.37712
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           8.79000    8.94000  -0.15000   -1.67785
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.59000    9.72000  -0.13000   -1.33745
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                14.13000   14.32000  -0.19000   -1.32682
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  12.64000   12.81000  -0.17000   -1.32709
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.77000   14.96000  -0.19000   -1.27005
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                    9.35700    9.43040  -0.07340   -0.77833
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                   9.35700    9.43040  -0.07340   -0.77833
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                    9.35890    9.45620  -0.09730   -1.02895
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                   9.35880    9.45610  -0.09730   -1.02897
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                      9.51950    9.50220   0.01730    0.18206
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                      9.29430    9.35330  -0.05900   -0.63079
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                     9.29430    9.35330  -0.05900   -0.63079
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                    9.58730    9.56520   0.02210    0.23105
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                    9.36020    9.41540  -0.05520   -0.58627
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                   9.36020    9.41540  -0.05520   -0.58627
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    6.20040    6.32780  -0.12740   -2.01334
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.50920   10.54440  -0.03520   -0.33383
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.44460    9.50400  -0.05940   -0.62500
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.60270   11.61800  -0.01530   -0.13169
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.63140    6.67350  -0.04210   -0.63085
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     8.79060    8.84840  -0.05780   -0.65323
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.89650   10.91140  -0.01490   -0.13655
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                  70.43000   70.63000  -0.20000   -0.28317
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                  72.76000   72.74000   0.02000    0.02750
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                              62.83520   62.76160   0.07360    0.11727
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.64000   20.67000  -0.03000   -0.14514
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                               10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                            70.16240   70.18140  -0.01900   -0.02707
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                           10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                          9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                               68.32170   68.31710   0.00460    0.00673
復華人生目標基金                                                 41.80660   41.85810  -0.05150   -0.12303
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                               10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                             10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                          9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                            9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                          9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                9.73000    9.91000  -0.18000   -1.81635
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                              9.64000    9.80000  -0.16000   -1.63265
復華中小精選基金                                                 70.34000   70.40000  -0.06000   -0.08523
復華六年到期新興市場債券基金                                     10.86000   10.87000  -0.01000   -0.09200
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                          9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                           10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                         10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
復華台灣智能基金                                                 12.29000   12.28000   0.01000    0.08143
復華全方位基金                                                   32.21000   31.90000   0.31000    0.97179
復華全球大趨勢基金-美元                                          12.70000   12.83000  -0.13000   -1.01325
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.06000   20.26000  -0.20000   -0.98717
復華全球平衡基金-美元                                             9.14000    9.20000  -0.06000   -0.65217
復華全球平衡基金-新臺幣                                          19.50000   19.61000  -0.11000   -0.56094
復華全球物聯網科技基金-美元                                      13.74000   13.82000  -0.08000   -0.57887
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    13.30000   13.37000  -0.07000   -0.52356
復華全球原物料基金                                                8.01000    8.15000  -0.14000   -1.71779
復華全球消費基金-新臺幣                                          12.86000   12.98000  -0.12000   -0.92450
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      12.23170   12.22210   0.00960    0.07855
復華全球債券基金                                                 15.15630   15.13300   0.02330    0.15397
復華全球債券組合基金                                             15.37000   15.38000  -0.01000   -0.06502
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   15.50000   15.55000  -0.05000   -0.32154
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.67000   10.70000  -0.03000   -0.28037
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.71000    9.75000  -0.04000   -0.41026
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.88000   10.93000  -0.05000   -0.45746
復華有利貨幣市場基金                                             13.50930   13.50910   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                 11.34000   11.37000  -0.03000   -0.26385
復華亞太成長基金                                                 12.23000   12.22000   0.01000    0.08183
復華亞太神龍科技基金-美元                                         8.97000    9.03000  -0.06000   -0.66445
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.56000    9.61000  -0.05000   -0.52029
復華東協世紀基金                                                 11.99000   12.06000  -0.07000   -0.58043
復華南非幣長期收益基金A                                          14.21000   14.13000   0.08000    0.56617
復華南非幣長期收益基金B                                           7.98000    7.93000   0.05000    0.63052
復華南非幣短期收益基金A                                          14.72000   14.70000   0.02000    0.13605
復華南非幣短期收益基金B                                           8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
復華美元高收益債券指數基金-美元                                   9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                9.81000    9.86000  -0.05000   -0.50710
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                9.81000    9.86000  -0.05000   -0.50710
復華美國20年期以上公債ETF基金                                    74.02010   73.69240   0.32770    0.44469
復華美國金融服務業股票ETF基金                                    20.94000   21.39000  -0.45000   -2.10379
復華美國新星基金-美元                                            12.33000   12.44000  -0.11000   -0.88424
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.55000   12.65000  -0.10000   -0.79051
復華恒生基金                                                     20.16000   20.12000   0.04000    0.19881
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.70000    8.77000  -0.07000   -0.79818
復華恒生單日正向二倍基金                                         27.18000   26.79000   0.39000    1.45577
復華神盾基金                                                     29.01120   28.89970   0.11150    0.38582
復華高成長基金                                                   72.48000   72.67000  -0.19000   -0.26146
復華高益策略組合基金                                             13.64000   13.65000  -0.01000   -0.07326
復華貨幣市場基金                                                 14.47380   14.47360   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                         17.50000   17.59000  -0.09000   -0.51165
復華富時台灣高股息低波動基金                                     48.15000   48.51000  -0.36000   -0.74212
復華復華基金                                                     22.71000   22.76000  -0.05000   -0.21968
復華傳家二號基金                                                 35.69440   35.40820   0.28620    0.80829
復華傳家基金                                                     24.41740   24.36090   0.05650    0.23193
復華奧林匹克全球組合基金                                         15.96000   15.96000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.68000   11.77000  -0.09000   -0.76466
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.29000   14.40000  -0.11000   -0.76389
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.31000    9.38000  -0.07000   -0.74627
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.97000   10.96000   0.01000    0.09124
復華新興人民幣債券基金A                                          12.31000   12.28000   0.03000    0.24430
復華新興人民幣債券基金B                                           8.93000    8.91000   0.02000    0.22447
復華新興市場10年期以上債券基金                                   22.62000   22.63000  -0.01000   -0.04419
復華新興市場企業債券ETF基金                                      71.03000   71.08000  -0.05000   -0.07034
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.28000    5.28000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            11.89000   11.89000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            11.72000   11.72000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                         11.40000   11.40000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
復華數位經濟基金                                                 50.64000   50.55000   0.09000    0.17804
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                       10.03790   10.03540   0.00250    0.02491
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.77000    9.76770   0.00230    0.02355
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.58240   10.57980   0.00260    0.02458
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                     10.16040   10.15800   0.00240    0.02363
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                         10.19620   10.20360  -0.00740   -0.07252
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                           10.15150   10.15010   0.00140    0.01379
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                       10.24490   10.24360   0.00130    0.01269
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.86150   10.85390   0.00760    0.07002
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                           10.14860   10.14560   0.00300    0.02957
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.78190   10.77250   0.00940    0.08726
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                           10.50980   10.50670   0.00310    0.02950
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         11.15620   11.14650   0.00970    0.08702
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                         10.70110   10.70570  -0.00460   -0.04297
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                           10.65140   10.64820   0.00320    0.03005
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                         10.73910   10.72970   0.00940    0.08761
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                         10.69860   10.70370  -0.00510   -0.04765
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         11.96140   11.96710  -0.00570   -0.04763
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                           10.61730   10.61400   0.00330    0.03109
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                         10.88160   10.88680  -0.00520   -0.04776
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         12.26410   12.27000  -0.00590   -0.04808
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                           10.76060   10.75830   0.00230    0.02138
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                         10.90070   10.89200   0.00870    0.07988
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                         10.20380   10.21310  -0.00930   -0.09106
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                           10.19380   10.19580  -0.00200   -0.01962
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                         10.08870   10.08480   0.00390    0.03867
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                         10.50800   10.51410  -0.00610   -0.05802
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.85070   10.85700  -0.00630   -0.05803
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                           10.51130   10.50980   0.00150    0.01427
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                         10.50680   10.51280  -0.00600   -0.05707
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.85080   10.85710  -0.00630   -0.05803
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                           10.50820   10.50670   0.00150    0.01428
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                     10.41080   10.41810  -0.00730   -0.07007
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                       10.39240   10.39310  -0.00070   -0.00674
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                     10.40900   10.41630  -0.00730   -0.07008
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                       10.39340   10.39410  -0.00070   -0.00673
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                         11.02350   11.03580  -0.01230   -0.11146
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                           11.00840   11.01320  -0.00480   -0.04358
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                         11.08920   11.08760   0.00160    0.01443
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                         10.18560   10.19700  -0.01140   -0.11180
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                           10.17480   10.17890  -0.00410   -0.04028
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                         10.07070   10.06900   0.00170    0.01688
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.24380    9.27870  -0.03490   -0.37613
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              7.98940    8.02860  -0.03920   -0.48825
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.02110    8.05490  -0.03380   -0.41962
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           12.20750   12.20340   0.00410    0.03360
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.58270   10.58900  -0.00630   -0.05950
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.74740   10.74650   0.00090    0.00837
景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣                         10.00930   10.01810  -0.00880   -0.08784
景順十年到期特選新興債券基金年配型美元                            9.98320    9.98460  -0.00140   -0.01402
景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣                         10.01000   10.00560   0.00440    0.04398
景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣                         10.02630   10.03130  -0.00500   -0.04984
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣                          9.97220    9.97570  -0.00350   -0.03509
景順六年到期特選全球債券基金年配型美元                            9.99990    9.99760   0.00230    0.02301
景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣                         10.02650   10.03140  -0.00490   -0.04885
景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣                          9.97200    9.97570  -0.00370   -0.03709
景順六年到期特選全球債券基金累積型美元                           10.00000    9.99780   0.00220    0.02200
景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣                         10.00720   10.01520  -0.00800   -0.07988
景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣                       10.00960   10.00440   0.00520    0.05198
景順六年到期特選新興債券基金累積美元                              9.98280    9.98350  -0.00070   -0.00701
景順主流基金                                                     19.79000   19.79000   0.00000    0.00000
景順台灣科技基金                                                 34.74000   34.73000   0.01000    0.02879
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.80000    9.86000  -0.06000   -0.60852
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.41000    9.46000  -0.05000   -0.52854
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                8.80000    8.84000  -0.04000   -0.45249
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.51000   11.58000  -0.07000   -0.60449
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.77000   10.83000  -0.06000   -0.55402
景順全球科技基金                                                 23.34000   23.75000  -0.41000   -1.72632
景順全球康健基金                                                 19.12000   19.44000  -0.32000   -1.64609
景順貨幣市場基金                                                 16.00730   16.00710   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                     34.12000   34.25000  -0.13000   -0.37956
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.35000   14.53000  -0.18000   -1.23882
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.51000   13.67000  -0.16000   -1.17045
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.72000   10.89000  -0.17000   -1.56107
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  11.01000   11.18000  -0.17000   -1.52057
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    11.47000   11.65000  -0.18000   -1.54506
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.63000   11.80000  -0.17000   -1.44068
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.70650    9.70510   0.00140    0.01443
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.97530    9.96820   0.00710    0.07123
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                   10.31690   10.31550   0.00140    0.01357
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                 10.60640   10.59880   0.00760    0.07171
華南永昌永昌基金                                                 20.24000   20.22000   0.02000    0.09891
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.95480   14.97050  -0.01570   -0.10487
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.67000    9.82000  -0.15000   -1.52749
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.43000    9.55000  -0.12000   -1.25654
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                    9.80000    9.91000  -0.11000   -1.10999
華南永昌全球精品基金                                             16.44000   16.73000  -0.29000   -1.73341
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           10.41000   10.48000  -0.07000   -0.66794
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         10.46000   10.53000  -0.07000   -0.66477
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.32000   13.41000  -0.09000   -0.67114
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.31000   13.39000  -0.08000   -0.59746
華南永昌物聯網精選基金                                           12.50000   12.54000  -0.04000   -0.31898
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.29870   16.29840   0.00030    0.00184
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.26640   25.33040  -0.06400   -0.25266
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                          9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                          9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         12.00280   12.00260   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金                                                   22.99000   22.73000   0.26000    1.14386
華頓台灣基金                                                     24.67000   24.61000   0.06000    0.24380
華頓平安貨幣市場基金                                             11.58370   11.58350   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                             17.18000   17.38000  -0.20000   -1.15075
華頓全球高收益債券基金A                                          13.85790   13.89050  -0.03260   -0.23469
華頓全球高收益債券基金B                                           7.94600    7.96470  -0.01870   -0.23479
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匯豐台灣精典基金                                                 25.37000   25.48000  -0.11000   -0.43171
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.39000   12.58000  -0.19000   -1.51033
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.12000    8.29000  -0.17000   -2.05066
匯豐安富基金                                                     26.52000   26.58000  -0.06000   -0.22573
匯豐成功基金                                                     42.45000   42.72000  -0.27000   -0.63202
匯豐金磚動力基金                                                 14.42000   14.61000  -0.19000   -1.30048
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         15.02160   15.02150   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.94000    5.02000  -0.08000   -1.59363
匯豐新鑽動力基金                                                 10.35000   10.44000  -0.09000   -0.86207
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.39230    5.37270   0.01960    0.36481
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.31200    9.29250   0.01950    0.20985
匯豐龍鳳基金-A類型                                               54.83000   55.07000  -0.24000   -0.43581
匯豐龍鳳基金-I類型                                               54.83000   55.07000  -0.24000   -0.43581
匯豐龍騰電子基金                                                 39.92000   39.99000  -0.07000   -0.17504
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.82290   12.83840  -0.01550   -0.12073
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   19.38000   19.35000   0.03000    0.15504
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           11.64480   11.64940  -0.00460   -0.03949
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                             10.34130   10.34590  -0.00460   -0.04446
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.75210   10.74690   0.00520    0.04839
新光台灣富貴基金                                                 25.86000   25.88000  -0.02000   -0.07728
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金     21.29000   21.64000  -0.35000   -1.61738
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級  46.38140   46.36650   0.01490    0.03214
新光全球AI新創產業基金人民幣                                     10.15000   10.22000  -0.07000   -0.68493
新光全球AI新創產業基金美元                                        9.72000    9.79000  -0.07000   -0.71502
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                      9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.63000    8.62000   0.01000    0.11601
新光全球生技醫療基金(美元)                                       10.54000   10.69000  -0.15000   -1.40318
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.35000   10.50000  -0.15000   -1.42857
新光全球債券基金(A累積)美元                                      11.19080   11.19490  -0.00410   -0.03662
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                    11.02400   11.01770   0.00630    0.05718
新光全球債券基金(B配息)美元                                      10.51720   10.52100  -0.00380   -0.03612
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                    10.34680   10.34100   0.00580    0.05609
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.61000    9.56000   0.05000    0.52301
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.70000   10.64000   0.06000    0.56391
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
新光吉星貨幣市場基金                                             15.52440   15.52410   0.00030    0.00193
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                       8.60000    8.60000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     8.66000    8.65000   0.01000    0.11561
新光亞洲精選基金-美金                                            20.77000   20.95000  -0.18000   -0.85919
新光亞洲精選基金-新台幣                                          21.21000   21.37000  -0.16000   -0.74871
新光店頭基金                                                     23.79000   23.94000  -0.15000   -0.62657
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  11.66000   11.72000  -0.06000   -0.51195
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                11.13000   11.17000  -0.04000   -0.35810
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                  10.58000   10.62000  -0.04000   -0.37665
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金        42.14700   42.29080  -0.14380   -0.34003
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元          10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣        10.12000   10.15000  -0.03000   -0.29557
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣        10.12000   10.15000  -0.03000   -0.29557
新光特選內需收益ETF基金                                          20.82000   20.93000  -0.11000   -0.52556
新光創新科技基金                                                 14.21000   14.20000   0.01000    0.07042
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                              10.23630   10.22160   0.01470    0.14381
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.62810   10.61260   0.01550    0.14605
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                              10.12690   10.11500   0.01190    0.11765
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.28540    9.27200   0.01340    0.14452
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.61650    9.60240   0.01410    0.14684
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.14340    9.13060   0.01280    0.14019
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金         40.94190   40.85530   0.08660    0.21197
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金     47.57990   47.34840   0.23150    0.48893
新光澳幣八年期保本基金                                           11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
新光澳幣十年期保本基金                                           11.07000   11.06000   0.01000    0.09042
新光澳幣保本基金                                                 12.54000   12.53000   0.01000    0.07981
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.95980   10.96490  -0.00510   -0.04651
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.52610    9.53060  -0.00450   -0.04722
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.47100    9.47510  -0.00410   -0.04327
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                      10.65030   10.65490  -0.00460   -0.04317
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                      10.73600   10.74260  -0.00660   -0.06144
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.53070    9.53650  -0.00580   -0.06082
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.50430    9.50830  -0.00400   -0.04207
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                      10.69400   10.69850  -0.00450   -0.04206
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.01000    7.13000  -0.12000   -1.68303
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                         10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
瑞銀亞洲高收益債券基金  (台幣) B類型(月配息)                      8.57670    8.56710   0.00960    0.11206
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.89020   10.88010   0.01010    0.09283
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.56680    9.55740   0.00940    0.09835
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        14.92220   14.90560   0.01660    0.11137
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.60620   10.59770   0.00850    0.08021
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.49570    9.48800   0.00770    0.08116
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.57290    9.55720   0.01570    0.16427
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.69180   10.67580   0.01600    0.14987
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      44.45740   44.57490  -0.11750   -0.26360
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                   45.00850   45.04190  -0.03340   -0.07415
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                               45.23870   45.31770  -0.07900   -0.17432
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                             47.25610   47.13050   0.12560    0.26649
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                45.57620   45.56590   0.01030    0.02260
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                               48.94950   48.94730   0.00220    0.00449
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                              50.05380   50.03060   0.02320    0.04637
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                48.45590   48.64530  -0.18940   -0.38935
群益2028 REVERSO美元保本基金                                     10.76380   10.74340   0.02040    0.18988
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                47.92200   47.67450   0.24750    0.51915
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.12980   12.39750  -0.26770   -2.15931
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 11.25020   11.50160  -0.25140   -2.18578
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               10.64000   10.87000  -0.23000   -2.11592
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               10.73970   10.97670  -0.23700   -2.15912
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                  9.08700    9.29000  -0.20300   -2.18515
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                8.62000    8.81000  -0.19000   -2.15664
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.73540    9.95020  -0.21480   -2.15875
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 8.27140    8.45620  -0.18480   -2.18538
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               8.80000    9.00000  -0.20000   -2.22222
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               8.96750    9.16540  -0.19790   -2.15921
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 7.87460    8.05050  -0.17590   -2.18496
群益中小型股基金                                                 48.48000   48.33000   0.15000    0.31037
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                            10.94960   10.96120  -0.01160   -0.10583
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.77700    9.83400  -0.05700   -0.57962
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             9.23590    9.28350  -0.04760   -0.51274
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             9.23640    9.24610  -0.00970   -0.10491
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.24580    8.29400  -0.04820   -0.58114
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.79050    7.83070  -0.04020   -0.51336
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                   10.68080   10.67120   0.00960    0.08996
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.74880   11.73830   0.01050    0.08945
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.29660   11.29280   0.00380    0.03365
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.42940   10.41970   0.00970    0.09309
群益平衡王基金                                                   20.71210   20.76580  -0.05370   -0.25860
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                           9.98580    9.99420  -0.00840   -0.08405
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                         9.97650    9.97910  -0.00260   -0.02605
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                           9.98580    9.99420  -0.00840   -0.08405
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                         9.97650    9.97910  -0.00260   -0.02605
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                          9.98590    9.99430  -0.00840   -0.08405
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                        9.97640    9.97900  -0.00260   -0.02605
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                         9.96480    9.96720  -0.00240   -0.02408
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                           9.91230    9.95860  -0.04630   -0.46492
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                         9.90300    9.94350  -0.04050   -0.40730
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                           9.91230    9.95860  -0.04630   -0.46492
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                         9.90300    9.94350  -0.04050   -0.40730
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                          9.91230    9.95870  -0.04640   -0.46592
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                        9.90300    9.94350  -0.04050   -0.40730
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                         9.91300    9.95330  -0.04030   -0.40489
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                            9.95230    9.98210  -0.02980   -0.29853
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                          9.94290    9.96690  -0.02400   -0.24080
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                            9.95230    9.98210  -0.02980   -0.29853
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                          9.94290    9.96690  -0.02400   -0.24080
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                           9.95220    9.98200  -0.02980   -0.29854
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                         9.94300    9.96690  -0.02390   -0.23979
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                          9.94370    9.96750  -0.02380   -0.23878
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  9.11000    9.13000  -0.02000   -0.21906
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.46000    6.47000  -0.01000   -0.15456
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             12.74030   12.77820  -0.03790   -0.29660
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               11.69500   11.73280  -0.03780   -0.32217
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                             11.17000   11.20000  -0.03000   -0.26786
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                             10.82300   10.85520  -0.03220   -0.29663
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.93390    9.96610  -0.03220   -0.32310
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                            10.65210   10.68380  -0.03170   -0.29671
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.54760   10.57740  -0.02980   -0.28173
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                             10.30830   10.33810  -0.02980   -0.28825
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                           10.25000   10.28000  -0.03000   -0.29183
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.24230    9.26840  -0.02610   -0.28160
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.23410    9.26080  -0.02670   -0.28831
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.18000    9.20000  -0.02000   -0.21739
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.60890   10.63890  -0.03000   -0.28198
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.63190   10.66260  -0.03070   -0.28792
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.73000   10.76000  -0.03000   -0.27881
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.40550    9.43200  -0.02650   -0.28096
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                             9.88020    9.90880  -0.02860   -0.28863
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               11.39540   11.40210  -0.00670   -0.05876
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.79490    7.79950  -0.00460   -0.05898
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.83460   10.85080  -0.01620   -0.14930
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                     10.62350   10.64020  -0.01670   -0.15695
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.71530   10.72590  -0.01060   -0.09883
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                    9.92440    9.93920  -0.01480   -0.14891
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.85420    9.86970  -0.01550   -0.15705
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                    9.93980    9.94970  -0.00990   -0.09950
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.83470   10.85080  -0.01610   -0.14838
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                    10.62340   10.64020  -0.01680   -0.15789
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.71510   10.72580  -0.01070   -0.09976
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                   9.92450    9.93930  -0.01480   -0.14890
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.85400    9.86960  -0.01560   -0.15806
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                   9.93980    9.94970  -0.00990   -0.09950
群益全球關鍵生技基金N-美元                                        9.27460    9.44730  -0.17270   -1.82804
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.86000   11.06000  -0.20000   -1.80832
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.17520   15.45770  -0.28250   -1.82757
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.07000   15.35000  -0.28000   -1.82410
群益多利策略組合基金                                             11.94000   11.95000  -0.01000   -0.08368
群益多重收益組合基金                                             14.27000   14.25000   0.02000    0.14035
群益多重資產組合基金                                             15.32000   15.47000  -0.15000   -0.96962
群益安家基金                                                     27.10400   27.07770   0.02630    0.09713
群益安穩貨幣市場基金                                             16.17620   16.17600   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             19.84000   19.98000  -0.14000   -0.70070
群益亞太中小基金                                                 10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.40000   16.40000   0.00000    0.00000
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                       10.77550   10.76740   0.00810    0.07523
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.92170    7.91580   0.00590    0.07453
群益店頭市場基金                                                101.21000  101.23000  -0.02000   -0.01976
群益東方盛世基金                                                  8.93000    8.96000  -0.03000   -0.33482
群益東協成長基金-人民幣                                          13.22590   13.31880  -0.09290   -0.69751
群益東協成長基金-美元                                            11.16500   11.24650  -0.08150   -0.72467
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.12000   11.19000  -0.07000   -0.62556
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             12.03630   12.10920  -0.07290   -0.60202
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               11.10300   11.18870  -0.08570   -0.76595
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.50360   10.57910  -0.07550   -0.71367
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.76490    9.82410  -0.05920   -0.60260
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.01070    9.08020  -0.06950   -0.76540
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.52240    8.58370  -0.06130   -0.71414
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                            10.86110   10.93920  -0.07810   -0.71395
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.55590    9.61380  -0.05790   -0.60226
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.17070    9.24150  -0.07080   -0.76611
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.52070    9.58920  -0.06850   -0.71435
群益長安基金                                                     31.31000   31.42000  -0.11000   -0.35010
群益美國新創亮點基金N-美元                                       10.14990   10.33090  -0.18100   -1.75203
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.35450   15.62830  -0.27380   -1.75195
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.93000   15.19000  -0.26000   -1.71165
群益真善美基金                                                   16.04140   16.02030   0.02110    0.13171
群益馬拉松基金                                                  126.17000  126.82000  -0.65000   -0.51254
群益創新科技基金                                                 35.68000   35.51000   0.17000    0.47874
群益奧斯卡基金                                                   31.75000   31.64000   0.11000    0.34766
群益新興金鑽基金-美元                                            11.29190   11.38610  -0.09420   -0.82732
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           8.69000    8.75000  -0.06000   -0.68571
群益葛萊美基金                                                   25.23000   25.29000  -0.06000   -0.23725
群益道瓊美國地產ETF基金                                          22.72000   22.81000  -0.09000   -0.39456
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       7.50000    7.45000   0.05000    0.67114
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      14.90000   15.10000  -0.20000   -1.32450
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                         11.50320   11.59750  -0.09430   -0.81311
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                           10.90710   10.99930  -0.09220   -0.83824
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                         10.99750   11.08410  -0.08660   -0.78130
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                         11.04230   11.13270  -0.09040   -0.81202
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                           10.46960   10.55820  -0.08860   -0.83916
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                         10.55650   10.63960  -0.08310   -0.78104
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                        11.50310   11.59730  -0.09420   -0.81226
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                          10.90740   10.99970  -0.09230   -0.83911
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                         9.70930    9.78570  -0.07640   -0.78073
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                        11.04230   11.13280  -0.09050   -0.81291
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                          10.46920   10.55780  -0.08860   -0.83919
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                         9.79040    9.86750  -0.07710   -0.78135
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 12.96490   13.07770  -0.11280   -0.86254
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.74290   11.82810  -0.08520   -0.72032
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.77000   10.84000  -0.07000   -0.64576
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.64170   11.72790  -0.08620   -0.73500
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.57230    8.64690  -0.07460   -0.86274
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    8.88240    8.94690  -0.06450   -0.72092
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.15000    8.20000  -0.05000   -0.60976
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.37530    8.43730  -0.06200   -0.73483
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.22200   10.29610  -0.07410   -0.71969
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                   9.82650    9.89780  -0.07130   -0.72036
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                     9.66000    9.76000  -0.10000   -1.02459
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                     9.74000    9.84000  -0.10000   -1.01626
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                       9.67000    9.77000  -0.10000   -1.02354
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                     9.66000    9.75000  -0.09000   -0.92308
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                       9.64000    9.75000  -0.11000   -1.12821
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                     9.66000    9.76000  -0.10000   -1.02459
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                     9.74000    9.84000  -0.10000   -1.01626
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                       9.67000    9.77000  -0.10000   -1.02354
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                     9.66000    9.75000  -0.09000   -0.92308
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                       9.64000    9.75000  -0.11000   -1.12821
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.01000    9.04000  -0.03000   -0.33186
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                             9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                             9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                               9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                             9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                               9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                            10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                            10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                              10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                            10.37000   10.40000  -0.03000   -0.28846
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                              10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                             9.68000    9.71000  -0.03000   -0.30896
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                             9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                               9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                             9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                               9.67000    9.70000  -0.03000   -0.30928
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                            10.73000   10.76000  -0.03000   -0.27881
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                            11.22000   11.25000  -0.03000   -0.26667
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                              10.67000   10.70000  -0.03000   -0.28037
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                            10.62000   10.65000  -0.03000   -0.28169
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                              10.57000   10.60000  -0.03000   -0.28302
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                           9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                           9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                            10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                           9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                             9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                          10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                          10.98000   11.01000  -0.03000   -0.27248
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                            10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                          10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                            10.60000   10.63000  -0.03000   -0.28222
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                           9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                           9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                            10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                           9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                             9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                          10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                          10.98000   11.01000  -0.03000   -0.27248
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                            10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                          10.59000   10.62000  -0.03000   -0.28249
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                            10.60000   10.63000  -0.03000   -0.28222
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德信大發基金                                                     32.15000   32.20000  -0.05000   -0.15528
德信中國精選成長基金                                             11.85000   11.84000   0.01000    0.08446
德信台灣主流中小基金                                             20.98000   20.87000   0.11000    0.52707
德信萬保貨幣市場基金                                             11.99760   11.99740   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                 35.20000   35.18000   0.02000    0.05685
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                     11.09160   11.09320  -0.00160   -0.01442
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                       10.93920   10.94070  -0.00150   -0.01371
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.72800   11.72780   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          18.60000   18.48000   0.12000    0.64935
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    16.97000   17.37000  -0.40000   -2.30282
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摩根大歐洲基金                                                   16.38000   16.77000  -0.39000   -2.32558
摩根中小基金                                                     23.47000   23.44000   0.03000    0.12799
摩根中國亮點基金                                                 12.95000   13.01000  -0.06000   -0.46118
摩根台灣金磚基金-累積型                                          20.24000   20.30000  -0.06000   -0.29557
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      20.24000   20.30000  -0.06000   -0.29557
摩根台灣增長基金                                                 51.35000   51.73000  -0.38000   -0.73458
摩根平衡基金                                                     27.98000   28.11000  -0.13000   -0.46247
摩根全球α基金                                                   17.97000   18.28000  -0.31000   -1.69584
摩根全球平衡基金                                                 16.17160   16.17110   0.00050    0.00309
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.45540    9.51040  -0.05500   -0.57831
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.69150   10.75350  -0.06200   -0.57656
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.03420   10.09210  -0.05790   -0.57372
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.71860   11.78660  -0.06800   -0.57693
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                10.50220   10.56280  -0.06060   -0.57371
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.38040   10.42650  -0.04610   -0.44214
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.82370   13.88510  -0.06140   -0.44220
摩根亞洲基金                                                     58.41000   58.68000  -0.27000   -0.46012
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.40180    8.40240  -0.00060   -0.00714
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.00560   10.00640  -0.00080   -0.00799
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.80950    8.81010  -0.00060   -0.00681
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.90000   12.90080  -0.00080   -0.00620
摩根東方內需機會基金                                             18.47000   18.55000  -0.08000   -0.43127
摩根東方科技基金                                                 32.58000   32.89000  -0.31000   -0.94254
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.32000    9.39000  -0.07000   -0.74547
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                           9.60000    9.69000  -0.09000   -0.92879
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.02000    9.09000  -0.07000   -0.77008
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.42000   11.51000  -0.09000   -0.78193
摩根金龍收成基金                                                 22.36000   22.37000  -0.01000   -0.04470
摩根第一貨幣市場基金                                             15.14450   15.14440   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.46000   14.49000  -0.03000   -0.20704
摩根新金磚五國基金                                               12.13000   12.23000  -0.10000   -0.81766
摩根新絲路基金                                                    9.12000    9.17000  -0.05000   -0.54526
摩根新興35基金                                                   13.30000   13.41000  -0.11000   -0.82028
摩根新興日本基金                                                 23.89000   23.90000  -0.01000   -0.04184
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.10310    7.12360  -0.02050   -0.28778
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.51250    9.53950  -0.02700   -0.28303
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.28230    9.30860  -0.02630   -0.28253
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.09650   11.12850  -0.03200   -0.28755
摩根新興科技基金                                                 56.08000   56.04000   0.04000    0.07138
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.61120    8.63310  -0.02190   -0.25367
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.35510    9.38350  -0.02840   -0.30266
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.78450    8.81020  -0.02570   -0.29171
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.33160   10.35790  -0.02630   -0.25391
摩根龍揚基金                                                     33.40000   33.41000  -0.01000   -0.02993
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.16000   10.36000  -0.20000   -1.93050
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.82000   11.04000  -0.22000   -1.99275
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.48000   10.69000  -0.21000   -1.96445
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.80000   12.03000  -0.23000   -1.91189
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.31940    9.31220   0.00720    0.07732
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.56820   11.55930   0.00890    0.07699
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                              10.16000   10.20000  -0.04000   -0.39216
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                              10.23000   10.27000  -0.04000   -0.38948
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                10.18000   10.23000  -0.05000   -0.48876
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                              10.00000   10.04000  -0.04000   -0.39841
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                10.00000   10.04000  -0.04000   -0.39841
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                              10.00000   10.04000  -0.04000   -0.39841
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                 9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                              10.02000   10.06000  -0.04000   -0.39761
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                10.04000   10.09000  -0.05000   -0.49554
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                 9.86000    9.91000  -0.05000   -0.50454
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                              10.16000   10.21000  -0.05000   -0.48972
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                              10.22000   10.27000  -0.05000   -0.48685
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                10.18000   10.23000  -0.05000   -0.48876
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                              10.00000   10.04000  -0.04000   -0.39841
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                              10.00000   10.04000  -0.04000   -0.39841
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                 9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                              10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                10.04000   10.09000  -0.05000   -0.49554
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                 9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
鋒裕匯理亞洲新富基金                                             21.28000   21.34000  -0.06000   -0.28116
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                       12.62370   12.62360   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                               11.65000   11.65000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                            10.98560   10.97680   0.00880    0.08017
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                              10.57970   10.58650  -0.00680   -0.06423
聯邦中國龍基金                                                   28.06000   28.07000  -0.01000   -0.03563
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     12.50360   12.52160  -0.01800   -0.14375
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.74150   11.75380  -0.01230   -0.10465
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.63090   10.63900  -0.00810   -0.07613
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.18590   10.20040  -0.01450   -0.14215
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.61550    9.62560  -0.01010   -0.10493
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.69950    8.70620  -0.00670   -0.07696
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.67900    9.78340  -0.10440   -1.06711
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.89940   10.00040  -0.10100   -1.00996
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.14130    9.24000  -0.09870   -1.06818
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.34580    9.44110  -0.09530   -1.00942
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.51030   11.57670  -0.06640   -0.57357
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.47680   11.52880  -0.05200   -0.45104
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.67040   10.71350  -0.04310   -0.40230
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.56780   10.62870  -0.06090   -0.57298
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.52580   10.57350  -0.04770   -0.45113
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.78480    9.82430  -0.03950   -0.40206
聯邦金鑽平衡基金                                                 24.97510   24.99230  -0.01720   -0.06882
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.50060    9.57750  -0.07690   -0.80292
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                    9.88170    9.95600  -0.07430   -0.74628
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.44250    9.51890  -0.07640   -0.80261
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                    9.80770    9.88140  -0.07370   -0.74585
聯邦貨幣市場基金                                                 13.23680   13.23660   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                 14.04000   14.04000   0.00000    0.00000
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.72460   16.73000  -0.00540   -0.03228
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.97730   13.00460  -0.02730   -0.20993
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.52660   12.56320  -0.03660   -0.29133
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.89470   11.92880  -0.03410   -0.28586
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        12.52210   12.49730   0.02480    0.19844
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.72860   11.70030   0.02830    0.24187
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.57800   10.55720   0.02080    0.19702
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.75410    8.73300   0.02110    0.24161
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.15000   38.41000  -0.26000   -0.67691
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            16.41000   16.48000  -0.07000   -0.42476
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.73000   10.77000  -0.04000   -0.37140
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            11.84000   11.89000  -0.05000   -0.42052
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            12.69000   12.74000  -0.05000   -0.39246
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              11.81000   11.86000  -0.05000   -0.42159
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.48000    7.51000  -0.03000   -0.39947
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              11.35000   11.40000  -0.05000   -0.43860
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)          15.30000   15.33000  -0.03000   -0.19569
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        10.99000   11.00000  -0.01000   -0.09091
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         8.64000    8.66000  -0.02000   -0.23095
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.27000   11.44000  -0.17000   -1.48601
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)          14.23000   14.46000  -0.23000   -1.59059
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        14.08000   14.30000  -0.22000   -1.53846
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          14.10000   14.33000  -0.23000   -1.60502
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)         8.94000    9.07000  -0.13000   -1.43330
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)          14.72000   14.95000  -0.23000   -1.53846
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)         9.41000    9.55000  -0.14000   -1.46597
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.74000   20.96000  -0.22000   -1.04962
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.81000   19.01000  -0.20000   -1.05208
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.93000   13.07000  -0.14000   -1.07116
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        14.53000   14.68000  -0.15000   -1.02180
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        15.49000   15.65000  -0.16000   -1.02236
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          14.47000   14.63000  -0.16000   -1.09364
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)         9.54000    9.64000  -0.10000   -1.03734
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          14.45000   14.61000  -0.16000   -1.09514
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        12.30000   12.43000  -0.13000   -1.04586
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)        14.52000   14.68000  -0.16000   -1.08992
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          12.42000   12.55000  -0.13000   -1.03586
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         8.43000    8.52000  -0.09000   -1.05634
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          12.87000   13.01000  -0.14000   -1.07610
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            19.74000   19.75000  -0.01000   -0.05063
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              18.43000   18.44000  -0.01000   -0.05423
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            11.29000   11.29000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.08000   13.08000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.07000   14.07000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.03000   13.04000  -0.01000   -0.07669
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             7.81000    7.81000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              12.84000   12.85000  -0.01000   -0.07782
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.53000   10.58000  -0.05000   -0.47259
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            13.99000   14.05000  -0.06000   -0.42705
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.10000   14.16000  -0.06000   -0.42373
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.32000    9.36000  -0.04000   -0.42735
聯博貨幣市場基金                                                 15.04800   15.04780   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          11.11130   11.12770  -0.01640   -0.14738
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.80480   13.82740  -0.02260   -0.16344
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.41340    7.42440  -0.01100   -0.14816
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                              10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.23000   14.27000  -0.04000   -0.28031
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.39000   14.42000  -0.03000   -0.20804
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.40000    9.43000  -0.03000   -0.31813
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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                     10.39850   10.39030   0.00820    0.07892
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                     10.85910   10.72020   0.13890    1.29568
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                       10.26230   10.25430   0.00800    0.07802
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                     10.26230   10.25100   0.01130    0.11023
瀚亞中小型股基金                                                 22.57000   22.44000   0.13000    0.57932
瀚亞巴西基金                                                      5.53000    5.66000  -0.13000   -2.29682
瀚亞外銷基金                                                     42.28000   42.23000   0.05000    0.11840
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.02480   10.02410   0.00070    0.00698
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.00110    9.87950   0.12160    1.23083
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基  9.96410    9.96360   0.00050    0.00502
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基  9.90840    9.90600   0.00240    0.02423
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.02090   10.01970   0.00120    0.01198
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.02590    9.90470   0.12120    1.22366
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基  9.95390    9.95340   0.00050    0.00502
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基  9.89740    9.89520   0.00220    0.02223
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   11.60200   11.63890  -0.03690   -0.31704
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.97910   11.01650  -0.03740   -0.33949
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.84900   12.88990  -0.04090   -0.31730
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     11.07220   11.09100  -0.01880   -0.16951
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.36150    7.38490  -0.02340   -0.31686
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      7.97380    8.00100  -0.02720   -0.33996
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.14410    8.17010  -0.02600   -0.31823
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.16700    7.17930  -0.01230   -0.17133
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.68040    8.70810  -0.02770   -0.31809
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣                               9.95200    9.98340  -0.03140   -0.31452
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.05330    9.08200  -0.02870   -0.31601
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.32410    9.35570  -0.03160   -0.33776
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.04770    9.07660  -0.02890   -0.31840
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 12.33000   12.53000  -0.20000   -1.59617
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.49000   11.68000  -0.19000   -1.62671
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 11.24000   11.42000  -0.18000   -1.57618
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.91000   11.09000  -0.18000   -1.62308
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.37000   10.55000  -0.18000   -1.70616
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.17000   10.34000  -0.17000   -1.64410
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                               10.25000   10.31000  -0.06000   -0.58196
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                             10.28000   10.33000  -0.05000   -0.48403
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                              9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                              9.44000    9.38000   0.06000    0.63966
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                9.70000    9.75000  -0.05000   -0.51282
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                               10.29000   10.34000  -0.05000   -0.48356
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                              9.73000    9.77000  -0.04000   -0.40942
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                               10.54000   10.57000  -0.03000   -0.28382
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                              9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                9.70000    9.75000  -0.05000   -0.51282
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                              9.73000    9.78000  -0.05000   -0.51125
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                               10.53000   10.56000  -0.03000   -0.28409
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    13.32000   13.33000  -0.01000   -0.07502
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.74000   11.80000  -0.06000   -0.50847
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.14000   10.24000  -0.10000   -0.97656
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.37000   14.50000  -0.13000   -0.89655
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        8.77000    8.81000  -0.04000   -0.45403
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          6.62000    6.68000  -0.06000   -0.89820
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        8.41000    8.49000  -0.08000   -0.94229
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.27000   11.36000  -0.09000   -0.79225
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     12.68680   12.70320  -0.01640   -0.12910
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     15.05370   14.92940   0.12430    0.83259
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.23010   11.25090  -0.02080   -0.18487
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.98550   11.00220  -0.01670   -0.15179
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       13.03810   13.03480   0.00330    0.02532
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.09100    9.10300  -0.01200   -0.13182
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                     10.15940   10.07560   0.08380    0.83171
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        8.86350    8.87990  -0.01640   -0.18469
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.65990    8.67310  -0.01320   -0.15219
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.47620    9.47330   0.00290    0.03061
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.80660   14.87390  -0.06730   -0.45247
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.77950   10.82630  -0.04680   -0.43228
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.18410   10.23620  -0.05210   -0.50898
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.48240   12.53920  -0.05680   -0.45298
瀚亞非洲基金-南非幣                                              10.43000   10.56000  -0.13000   -1.23106
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              17.87000   18.27000  -0.40000   -2.18938
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.63900   13.63880   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                               28.47000   28.94000  -0.47000   -1.62405
瀚亞高科技基金                                                   63.77000   63.30000   0.47000    0.74250
瀚亞理財通基金                                                   26.92000   27.04000  -0.12000   -0.44379
瀚亞菁華基金                                                     22.97000   22.84000   0.13000    0.56918
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    14.26700   14.20640   0.06060    0.42657
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.30590    9.26640   0.03950    0.42627
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         11.15970   11.18150  -0.02180   -0.19496
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         12.15500   12.06550   0.08950    0.74178
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.05940   10.08110  -0.02170   -0.21525
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.82020   10.82140  -0.00120   -0.01109
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.24550    8.26160  -0.01610   -0.19488
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.43400    8.37190   0.06210    0.74177
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            8.58460    8.60820  -0.02360   -0.27416
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.06220    8.07970  -0.01750   -0.21659
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.15520    8.15600  -0.00080   -0.00981
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       14.16750   14.16180   0.00570    0.04025
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.90450   10.89310   0.01140    0.10465
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.95240    9.94990   0.00250    0.02513
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.52320   11.51860   0.00460    0.03994
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                       10.33200   10.32130   0.01070    0.10367
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                       10.01280   10.00880   0.00400    0.03996
瀚亞歐洲基金                                                     10.29000   10.53000  -0.24000   -2.27920
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