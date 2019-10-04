[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/10/03 108/10/02 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.38690 10.37730 0.00960 0.09251 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.10250 10.12880 -0.02630 -0.25966 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.47260 10.46260 0.01000 0.09558 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.19580 10.22000 -0.02420 -0.23679 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.11110 10.13510 -0.02400 -0.23680 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.24860 10.23710 0.01150 0.11234 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.10850 10.13110 -0.02260 -0.22308 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.11910 10.18120 -0.06210 -0.60995 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.85120 9.85260 -0.00140 -0.01421 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.85120 9.85260 -0.00140 -0.01421 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.83800 9.83960 -0.00160 -0.01626 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.83800 9.83960 -0.00160 -0.01626 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.03700 10.03710 -0.00010 -0.00100 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.03700 10.03710 -0.00010 -0.00100 大華銀多元特別收益平衡基金 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.82980 10.83160 -0.00180 -0.01662 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.62770 10.62940 -0.00170 -0.01599 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.73370 10.73840 -0.00470 -0.04377 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.62240 10.62710 -0.00470 -0.04423 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.74000 21.71000 0.03000 0.13819 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.26000 22.24000 -0.98000 -4.40647 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 42.51710 42.34400 0.17310 0.40879 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.93820 9.94310 -0.00490 -0.04928 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.50570 10.50970 -0.00400 -0.03806 中國信託台灣活力基金 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.39000 11.42000 -0.03000 -0.26270 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.60000 8.68000 -0.08000 -0.92166 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.37000 9.46000 -0.09000 -0.95137 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.39280 10.39990 -0.00710 -0.06827 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.15820 10.16110 -0.00290 -0.02854 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.00420 9.00680 -0.00260 -0.02887 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.47440 10.48340 -0.00900 -0.08585 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.25690 9.26480 -0.00790 -0.08527 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.18360 11.29510 -0.11150 -0.98715 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.42730 9.52120 -0.09390 -0.98622 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.98980 11.04360 -0.05380 -0.48716 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.52190 9.56860 -0.04670 -0.48805 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 46.43630 46.20260 0.23370 0.50582 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 42.84180 42.74760 0.09420 0.22036 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 47.54220 47.52520 0.01700 0.03577 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 47.96760 47.95040 0.01720 0.03587 中國信託智能運動基金-台幣 10.53000 10.65000 -0.12000 -1.12676 中國信託智能運動基金-美元 10.16000 10.28000 -0.12000 -1.16732 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.60000 9.70000 -0.10000 -1.03093 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.40000 9.50000 -0.10000 -1.05263 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04860 11.04850 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.44040 10.42250 0.01790 0.17174 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.52140 9.50510 0.01630 0.17149 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.69170 10.67860 0.01310 0.12268 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.75110 9.73910 0.01200 0.12321 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.31600 40.25130 0.06470 0.16074 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.23290 41.11030 0.12260 0.29822 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.60000 10.73000 -0.13000 -1.21156 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.03000 10.16000 -0.13000 -1.27953 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.68000 10.82000 -0.14000 -1.29390 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.15000 10.29000 -0.14000 -1.36054 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 45.10630 45.00940 0.09690 0.21529 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 45.20810 45.37340 -0.16530 -0.36431 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 45.42880 45.49730 -0.06850 -0.15056 元大2001基金 68.39000 68.45000 -0.06000 -0.08766 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 48.04750 48.05080 -0.00330 -0.00687 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 45.97810 46.14770 -0.16960 -0.36752 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.77100 11.76700 0.00400 0.03399 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.51570 10.52890 -0.01320 -0.12537 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.16000 13.09000 0.07000 0.53476 元大大中華價值指數基金-美元 11.86200 11.82800 0.03400 0.28745 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.12800 16.07100 0.05700 0.35468 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.19360 11.15940 0.03420 0.30647 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.16290 10.13190 0.03100 0.30596 元大中國機會債券基金-新台幣 9.98140 9.96680 0.01460 0.14649 元大巴西指數基金 6.66300 6.81300 -0.15000 -2.20167 元大日經225基金 27.27000 27.80000 -0.53000 -1.90647 元大台商收成基金 23.12000 23.26000 -0.14000 -0.60189 元大台灣50單日反向1倍基金 11.18000 11.10000 0.08000 0.72072 元大台灣50單日正向2倍基金 42.62000 43.26000 -0.64000 -1.47943 元大台灣中型100基金 34.36000 34.43000 -0.07000 -0.20331 元大台灣加權股價指數基金 26.64200 26.81400 -0.17200 -0.64146 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.79000 10.88000 -0.09000 -0.82721 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.69000 10.78000 -0.09000 -0.83488 元大台灣卓越50基金 85.17000 85.90000 -0.73000 -0.84983 元大台灣金融基金 18.53000 18.71000 -0.18000 -0.96205 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.71000 10.78000 -0.07000 -0.64935 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.71000 10.78000 -0.07000 -0.64935 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.19000 32.33000 -0.14000 -0.43303 元大台灣高股息基金 28.05000 28.23000 -0.18000 -0.63762 元大台灣電子科技基金 38.44000 38.67000 -0.23000 -0.59478 元大全球ETF成長組合基金 10.49000 10.60000 -0.11000 -1.03774 元大全球ETF穩健組合基金 14.93000 15.01000 -0.08000 -0.53298 元大全球人工智慧ETF基金 22.96000 23.32000 -0.36000 -1.54374 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.69000 13.72000 -0.03000 -0.21866 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.87000 13.91000 -0.04000 -0.28756 元大全球不動產證券化基金-美元 12.53100 12.56700 -0.03600 -0.28646 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.61000 8.72000 -0.11000 -1.26147 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.47000 6.55000 -0.08000 -1.22137 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.06000 9.10000 -0.04000 -0.43956 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.94000 6.97000 -0.03000 -0.43042 元大全球股票入息基金-美元配息 8.08700 8.23600 -0.14900 -1.80913 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.49000 9.66000 -0.17000 -1.75983 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.06000 8.20000 -0.14000 -1.70732 元大全球新興市場精選組合基金 13.16000 13.26000 -0.10000 -0.75415 元大全球農業商機基金 17.40000 17.60000 -0.20000 -1.13636 元大印尼指數基金 9.05600 9.21200 -0.15600 -1.69344 元大多多基金 18.27000 18.32000 -0.05000 -0.27293 元大多福基金 55.26000 55.36000 -0.10000 -0.18064 元大亞太成長基金 8.46000 8.52000 -0.06000 -0.70423 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.40690 9.39000 0.01690 0.17998 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.49280 7.47940 0.01340 0.17916 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.97000 9.01200 -0.04200 -0.46605 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.30600 10.35800 -0.05200 -0.50203 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.23200 10.21360 0.01840 0.18015 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.48930 10.47540 0.01390 0.13269 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.20540 10.19190 0.01350 0.13246 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.55120 10.53010 0.02110 0.20038 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.26740 10.24680 0.02060 0.20104 元大卓越基金 43.04000 43.19000 -0.15000 -0.34730 元大店頭基金 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099 元大美元貨幣市場基金-美元 10.52730 10.52670 0.00060 0.00570 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.88310 9.88220 0.00090 0.00911 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.79680 32.73090 0.06590 0.20134 元大美國政府20年期(以上)債券基金 45.88770 45.67040 0.21730 0.47580 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.38490 15.43870 -0.05380 -0.34847 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 26.48670 26.28660 0.20010 0.76122 元大美國政府7至10年期債券基金 43.39320 43.19370 0.19950 0.46187 元大高科技基金 21.42000 21.45000 -0.03000 -0.13986 元大得利貨幣市場基金 16.34880 16.34850 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.04890 12.04870 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017 元大富櫃50基金 13.41000 13.39000 0.02000 0.14937 元大新主流基金 26.80000 26.84000 -0.04000 -0.14903 元大新東協平衡基金-美元 9.23600 9.29500 -0.05900 -0.63475 元大新東協平衡基金-新台幣 9.07000 9.12000 -0.05000 -0.54825 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.25380 11.23250 0.02130 0.18963 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.99100 9.97180 0.01920 0.19254 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.48440 11.45570 0.02870 0.25053 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.37260 9.34920 0.02340 0.25029 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.71630 10.68740 0.02890 0.27041 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.88620 9.85960 0.02660 0.26979 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.96380 10.92700 0.03680 0.33678 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.12370 10.08970 0.03400 0.33698 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.21830 10.19240 0.02590 0.25411 元大新興亞洲基金 10.78000 10.82000 -0.04000 -0.36969 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.78030 9.80300 -0.02270 -0.23156 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.06290 9.08400 -0.02110 -0.23228 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.12340 10.14010 -0.01670 -0.16469 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.39570 9.41120 -0.01550 -0.16470 元大萬泰貨幣市場基金 15.18420 15.18390 0.00030 0.00198 元大經貿基金 38.62000 38.69000 -0.07000 -0.18093 元大實質多重資產基金-人民幣 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362 元大實質多重資產基金-美元 8.18000 8.21100 -0.03100 -0.37754 元大實質多重資產基金-新台幣 8.69000 8.72000 -0.03000 -0.34404 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.82000 20.98000 -0.16000 -0.76263 元大摩臺基金 39.84000 40.16000 -0.32000 -0.79681 元大標普500基金 27.25000 27.73000 -0.48000 -1.73098 元大標普500單日反向1倍基金 12.44000 12.20000 0.24000 1.96721 元大標普500單日正向2倍基金 34.26000 35.64000 -1.38000 -3.87205 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.95000 21.02000 -0.07000 -0.33302 元大標智滬深300基金 17.59000 17.72000 -0.13000 -0.73363 元大歐洲50基金 24.89000 25.65000 -0.76000 -2.96296 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 8.96950 8.96000 0.00950 0.10603 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30990 10.30980 0.00010 0.00097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.39000 16.43000 -0.04000 -0.24346 日盛上選基金(A類型) 38.08000 38.04000 0.04000 0.10515 日盛上選基金(I類型) 38.08000 38.04000 0.04000 0.10515 日盛小而美基金 19.73000 19.65000 0.08000 0.40712 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.50140 12.46620 0.03520 0.28236 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.86600 9.83820 0.02780 0.28257 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.57570 12.56780 0.00790 0.06286 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.92000 9.91370 0.00630 0.06355 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.35680 11.34600 0.01080 0.09519 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.94150 8.93300 0.00850 0.09515 日盛日盛基金 12.79000 12.74000 0.05000 0.39246 日盛目標收益組合基金(美元) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.01000 11.17000 -0.16000 -1.43241 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.65100 10.66620 -0.01520 -0.14251 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.41290 9.42630 -0.01340 -0.14216 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.39180 10.40380 -0.01200 -0.11534 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.18440 9.19500 -0.01060 -0.11528 日盛全球智能車基金(美元) 10.11000 10.26000 -0.15000 -1.46199 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.18000 10.33000 -0.15000 -1.45208 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.55520 2.55430 0.00090 0.03523 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65870 1.65810 0.00060 0.03619 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38930 0.38920 0.00010 0.02569 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25330 0.25320 0.00010 0.03949 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.81530 12.80810 0.00720 0.05621 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.21290 8.20830 0.00460 0.05604 日盛亞洲機會基金 7.14000 7.14000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 18.83000 18.76000 0.07000 0.37313 日盛高科技基金 19.83000 19.83000 0.00000 0.00000 日盛貨幣市場基金 14.85680 14.85650 0.00030 0.00202 日盛新台商基金 44.14000 43.95000 0.19000 0.43231 日盛精選五虎基金 38.18000 38.17000 0.01000 0.02620 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56570 13.56550 0.00020 0.00147 台新2000高科技基金 35.03000 34.90000 0.13000 0.37249 台新MSCI中國基金 19.24000 19.20000 0.04000 0.20833 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 19.46000 19.76000 -0.30000 -1.51822 台新大眾貨幣市場基金 14.24260 14.24240 0.00020 0.00140 台新中國通基金 50.93000 50.55000 0.38000 0.75173 台新主流基金 26.61000 26.62000 -0.01000 -0.03757 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.48000 24.49000 -0.01000 -0.04083 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.79290 0.79350 -0.00060 -0.07561 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.18000 17.18000 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55520 0.55570 -0.00050 -0.08998 台新台灣中小基金 40.09000 39.85000 0.24000 0.60226 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.20950 11.16530 0.04420 0.39587 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.00090 9.96150 0.03940 0.39552 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.47000 9.43000 0.04000 0.42418 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.65010 11.60420 0.04590 0.39555 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.07000 11.02000 0.05000 0.45372 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.94020 10.00150 -0.06130 -0.61291 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.20130 11.27040 -0.06910 -0.61311 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.79000 10.85000 -0.06000 -0.55300 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.57130 8.56590 0.00540 0.06304 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28110 0.28110 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.71340 12.70540 0.00800 0.06297 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41190 0.41190 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 42.77000 42.82000 -0.05000 -0.11677 台新真吉利貨幣市場基金 11.14160 11.14140 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 33.53390 33.62640 -0.09250 -0.27508 台新智慧生活基金-美元 10.30460 10.45250 -0.14790 -1.41497 台新智慧生活基金-新台幣 10.67000 10.82000 -0.15000 -1.38632 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 7.96820 7.99070 -0.02250 -0.28158 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.20420 8.22260 -0.01840 -0.22377 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.13950 9.16530 -0.02580 -0.28150 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.42150 9.44260 -0.02110 -0.22346 台新新興市場債券基金(A類型) 11.49610 11.49470 0.00140 0.01218 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36430 0.36450 -0.00020 -0.05487 台新新興市場債券基金(B類型) 8.07770 8.07670 0.00100 0.01238 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27040 0.27050 -0.00010 -0.03697 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.25000 5.29000 -0.04000 -0.75614 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.83000 22.80000 0.03000 0.13158 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.67010 10.70400 -0.03390 -0.31670 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.05570 10.08730 -0.03160 -0.31327 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.13190 10.16130 -0.02940 -0.28933 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.77480 10.80910 -0.03430 -0.31733 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.14600 10.17790 -0.03190 -0.31342 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.22530 10.25510 -0.02980 -0.29059 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 44.14020 44.23330 -0.09310 -0.21047 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 43.43670 43.33130 0.10540 0.24324 永豐1至3年期美國公債ETF基金 40.18730 40.11150 0.07580 0.18897 永豐20年期以上美國公債ETF基金 40.44240 40.25460 0.18780 0.46653 永豐中小基金 56.23000 56.18000 0.05000 0.08900 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.84190 1.84280 -0.00090 -0.04884 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.60590 2.60710 -0.00120 -0.04603 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.11490 8.11310 0.00180 0.02219 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12450 11.12200 0.00250 0.02248 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.04000 5.01000 0.03000 0.59880 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.90000 21.87000 0.03000 0.13717 永豐主流品牌基金 18.27000 18.75000 -0.48000 -2.56000 永豐永豐基金 34.77000 34.88000 -0.11000 -0.31537 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 8.91400 8.91770 -0.00370 -0.04149 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.50360 9.50750 -0.00390 -0.04102 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.80550 8.80500 0.00050 0.00568 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.39120 9.39070 0.00050 0.00532 永豐南非幣2021保本基金 14.31400 14.29960 0.01440 0.10070 永豐美國大型500股票ETF基金 19.34000 19.68000 -0.34000 -1.72764 永豐貨幣市場基金 13.95720 13.95700 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.17820 2.17920 -0.00100 -0.04589 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.72290 2.72420 -0.00130 -0.04772 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.73020 7.72830 0.00190 0.02458 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.96530 10.96270 0.00260 0.02372 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.08710 7.09640 -0.00930 -0.13105 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.49460 11.50960 -0.01500 -0.13033 永豐臺灣加權ETF基金 55.87000 56.25000 -0.38000 -0.67556 永豐領航科技基金 41.19000 41.20000 -0.01000 -0.02427 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.39000 11.51000 -0.12000 -1.04257 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.83000 10.95000 -0.12000 -1.09589 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.76000 10.03000 -0.27000 -2.69192 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.96000 10.25000 -0.29000 -2.82927 永豐趨勢平衡基金 43.49000 43.34000 0.15000 0.34610 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.80020 9.78410 0.01610 0.16455 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.45440 10.43730 0.01710 0.16384 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.88480 9.87040 0.01440 0.14589 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.37590 10.36070 0.01520 0.14671 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.85280 9.83810 0.01470 0.14942 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.63710 10.62120 0.01590 0.14970 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.88770 9.87480 0.01290 0.13064 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.45240 10.43880 0.01360 0.13028 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.07870 10.08010 -0.00140 -0.01389 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.07870 10.08010 -0.00140 -0.01389 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.97240 9.97640 -0.00400 -0.04009 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.97240 9.97650 -0.00410 -0.04110 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.25160 10.25250 -0.00090 -0.00878 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.25150 10.25240 -0.00090 -0.00878 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.06000 10.06200 -0.00200 -0.01988 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.06000 10.06200 -0.00200 -0.01988 兆豐國際生命科學基金 14.00000 14.24000 -0.24000 -1.68539 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.35080 10.43850 -0.08770 -0.84016 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.60490 10.69820 -0.09330 -0.87211 兆豐國際全球基金 30.19000 30.59000 -0.40000 -1.30762 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.53790 10.53740 0.00050 0.00475 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.24740 10.24650 0.00090 0.00878 兆豐國際國民基金 23.94000 24.02000 -0.08000 -0.33306 兆豐國際第一基金 14.20000 14.21000 -0.01000 -0.07037 兆豐國際萬全基金 21.67000 21.66000 0.01000 0.04617 兆豐國際電子基金 27.73000 27.70000 0.03000 0.10830 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.87000 23.05000 -0.18000 -0.78091 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.11000 15.01000 0.10000 0.66622 兆豐國際豐台灣基金 37.51000 37.53000 -0.02000 -0.05329 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57330 12.57310 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.51000 9.65000 -0.14000 -1.45078 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.52000 9.66000 -0.14000 -1.44928 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.79800 9.80550 -0.00750 -0.07649 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.83150 9.83890 -0.00740 -0.07521 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.86250 9.86570 -0.00320 -0.03244 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.84080 9.84790 -0.00710 -0.07210 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.95200 9.95840 -0.00640 -0.06427 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.79820 9.80570 -0.00750 -0.07649 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.83360 9.84110 -0.00750 -0.07621 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.87050 9.87370 -0.00320 -0.03241 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.84520 9.85240 -0.00720 -0.07308 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.95990 9.96630 -0.00640 -0.06422 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.95270 10.94560 0.00710 0.06487 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.66780 10.66230 0.00550 0.05158 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.93610 10.92920 0.00690 0.06313 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.62900 10.62210 0.00690 0.06496 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.73370 10.72820 0.00550 0.05127 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.72930 10.72260 0.00670 0.06248 合庫台灣基金 12.53000 12.48000 0.05000 0.40064 合庫全球高收益債券基金A類型 11.76020 11.79490 -0.03470 -0.29419 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.82050 12.86180 -0.04130 -0.32111 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.39980 11.43700 -0.03720 -0.32526 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.17420 12.21370 -0.03950 -0.32341 合庫全球高收益債券基金B類型 8.10250 8.12640 -0.02390 -0.29410 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.41200 9.44220 -0.03020 -0.31984 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.12020 9.14990 -0.02970 -0.32459 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.78030 8.80940 -0.02910 -0.33033 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.25380 9.28390 -0.03010 -0.32422 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.44000 10.57000 -0.13000 -1.22990 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.11000 11.26000 -0.15000 -1.33215 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.25000 9.37000 -0.12000 -1.28068 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.01000 10.15000 -0.14000 -1.37931 合庫全球新興市場基金 8.94000 9.04000 -0.10000 -1.10619 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.95000 8.99000 -0.04000 -0.44494 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476 合庫貨幣市場基金 10.18570 10.18560 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.92800 9.93690 -0.00890 -0.08957 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.32310 10.33280 -0.00970 -0.09388 合庫新興多重收益基金A類型 10.53270 10.53940 -0.00670 -0.06357 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.10920 12.11950 -0.01030 -0.08499 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.45630 15.46980 -0.01350 -0.08727 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.64550 8.65330 -0.00780 -0.09014 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.48260 9.49150 -0.00890 -0.09377 合庫新興多重收益基金B類型 7.84480 7.84980 -0.00500 -0.06370 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.61820 8.62610 -0.00790 -0.09158 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.52850 10.53650 -0.00800 -0.07593 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.47000 10.53000 -0.06000 -0.56980 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.01000 11.96000 0.05000 0.41806 安本標準兩岸價值基金 美元 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.54000 11.49000 0.05000 0.43516 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.19030 10.19070 -0.00040 -0.00393 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.16550 10.16630 -0.00080 -0.00787 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.67890 9.68280 -0.00390 -0.04028 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.15630 10.15870 -0.00240 -0.02363 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.28210 10.28260 -0.00050 -0.00486 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.25080 10.25170 -0.00090 -0.00878 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.74470 9.74860 -0.00390 -0.04001 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.22470 10.22710 -0.00240 -0.02347 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.08000 10.17000 -0.09000 -0.88496 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.37000 10.46000 -0.09000 -0.86042 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.73000 9.79000 -0.06000 -0.61287 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.02000 10.08000 -0.06000 -0.59524 安聯中國東協基金 14.75000 14.86000 -0.11000 -0.74024 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 34.95000 34.60000 0.35000 1.01156 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 10.30000 10.20000 0.10000 0.98039 安聯台灣科技基金 57.21000 56.71000 0.50000 0.88168 安聯台灣貨幣市場基金 12.56370 12.56350 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 39.84000 39.70000 0.14000 0.35264 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.88710 10.88750 -0.00040 -0.00367 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.98040 15.98010 0.00030 0.00188 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.88100 9.88090 0.00010 0.00101 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.99370 9.99340 0.00030 0.00300 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 11.80000 11.92000 -0.12000 -1.00671 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 9.85000 9.95000 -0.10000 -1.00503 安聯四季成長組合基金-美元 11.43000 11.55000 -0.12000 -1.03896 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.35450 13.35810 -0.00360 -0.02695 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.90250 10.90650 -0.00400 -0.03668 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.95560 12.96050 -0.00490 -0.03781 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55580 9.55820 -0.00240 -0.02511 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.48800 9.49140 -0.00340 -0.03582 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.00180 9.00520 -0.00340 -0.03776 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.20460 10.20730 -0.00270 -0.02645 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.19520 10.19910 -0.00390 -0.03824 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.40000 11.48000 -0.08000 -0.69686 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.41000 11.48000 -0.07000 -0.60976 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.17000 11.24000 -0.07000 -0.62278 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.92000 9.99000 -0.07000 -0.70070 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.43000 9.49000 -0.06000 -0.63224 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.87000 9.93000 -0.06000 -0.60423 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.29000 11.37000 -0.08000 -0.70361 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.85000 10.92000 -0.07000 -0.64103 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62500 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.20000 9.26000 -0.06000 -0.64795 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.54530 12.55090 -0.00560 -0.04462 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.34490 11.35100 -0.00610 -0.05374 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.94650 10.95230 -0.00580 -0.05296 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.50390 8.50760 -0.00370 -0.04349 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.37050 8.37510 -0.00460 -0.05492 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.05030 8.05460 -0.00430 -0.05339 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.12690 10.13130 -0.00440 -0.04343 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.00450 10.00980 -0.00530 -0.05295 安聯全球人口趨勢基金 11.78000 11.99000 -0.21000 -1.75146 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.06000 8.14000 -0.08000 -0.98280 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 30.54000 30.84000 -0.30000 -0.97276 安聯全球油礦金趨勢基金 7.44000 7.62000 -0.18000 -2.36220 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.59640 12.56660 0.02980 0.23714 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.59180 10.56670 0.02510 0.23754 安聯全球新興市場基金 16.51000 16.59000 -0.08000 -0.48222 安聯全球農金趨勢基金 8.87000 8.97000 -0.10000 -1.11483 安聯全球綠能趨勢基金 8.82000 9.01000 -0.19000 -2.10877 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.38000 10.48000 -0.10000 -0.95420 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.61000 10.72000 -0.11000 -1.02612 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.69000 10.79000 -0.10000 -0.92678 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.20000 10.30000 -0.10000 -0.97087 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.30000 9.39000 -0.09000 -0.95847 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.27000 9.37000 -0.10000 -1.06724 安聯亞洲動態策略基金 21.97000 22.09000 -0.12000 -0.54323 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.15620 10.16230 -0.00610 -0.06003 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.18530 10.19200 -0.00670 -0.06574 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.07070 10.07670 -0.00600 -0.05954 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.03840 10.04500 -0.00660 -0.06570 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.08600 10.09200 -0.00600 -0.05945 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.04290 10.04950 -0.00660 -0.06567 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.01310 10.02100 -0.00790 -0.07883 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.10930 10.11720 -0.00790 -0.07808 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.01310 10.02090 -0.00780 -0.07784 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.65710 10.64270 0.01440 0.13530 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.13760 10.17440 -0.03680 -0.36169 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.80380 2.79370 0.01010 0.36153 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.93080 10.92200 0.00880 0.08057 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.35780 2.35570 0.00210 0.08915 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.75790 8.81620 -0.05830 -0.66128 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.36090 10.35280 0.00810 0.07824 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.32090 10.31910 0.00180 0.01744 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.84360 10.84210 0.00150 0.01383 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.26880 10.26710 0.00170 0.01656 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.28960 10.28790 0.00170 0.01652 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.16030 10.15230 0.00800 0.07880 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.06200 10.06030 0.00170 0.01690 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.41230 10.41100 0.00130 0.01249 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.06670 10.06510 0.00160 0.01590 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.10480 10.10310 0.00170 0.01683 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.10610 10.09000 0.01610 0.15956 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.32220 10.30640 0.01580 0.15330 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.08130 10.06550 0.01580 0.15697 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.98780 9.97250 0.01530 0.15342 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 9.99620 9.98040 0.01580 0.15831 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.04680 10.03170 0.01510 0.15052 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.98040 9.96480 0.01560 0.15655 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.93800 9.92280 0.01520 0.15318 宏利台灣動力基金A類型 32.38000 32.45000 -0.07000 -0.21572 宏利台灣動力基金I類型 32.38000 32.45000 -0.07000 -0.21572 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) 9.98230 9.97960 0.00270 0.02706 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) 9.97630 9.97470 0.00160 0.01604 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) 10.04250 10.03970 0.00280 0.02789 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) 9.97870 9.97630 0.00240 0.02406 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.83890 9.95250 -0.11360 -1.14142 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.72850 9.83480 -0.10630 -1.08086 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.35840 7.44340 -0.08500 -1.14195 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.32210 7.40400 -0.08190 -1.10616 宏利全球動力股票基金(人民幣) 9.81000 9.98000 -0.17000 -1.70341 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.39000 11.59000 -0.20000 -1.72563 宏利全球債券組合基金 13.81320 13.81650 -0.00330 -0.02388 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02430 3.01890 0.00540 0.17887 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.48700 12.46510 0.02190 0.17569 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.93000 8.93620 -0.00620 -0.06938 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.65140 2.64040 0.01100 0.41660 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.50360 11.50750 -0.00390 -0.03389 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.26990 3.28590 -0.01600 -0.48693 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53360 0.53630 -0.00270 -0.50345 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.00000 15.08000 -0.08000 -0.53050 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.43720 12.49140 -0.05420 -0.43390 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.97700 11.02620 -0.04920 -0.44621 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.48460 10.52970 -0.04510 -0.42831 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.66820 8.70720 -0.03900 -0.44791 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.30070 8.33790 -0.03720 -0.44616 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.14770 8.18310 -0.03540 -0.43260 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.30430 8.34170 -0.03740 -0.44835 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.11000 10.22000 -0.11000 -1.07632 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.19000 10.30000 -0.11000 -1.06796 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.10000 10.22000 -0.12000 -1.17417 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.08000 11.13000 -0.05000 -0.44924 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.82000 10.87000 -0.05000 -0.45998 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.82000 10.86000 -0.04000 -0.36832 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99150 2.99660 -0.00510 -0.17019 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42970 0.43040 -0.00070 -0.16264 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.90500 12.92410 -0.01910 -0.14779 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97810 0.97960 -0.00150 -0.15312 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.30520 7.31600 -0.01080 -0.14762 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03660 2.04000 -0.00340 -0.16667 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29350 0.29400 -0.00050 -0.17007 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.87600 8.88910 -0.01310 -0.14737 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32250 0.32300 -0.00050 -0.15480 宏利萬利貨幣市場基金 13.70030 13.70010 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.41000 2.41000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.25000 27.44000 -0.19000 -0.69242 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.25000 27.44000 -0.19000 -0.69242 宏利澳幣保本基金 12.72810 12.71870 0.00940 0.07391 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.25000 10.32000 -0.07000 -0.67829 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.76000 9.83000 -0.07000 -0.71211 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.68000 10.76000 -0.08000 -0.74349 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.91000 9.98000 -0.07000 -0.70140 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.86000 10.93000 -0.07000 -0.64044 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.92000 11.97000 -0.05000 -0.41771 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.54000 11.59000 -0.05000 -0.43141 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.27000 11.31000 -0.04000 -0.35367 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.77000 10.85000 -0.08000 -0.73733 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 9.94000 10.06000 -0.12000 -1.19284 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.09000 9.20000 -0.11000 -1.19565 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.51000 11.58000 -0.07000 -0.60449 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.53330 10.57470 -0.04140 -0.39150 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.37400 9.42620 -0.05220 -0.55378 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.88450 8.92810 -0.04360 -0.48835 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.37720 11.37100 0.00620 0.05452 貝萊德亞美利加收益基金 9.23000 9.30000 -0.07000 -0.75269 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.69000 9.78000 -0.09000 -0.92025 貝萊德新台幣基金 12.98210 12.98190 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 28.40000 28.50000 -0.10000 -0.35088 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信中小型股基金 54.40000 53.99000 0.41000 0.75940 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.66000 28.01000 -0.35000 -1.24955 保德信全球消費商機基金 18.98000 19.29000 -0.31000 -1.60705 保德信全球基礎建設基金 13.81000 14.02000 -0.21000 -1.49786 保德信全球資源基金 6.83000 6.99000 -0.16000 -2.28898 保德信全球醫療生化基金-美元 8.99000 9.10000 -0.11000 -1.20879 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.00000 30.37000 -0.37000 -1.21831 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.60260 9.65710 -0.05450 -0.56435 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.82350 10.88470 -0.06120 -0.56226 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.18360 9.23010 -0.04650 -0.50379 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.33410 10.38650 -0.05240 -0.50450 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.14860 8.15760 -0.00900 -0.11033 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.31140 11.32380 -0.01240 -0.10950 保德信亞太基金 19.65000 19.75000 -0.10000 -0.50633 保德信店頭市場基金 39.02000 38.75000 0.27000 0.69677 保德信拉丁美洲基金 6.78000 6.91000 -0.13000 -1.88133 保德信金平衡基金 31.53000 31.61000 -0.08000 -0.25308 保德信金滿意基金 44.72000 44.79000 -0.07000 -0.15628 保德信科技島基金 29.76000 29.75000 0.01000 0.03361 保德信高成長基金 102.48000 102.17000 0.31000 0.30342 保德信貨幣市場基金 15.86010 15.85990 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.44180 10.57170 -0.12990 -1.22875 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.69250 10.81920 -0.12670 -1.17107 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.93100 10.99980 -0.06880 -0.62547 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.48070 10.54060 -0.05990 -0.56828 保德信新世紀基金 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.18120 8.18980 -0.00860 -0.10501 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.43360 10.44440 -0.01080 -0.10340 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.75130 11.76360 -0.01230 -0.10456 保德信新興趨勢組合基金 10.42000 10.49000 -0.07000 -0.66730 保德信瑞騰基金 15.66210 15.66190 0.00020 0.00128 保德信歐洲組合基金 9.85000 10.09000 -0.24000 -2.37859 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.57850 9.52770 0.05080 0.53318 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.13520 10.08210 0.05310 0.52668 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.49760 9.44620 0.05140 0.54413 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.80770 9.75390 0.05380 0.55157 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.75930 9.73070 0.02860 0.29392 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.20220 10.17220 0.03000 0.29492 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.58640 9.56250 0.02390 0.24993 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.95360 9.92880 0.02480 0.24978 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.22200 10.19400 0.02800 0.27467 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.95260 9.89950 0.05310 0.53639 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.34610 10.29080 0.05530 0.53737 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.86010 9.81030 0.04980 0.50763 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.18150 10.13010 0.05140 0.50740 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.92970 9.88280 0.04690 0.47456 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.48790 10.43670 0.05120 0.49058 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.78350 9.73990 0.04360 0.44764 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.17430 10.12900 0.04530 0.44723 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 10.01430 9.98490 0.02940 0.29444 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 10.01810 9.98870 0.02940 0.29433 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.30610 10.28040 0.02570 0.24999 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.95170 9.93620 0.01550 0.15600 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.95250 9.93650 0.01600 0.16102 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.32600 10.24370 0.08230 0.80342 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35640 10.34530 0.01110 0.10730 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.02480 10.01860 0.00620 0.06188 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.11280 10.10360 0.00920 0.09106 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.49230 10.48220 0.01010 0.09635 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.27460 10.28150 -0.00690 -0.06711 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.93600 10.94080 -0.00480 -0.04387 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.08120 10.07650 0.00470 0.04664 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.38370 10.37890 0.00480 0.04625 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.54850 10.53780 0.01070 0.10154 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.53500 10.52960 0.00540 0.05128 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.56880 10.55720 0.01160 0.10988 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.08160 10.08050 0.00110 0.01091 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.08510 10.08400 0.00110 0.01091 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 10.10270 10.11360 -0.01090 -0.10778 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 10.09950 10.11000 -0.01050 -0.10386 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.04230 10.04710 -0.00480 -0.04777 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.04350 10.04840 -0.00490 -0.04876 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 10.15490 10.13700 0.01790 0.17658 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 10.15540 10.13760 0.01780 0.17558 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.25140 10.24010 0.01130 0.11035 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.24740 10.23660 0.01080 0.10550 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.38280 10.38380 -0.00100 -0.00963 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.56740 10.56840 -0.00100 -0.00946 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.01100 10.00530 0.00570 0.05697 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.10690 10.10120 0.00570 0.05643 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.98020 1.97580 0.00440 0.22269 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.85860 2.85260 0.00600 0.21033 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28890 0.28920 -0.00030 -0.10373 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45570 0.45620 -0.00050 -0.10960 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.19030 8.19910 -0.00880 -0.10733 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.05100 12.06300 -0.01200 -0.09948 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.80020 9.76630 0.03390 0.34711 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.56550 12.52200 0.04350 0.34739 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.64610 8.63840 0.00770 0.08914 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.12790 11.11810 0.00980 0.08814 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.61330 10.60570 0.00760 0.07166 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.40270 10.39380 0.00890 0.08563 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 20.16000 20.19000 -0.03000 -0.14859 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4680.19000 4687.40000 -7.21000 -0.15382 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.18020 10.17070 0.00950 0.09341 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.07810 11.06780 0.01030 0.09306 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.05910 10.04780 0.01130 0.11246 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.44680 9.40690 0.03990 0.42416 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.04510 10.00270 0.04240 0.42389 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.43720 9.39530 0.04190 0.44597 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.79800 9.75560 0.04240 0.43462 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.38580 10.38930 -0.00350 -0.03369 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.85260 5.85910 -0.00650 -0.11094 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.85270 10.86480 -0.01210 -0.11137 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.46110 10.47740 -0.01630 -0.15557 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.46850 11.49210 -0.02360 -0.20536 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.69410 10.71530 -0.02120 -0.19785 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.93850 8.97850 -0.04000 -0.44551 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.26060 9.30970 -0.04910 -0.52741 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.14970 9.19380 -0.04410 -0.47967 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.26870 10.31270 -0.04400 -0.42666 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.74470 10.79690 -0.05220 -0.48347 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.73060 10.78040 -0.04980 -0.46195 柏瑞巨人基金 13.31000 13.40000 -0.09000 -0.67164 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.71170 13.71160 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.26000 16.39000 -0.13000 -0.79317 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.30970 14.34640 -0.03670 -0.25581 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.73560 12.77190 -0.03630 -0.28422 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.27940 13.31790 -0.03850 -0.28908 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.40250 8.42400 -0.02150 -0.25522 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.69760 6.71470 -0.01710 -0.25467 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.59790 8.62240 -0.02450 -0.28414 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.45680 8.47100 -0.01420 -0.16763 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.64830 10.67920 -0.03090 -0.28935 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.36160 8.38650 -0.02490 -0.29691 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.92470 12.96160 -0.03690 -0.28469 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.39500 12.42670 -0.03170 -0.25510 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.43190 13.45450 -0.02260 -0.16797 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.08860 12.12360 -0.03500 -0.28869 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.86620 8.88890 -0.02270 -0.25537 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.60120 9.62860 -0.02740 -0.28457 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.66300 9.67920 -0.01620 -0.16737 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.46600 9.49350 -0.02750 -0.28967 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.36620 9.39420 -0.02800 -0.29806 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.72140 10.73650 -0.01510 -0.14064 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.75800 10.77550 -0.01750 -0.16241 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.50600 10.52380 -0.01780 -0.16914 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.65010 10.66890 -0.01880 -0.17621 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.74070 9.75450 -0.01380 -0.14147 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.50680 9.52220 -0.01540 -0.16173 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.67600 10.67770 -0.00170 -0.01592 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.52500 9.54110 -0.01610 -0.16874 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.66490 9.68190 -0.01700 -0.17559 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.70140 10.71650 -0.01510 -0.14090 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.75840 10.77590 -0.01750 -0.16240 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.50650 10.52430 -0.01780 -0.16913 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.65130 10.67010 -0.01880 -0.17619 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.74060 9.75430 -0.01370 -0.14045 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.50700 9.52250 -0.01550 -0.16277 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.86220 10.86400 -0.00180 -0.01657 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.52530 9.54140 -0.01610 -0.16874 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.66550 9.68250 -0.01700 -0.17557 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.35580 11.34720 0.00860 0.07579 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.87230 12.86490 0.00740 0.05752 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.09610 12.09010 0.00600 0.04963 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.88950 8.88270 0.00680 0.07655 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.62660 9.62100 0.00560 0.05821 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.53030 9.52560 0.00470 0.04934 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.05040 11.04200 0.00840 0.07607 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.98630 11.97930 0.00700 0.05843 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.68570 11.68000 0.00570 0.04880 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.88980 8.88300 0.00680 0.07655 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.62710 9.62160 0.00550 0.05716 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.53080 9.52600 0.00480 0.05039 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.99000 13.07000 -0.08000 -0.61209 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.77000 13.86000 -0.09000 -0.64935 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.01000 9.07000 -0.06000 -0.66152 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.28000 8.35000 -0.07000 -0.83832 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.96000 9.05000 -0.09000 -0.99448 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.93000 11.02000 -0.09000 -0.81670 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.74000 10.85000 -0.11000 -1.01382 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.00000 11.12000 -0.12000 -1.07914 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.78000 12.86000 -0.08000 -0.62208 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.06000 13.13000 -0.07000 -0.53313 柏瑞拉丁美洲基金 9.62000 9.82000 -0.20000 -2.03666 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.30270 12.29320 0.00950 0.07728 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.49920 10.49450 0.00470 0.04479 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.78980 7.78380 0.00600 0.07708 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.30230 10.29770 0.00460 0.04467 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.81000 11.83000 -0.02000 -0.16906 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.33000 11.36000 -0.03000 -0.26408 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.32770 12.32070 0.00700 0.05681 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.11740 12.11360 0.00380 0.03137 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.06290 11.06000 0.00290 0.02622 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.49230 8.48740 0.00490 0.05773 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.59150 9.58850 0.00300 0.03129 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.61740 9.61490 0.00250 0.02600 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.65660 11.65290 0.00370 0.03175 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.82530 10.81910 0.00620 0.05731 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.04430 11.04150 0.00280 0.02536 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.93270 9.92960 0.00310 0.03122 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.17570 9.17040 0.00530 0.05779 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.14310 9.13320 0.00990 0.10840 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.64390 9.64150 0.00240 0.02489 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.61420 12.63280 -0.01860 -0.14724 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.19530 12.21660 -0.02130 -0.17435 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.46730 11.48800 -0.02070 -0.18019 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.96900 6.97930 -0.01030 -0.14758 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.71090 8.72620 -0.01530 -0.17533 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.35220 9.36910 -0.01690 -0.18038 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.84370 10.85970 -0.01600 -0.14733 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.48520 11.50590 -0.02070 -0.17991 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.43640 9.45290 -0.01650 -0.17455 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.89380 8.90700 -0.01320 -0.14820 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.55220 9.56950 -0.01730 -0.18078 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.20500 12.17300 0.03200 0.26288 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 13.07100 13.03900 0.03200 0.24542 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.86830 11.84020 0.02810 0.23733 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.39040 9.36580 0.02460 0.26266 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.08180 10.05710 0.02470 0.24560 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.04940 10.02570 0.02370 0.23639 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.32040 12.29030 0.03010 0.24491 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.88920 10.86060 0.02860 0.26334 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.30820 11.28150 0.02670 0.23667 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.02180 9.99550 0.02630 0.26312 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.55800 9.53300 0.02500 0.26225 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.32660 10.30130 0.02530 0.24560 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.78690 9.76380 0.02310 0.23659 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.82000 18.99000 -0.17000 -0.89521 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.34000 17.63000 -0.29000 -1.64492 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.43510 13.42600 0.00910 0.06778 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.14020 10.21330 -0.07310 -0.71573 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.23280 11.31450 -0.08170 -0.72208 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.34340 12.39370 -0.05030 -0.40585 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.68840 10.76710 -0.07870 -0.73093 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.70160 8.76430 -0.06270 -0.71540 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.30190 9.36950 -0.06760 -0.72149 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.23770 9.27530 -0.03760 -0.40538 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.22110 9.28890 -0.06780 -0.72990 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.83290 8.89650 -0.06360 -0.71489 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.10600 9.17220 -0.06620 -0.72175 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.09780 11.14310 -0.04530 -0.40653 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.16470 9.23220 -0.06750 -0.73114 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 45.81040 45.72800 0.08240 0.18020 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.87270 9.88000 -0.00730 -0.07389 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.83350 9.83680 -0.00330 -0.03355 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.85910 11.85540 0.00370 0.03121 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.65480 1.65810 -0.00330 -0.19902 國泰大中華基金 21.85000 21.73000 0.12000 0.55223 國泰小龍基金-新台幣 16.25000 16.22000 0.03000 0.18496 國泰中小成長基金-新台幣 47.21000 47.03000 0.18000 0.38273 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 44.34770 44.06570 0.28200 0.63995 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.08390 10.09650 -0.01260 -0.12480 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.22200 10.22810 -0.00610 -0.05964 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.27310 10.27330 -0.00020 -0.00195 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.63000 27.16000 -0.53000 -1.95140 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.34000 12.10000 0.24000 1.98347 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.17000 33.48000 -1.31000 -3.91278 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35750 0.35830 -0.00080 -0.22328 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33300 0.33510 -0.00210 -0.62668 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33390 0.33600 -0.00210 -0.62500 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.11450 11.13430 -0.01980 -0.17783 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.36580 10.42370 -0.05790 -0.55546 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.39920 10.45570 -0.05650 -0.54038 國泰台灣貨幣市場基金 12.47260 12.47240 0.00020 0.00160 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.41860 0.42240 -0.00380 -0.89962 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36780 0.37190 -0.00410 -1.10245 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44740 0.45140 -0.00400 -0.88613 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.00000 11.09000 -0.09000 -0.81154 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.52000 9.62000 -0.10000 -1.03950 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.56440 0.56970 -0.00530 -0.93031 國泰全球高股息基金-人民幣 2.56850 2.61560 -0.04710 -1.80073 國泰全球高股息基金-美元 0.35970 0.36630 -0.00660 -1.80180 國泰全球高股息基金-新台幣 11.18000 11.38000 -0.20000 -1.75747 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53910 0.54910 -0.01000 -1.82116 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49380 0.49990 -0.00610 -1.22024 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.43000 14.60000 -0.17000 -1.16438 國泰全球資源基金-美元 0.15830 0.16140 -0.00310 -1.92069 國泰全球資源基金-新台幣 4.99000 5.09000 -0.10000 -1.96464 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.59400 0.60050 -0.00650 -1.08243 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.45000 18.64000 -0.19000 -1.01931 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 17.82000 18.06000 -0.24000 -1.32890 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88580 0.89580 -0.01000 -1.11632 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.63000 20.96000 -0.33000 -1.57443 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.53000 22.72000 -0.19000 -0.83627 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.59690 2.60560 -0.00870 -0.33390 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36470 0.36590 -0.00120 -0.32796 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30930 0.31170 -0.00240 -0.76997 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.27900 11.31090 -0.03190 -0.28203 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.56820 9.63560 -0.06740 -0.69949 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54290 0.54490 -0.00200 -0.36704 國泰亞洲成長基金-美元 0.39040 0.39180 -0.00140 -0.35733 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.74000 11.78000 -0.04000 -0.33956 國泰科技生化基金 38.16000 37.90000 0.26000 0.68602 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.02000 29.32000 -0.30000 -1.02319 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.62000 12.37000 0.25000 2.02102 國泰美國費城半導體基金 14.92000 15.14000 -0.22000 -1.45310 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 47.88560 47.64870 0.23690 0.49718 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 15.74900 15.80440 -0.05540 -0.35054 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 27.05700 26.84190 0.21510 0.80136 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.50190 46.58010 -0.07820 -0.16788 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.70850 46.69090 0.01760 0.03769 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.24270 43.32370 -0.08100 -0.18696 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.31710 0.31920 -0.00210 -0.65789 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.85280 9.91770 -0.06490 -0.65439 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 9.91580 9.98110 -0.06530 -0.65424 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.31710 0.31970 -0.00260 -0.81326 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.85040 9.92940 -0.07900 -0.79562 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 9.92990 10.00950 -0.07960 -0.79524 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.31650 0.31950 -0.00300 -0.93897 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.83330 9.92490 -0.09160 -0.92293 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 9.92220 10.01450 -0.09230 -0.92166 國泰紐幣2021保本基金 12.96260 12.94820 0.01440 0.11121 國泰紐幣八年期保本基金 13.34590 13.32690 0.01900 0.14257 國泰紐幣保本基金 12.79530 12.79720 -0.00190 -0.01485 國泰國泰基金-新台幣A 25.11000 24.97000 0.14000 0.56067 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 49.23810 49.22230 0.01580 0.03210 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35050 0.35060 -0.00010 -0.02852 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.53310 0.53340 -0.00030 -0.05624 國泰新興市場基金-美元 0.37890 0.38040 -0.00150 -0.39432 國泰新興市場基金-新台幣 11.77000 11.81000 -0.04000 -0.33870 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.47860 2.47860 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50380 1.51170 -0.00790 -0.52259 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35780 0.35780 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.21920 0.22030 -0.00110 -0.49932 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.79880 10.79600 0.00280 0.02594 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.42800 6.45990 -0.03190 -0.49382 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 14.81000 15.44000 -0.63000 -4.08031 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 46.75900 46.65200 0.10700 0.22936 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 46.49770 46.48800 0.00970 0.02087 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 43.60010 43.46470 0.13540 0.31152 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.70000 12.61000 0.09000 0.71372 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 38.97000 39.51000 -0.54000 -1.36674 國泰標普北美科技ETF基金 22.84000 23.25000 -0.41000 -1.76344 國泰歐洲精選基金-美元 0.33790 0.34400 -0.00610 -1.77326 國泰歐洲精選基金-新台幣 9.98000 10.16000 -0.18000 -1.77165 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.95000 21.26000 -0.31000 -1.45814 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.21000 19.40000 -0.19000 -0.97938 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.67000 18.93000 -0.26000 -1.37348 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41860 0.41840 0.00020 0.04780 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.58440 12.57500 0.00940 0.07475 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.04360 10.02810 0.01550 0.15457 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.95380 9.93790 0.01590 0.15999 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.01940 10.00400 0.01540 0.15394 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.84600 9.82510 0.02090 0.21272 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.90730 9.88790 0.01940 0.19620 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.82400 9.79300 0.03100 0.31655 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.87910 9.86390 0.01520 0.15410 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.70570 9.68520 0.02050 0.21166 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金大中華基金 27.12000 27.28000 -0.16000 -0.58651 第一金小型精選基金 34.24000 34.29000 -0.05000 -0.14582 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.89450 9.88500 0.00950 0.09611 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.21340 8.21270 0.00070 0.00852 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.53290 11.52200 0.01090 0.09460 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.75470 9.75380 0.00090 0.00923 第一金中概平衡基金 29.14000 29.34000 -0.20000 -0.68166 第一金台灣貨幣市場基金 15.34250 15.34230 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.87500 178.87200 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 14.84340 15.12880 -0.28540 -1.88647 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 14.83970 15.12750 -0.28780 -1.90250 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.36000 14.62000 -0.26000 -1.77839 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.36000 14.63000 -0.27000 -1.84552 第一金全球AI人工智慧基金-美元 9.96290 10.09240 -0.12950 -1.28314 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 9.96130 10.09080 -0.12950 -1.28335 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.01000 10.14000 -0.13000 -1.28205 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.02000 10.14000 -0.12000 -1.18343 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.57300 9.67750 -0.10450 -1.07982 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.57300 9.67750 -0.10450 -1.07982 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.82000 9.92000 -0.10000 -1.00806 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.82000 9.92000 -0.10000 -1.00806 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.19540 13.41390 -0.21850 -1.62891 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.21300 13.43170 -0.21870 -1.62824 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.54000 12.74000 -0.20000 -1.56986 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.57000 12.77000 -0.20000 -1.56617 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.75450 9.85140 -0.09690 -0.98362 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.74800 9.84500 -0.09700 -0.98527 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.35640 9.44920 -0.09280 -0.98209 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.38060 9.47360 -0.09300 -0.98168 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.73030 10.79970 -0.06940 -0.64261 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.33380 10.39880 -0.06500 -0.62507 第一金全球大趨勢基金 24.27000 24.70000 -0.43000 -1.74089 第一金全球不動產證券化基金A 9.30670 9.34550 -0.03880 -0.41517 第一金全球不動產證券化基金B 6.37500 6.45160 -0.07660 -1.18730 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.14050 10.35600 -0.21550 -2.08092 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.14080 10.35630 -0.21550 -2.08086 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.64000 9.84000 -0.20000 -2.03252 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.64000 9.84000 -0.20000 -2.03252 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.16120 11.35060 -0.18940 -1.66863 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.16290 11.35240 -0.18950 -1.66925 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.61000 10.79000 -0.18000 -1.66821 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.61000 10.79000 -0.18000 -1.66821 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.55000 8.67360 -0.12360 -1.42501 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.58920 10.70650 -0.11730 -1.09560 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.18590 9.28840 -0.10250 -1.10353 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.18430 9.28680 -0.10250 -1.10372 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.60590 7.67480 -0.06890 -0.89774 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.60090 7.66980 -0.06890 -0.89833 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.34390 8.41810 -0.07420 -0.88143 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.34440 8.41860 -0.07420 -0.88138 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.71320 11.76000 -0.04680 -0.39796 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.71380 11.76060 -0.04680 -0.39794 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.23720 10.27820 -0.04100 -0.39890 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.23800 10.27910 -0.04110 -0.39984 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.97390 15.03140 -0.05750 -0.38253 第一金亞洲科技基金 18.90000 19.01000 -0.11000 -0.57864 第一金亞洲新興市場基金 12.73000 12.81000 -0.08000 -0.62451 第一金店頭市場基金 8.32000 8.32000 0.00000 0.00000 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.19370 10.25450 -0.06080 -0.59291 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.19360 10.25440 -0.06080 -0.59292 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.18120 10.23600 -0.05480 -0.53537 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.18110 10.23600 -0.05490 -0.53634 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.25670 10.25450 0.00220 0.02145 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.27220 10.26980 0.00240 0.02337 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.25670 10.25440 0.00230 0.02243 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.24430 10.23610 0.00820 0.08011 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.25960 10.25130 0.00830 0.08097 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.24420 10.23600 0.00820 0.08011 第一金創新趨勢基金 22.82000 22.95000 -0.13000 -0.56645 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 44.79260 44.83440 -0.04180 -0.09323 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 45.12370 45.12070 0.00300 0.00665 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 46.16230 45.95960 0.20270 0.44104 第一金電子基金 36.44000 36.60000 -0.16000 -0.43716 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.69000 19.81000 -0.12000 -0.60575 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.47000 19.64000 -0.17000 -0.86558 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.74000 9.83000 -0.09000 -0.91556 統一大東協高股息基金(美元) 8.70000 8.79000 -0.09000 -1.02389 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.03000 9.11000 -0.08000 -0.87816 統一大滿貫基金-A類型 37.92000 37.87000 0.05000 0.13203 統一大滿貫基金-I類型 37.92000 37.87000 0.05000 0.13203 統一大龍印基金 14.92000 14.93000 -0.01000 -0.06698 統一中小基金 26.23000 26.13000 0.10000 0.38270 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.10240 10.04290 0.05950 0.59246 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.03560 9.02840 0.00720 0.07975 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.77510 8.76400 0.01110 0.12665 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.78090 12.70570 0.07520 0.59186 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.38860 11.37960 0.00900 0.07909 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.01620 11.00220 0.01400 0.12725 統一台灣動力基金 20.34000 20.22000 0.12000 0.59347 統一全天候基金-A類型 120.70000 120.19000 0.51000 0.42433 統一全天候基金-I類型 121.51000 121.00000 0.51000 0.42149 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.48710 8.51350 -0.02640 -0.31010 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.88050 7.90440 -0.02390 -0.30236 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.91560 7.93510 -0.01950 -0.24574 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.21880 9.24750 -0.02870 -0.31035 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.56760 8.59360 -0.02600 -0.30255 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.59850 8.61960 -0.02110 -0.24479 統一全球債券組合基金 12.42150 12.42840 -0.00690 -0.05552 統一全球新科技基金(人民幣) 15.86000 15.97000 -0.11000 -0.68879 統一全球新科技基金(美元) 14.36000 14.46000 -0.10000 -0.69156 統一全球新科技基金(新台幣) 13.86000 13.94000 -0.08000 -0.57389 統一亞太基金 25.67000 25.71000 -0.04000 -0.15558 統一亞洲大金磚基金 12.26000 12.32000 -0.06000 -0.48701 統一奔騰基金 63.62000 63.53000 0.09000 0.14167 統一強棒貨幣市場基金 16.75560 16.75540 0.00020 0.00119 統一統信基金 32.59000 32.54000 0.05000 0.15366 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 38.78270 38.78770 -0.00500 -0.01289 統一黑馬基金 63.50000 63.44000 0.06000 0.09458 統一新亞洲科技能源基金 16.93000 16.99000 -0.06000 -0.35315 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.14100 8.13820 0.00280 0.03441 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.92190 10.91810 0.00380 0.03480 統一經建基金 50.90000 50.69000 0.21000 0.41428 統一龍馬基金 73.87000 73.68000 0.19000 0.25787 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.55000 22.55000 0.00000 0.00000 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 52.16000 52.12000 0.04000 0.07675 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.43210 10.41790 0.01420 0.13630 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.37050 10.35860 0.01190 0.11488 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.38200 10.36400 0.01800 0.17368 野村巴西基金 6.48000 6.61000 -0.13000 -1.96672 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.87000 11.85000 0.02000 0.16878 野村台灣高股息基金 26.21000 26.35000 -0.14000 -0.53131 野村台灣運籌基金 40.34000 40.34000 0.00000 0.00000 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.97380 9.96570 0.00810 0.08128 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.81510 9.81000 0.00510 0.05199 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84530 9.84080 0.00450 0.04573 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.59390 10.58540 0.00850 0.08030 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.32740 10.32190 0.00550 0.05328 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.06130 10.05660 0.00470 0.04674 野村平衡基金 21.11000 21.15000 -0.04000 -0.18913 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97450 9.96160 0.01290 0.12950 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.25020 10.24300 0.00720 0.07029 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97760 9.96690 0.01070 0.10736 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97480 9.96190 0.01290 0.12949 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.25030 10.24310 0.00720 0.07029 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97830 9.96760 0.01070 0.10735 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.93720 9.92640 0.01080 0.10880 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.03900 10.02680 0.01220 0.12167 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.04670 10.03710 0.00960 0.09565 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.96610 9.95480 0.01130 0.11351 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.94000 14.99000 -0.05000 -0.33356 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.78000 12.81000 -0.03000 -0.23419 野村全球生技醫療基金 15.81000 16.10000 -0.29000 -1.80124 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.30510 10.29700 0.00810 0.07866 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.25150 10.24610 0.00540 0.05270 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.17570 10.16980 0.00590 0.05801 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.55090 10.54220 0.00870 0.08253 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.45730 10.45170 0.00560 0.05358 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.38660 10.38060 0.00600 0.05780 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.28930 10.28340 0.00590 0.05737 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.99440 10.98550 0.00890 0.08102 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.85050 10.84480 0.00570 0.05256 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.77930 10.77310 0.00620 0.05755 野村全球品牌基金 27.36000 27.85000 -0.49000 -1.75943 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.26000 10.45000 -0.19000 -1.81818 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.46000 12.69000 -0.23000 -1.81245 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.56000 10.76000 -0.20000 -1.85874 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.92000 19.26000 -0.34000 -1.76532 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.97000 12.19000 -0.22000 -1.80476 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.04990 11.04380 0.00610 0.05523 野村全球短期收益基金-美元計價 11.04170 11.03910 0.00260 0.02355 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.79320 10.79130 0.00190 0.01761 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.44350 8.52150 -0.07800 -0.91533 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.27190 8.34930 -0.07740 -0.92702 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.84320 7.91580 -0.07260 -0.91715 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.92800 11.02910 -0.10110 -0.91667 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.42670 10.52430 -0.09760 -0.92738 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.98740 10.07990 -0.09250 -0.91767 野村成長基金 34.35000 34.45000 -0.10000 -0.29028 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.24960 8.26750 -0.01790 -0.21651 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.25480 8.27500 -0.02020 -0.24411 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.45860 8.47650 -0.01790 -0.21117 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.61600 9.63680 -0.02080 -0.21584 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.46760 9.49080 -0.02320 -0.24445 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.68200 9.70250 -0.02050 -0.21129 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.08000 9.03000 0.05000 0.55371 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.16000 13.09000 0.07000 0.53476 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.06730 10.05870 0.00860 0.08550 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.00010 9.99230 0.00780 0.07806 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.88520 9.87460 0.01060 0.10735 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.51880 9.51010 0.00870 0.09148 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.52580 9.51840 0.00740 0.07774 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.62210 9.61170 0.01040 0.10820 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.01890 10.00820 0.01070 0.10691 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.67920 10.67180 0.00740 0.06934 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.59430 10.58600 0.00830 0.07841 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.70050 10.68890 0.01160 0.10852 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.83320 9.82580 0.00740 0.07531 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.82680 9.82100 0.00580 0.05906 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.73170 9.72350 0.00820 0.08433 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.28480 8.27780 0.00700 0.08456 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.92350 8.91650 0.00700 0.07851 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.77920 8.77400 0.00520 0.05927 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.89990 9.89160 0.00830 0.08391 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.55650 13.54510 0.01140 0.08416 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.77910 12.76920 0.00990 0.07753 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.32580 10.31970 0.00610 0.05911 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.52960 10.51610 0.01350 0.12837 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.47060 10.45980 0.01080 0.10325 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.49920 10.49040 0.00880 0.08389 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.82760 10.81370 0.01390 0.12854 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.74620 10.73510 0.01110 0.10340 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.69330 10.68430 0.00900 0.08424 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.82700 10.81180 0.01520 0.14059 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.73320 10.72080 0.01240 0.11566 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.87300 10.85400 0.01900 0.17505 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.23400 10.27670 -0.04270 -0.41550 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.80540 9.84450 -0.03910 -0.39718 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.42110 9.46130 -0.04020 -0.42489 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.89240 8.92970 -0.03730 -0.41771 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.44300 11.49090 -0.04790 -0.41685 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.38800 10.42080 -0.03280 -0.31476 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.56400 11.59780 -0.03380 -0.29143 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.97340 11.00800 -0.03460 -0.31432 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.71680 10.75070 -0.03390 -0.31533 野村泰國基金 42.14000 42.38000 -0.24000 -0.56630 野村高科技基金 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.39530 10.47820 -0.08290 -0.79117 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.02540 10.10580 -0.08040 -0.79558 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.73170 10.82570 -0.09400 -0.86830 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.39300 9.47090 -0.07790 -0.82252 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.35980 9.43460 -0.07480 -0.79283 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.70610 9.78280 -0.07670 -0.78403 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.05470 12.15130 -0.09660 -0.79498 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.35050 14.48020 -0.12970 -0.89571 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.90090 10.99130 -0.09040 -0.82247 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.86990 10.95680 -0.08690 -0.79311 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.44680 11.53730 -0.09050 -0.78441 野村貨幣市場基金 16.35840 16.35810 0.00030 0.00183 野村新馬基金 14.46000 14.61000 -0.15000 -1.02669 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.35570 10.34030 0.01540 0.14893 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.28970 10.27710 0.01260 0.12260 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.26850 10.25700 0.01150 0.11212 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.77000 10.75390 0.01610 0.14971 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.66430 10.65160 0.01270 0.11923 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.70700 10.69490 0.01210 0.11314 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.01510 10.05330 -0.03820 -0.37997 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.97500 10.01580 -0.04080 -0.40736 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.86260 9.90170 -0.03910 -0.39488 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.70720 10.74800 -0.04080 -0.37961 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.61430 10.65780 -0.04350 -0.40815 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.50040 10.54200 -0.04160 -0.39461 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.56850 10.58450 -0.01600 -0.15116 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.89220 7.90410 -0.01190 -0.15055 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.28410 12.30270 -0.01860 -0.15119 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.84000 8.94000 -0.10000 -1.11857 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.44670 10.43510 0.01160 0.11116 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.75560 10.74840 0.00720 0.06699 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36910 10.36040 0.00870 0.08397 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.44380 10.42900 0.01480 0.14191 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.44730 10.43790 0.00940 0.09006 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.44720 10.43550 0.01170 0.11212 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.75670 10.74950 0.00720 0.06698 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.36900 10.36020 0.00880 0.08494 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.44670 10.43190 0.01480 0.14187 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.44620 10.43690 0.00930 0.08911 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.46150 10.44450 0.01700 0.16277 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.77790 10.76540 0.01250 0.11611 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.38160 10.36770 0.01390 0.13407 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.45630 10.43620 0.02010 0.19260 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.46580 10.45100 0.01480 0.14161 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.46140 10.44450 0.01690 0.16181 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.77960 10.76710 0.01250 0.11609 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.38930 10.37530 0.01400 0.13494 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.47010 10.45000 0.02010 0.19234 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.46720 10.45240 0.01480 0.14159 野村精選貨幣市場基金 12.12390 12.12380 0.00010 0.00082 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.49000 11.81000 -0.32000 -2.70957 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.63000 10.92000 -0.29000 -2.65568 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.77000 10.04000 -0.27000 -2.68924 野村積極成長基金 14.57000 14.61000 -0.04000 -0.27379 野村優質基金-S類型新臺幣計價 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 40.88000 40.87000 0.01000 0.02447 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.68010 10.71520 -0.03510 -0.32757 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.50770 8.53550 -0.02780 -0.32570 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.82330 7.84920 -0.02590 -0.32997 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.64460 7.67000 -0.02540 -0.33116 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.31300 12.35340 -0.04040 -0.32704 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.99290 11.02920 -0.03630 -0.32913 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.78390 10.81960 -0.03570 -0.32996 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.35000 11.54000 -0.19000 -1.64645 野村環球基金-人民幣計價 17.33000 17.63000 -0.30000 -1.70164 野村環球基金-美元計價 13.33000 13.57000 -0.24000 -1.76861 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.80000 19.13000 -0.33000 -1.72504 野村鴻利基金 25.35000 25.40000 -0.05000 -0.19685 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91500 16.91490 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.82000 21.82000 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.61000 9.77000 -0.16000 -1.63767 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.26000 10.33000 -0.07000 -0.67764 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.23000 15.35000 -0.12000 -0.78176 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.77760 10.78140 -0.00380 -0.03525 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.10900 14.11400 -0.00500 -0.03543 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 11.02670 11.02740 -0.00070 -0.00635 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.55100 10.55200 -0.00100 -0.00948 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.89380 10.90330 -0.00950 -0.08713 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.39050 10.40050 -0.01000 -0.09615 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.46090 10.45870 0.00220 0.02104 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.16050 10.15910 0.00140 0.01378 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.99610 9.98960 0.00650 0.06507 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.42180 10.42610 -0.00430 -0.04124 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.62130 10.62550 -0.00420 -0.03953 凱基台商天下基金 14.66000 14.62000 0.04000 0.27360 凱基台灣精五門基金 23.14000 23.17000 -0.03000 -0.12948 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 47.17750 47.17840 -0.00090 -0.00191 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.22140 48.20600 0.01540 0.03195 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 46.88020 46.87950 0.00070 0.00149 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 47.49670 47.53910 -0.04240 -0.08919 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 48.54390 48.32660 0.21730 0.44965 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) 9.99870 9.99870 0.00000 0.00000 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) 9.99850 9.99810 0.00040 0.00400 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) 9.99830 9.99650 0.00180 0.01801 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) 9.99840 9.99660 0.00180 0.01801 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) 10.13590 10.15800 -0.02210 -0.21756 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) 10.12530 10.12880 -0.00350 -0.03455 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) 9.97670 9.97740 -0.00070 -0.00702 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) 9.97670 9.97740 -0.00070 -0.00702 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) 9.97670 9.97740 -0.00070 -0.00702 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) 9.97680 9.97750 -0.00070 -0.00702 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) 9.98090 9.97700 0.00390 0.03909 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) 9.98110 9.97710 0.00400 0.04009 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) 9.98140 9.97730 0.00410 0.04109 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) 9.98140 9.97730 0.00410 0.04109 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.62000 13.64000 -0.02000 -0.14663 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.83100 11.85500 -0.02400 -0.20245 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.75000 11.77000 -0.02000 -0.16992 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60900 11.60870 0.00030 0.00258 凱基開創基金 30.66000 30.71000 -0.05000 -0.16281 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.70000 22.04000 -0.34000 -1.54265 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.85400 21.19690 -0.34290 -1.61769 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.17000 17.23000 -0.06000 -0.34823 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.26890 16.33430 -0.06540 -0.40038 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.30000 7.35000 -0.05000 -0.68027 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 43.00080 42.99580 0.00500 0.01163 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 43.44210 43.47000 -0.02790 -0.06418 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 43.49290 43.47070 0.02220 0.05107 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.65000 11.81000 -0.16000 -1.35478 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.90870 11.06190 -0.15320 -1.38493 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.53000 10.67000 -0.14000 -1.31209 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.92250 12.11680 -0.19430 -1.60356 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.32000 12.51000 -0.19000 -1.51878 凱基護城河基金-台幣計價A 12.55000 12.74000 -0.19000 -1.49137 凱基護城河基金-美元計價B 12.19460 12.38900 -0.19440 -1.56913 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.46670 10.55140 -0.08470 -0.80274 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.83580 9.91720 -0.08140 -0.82080 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.93340 10.00980 -0.07640 -0.76325 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.46660 10.55120 -0.08460 -0.80180 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.83580 9.91720 -0.08140 -0.82080 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.93340 10.00980 -0.07640 -0.76325 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.71000 12.47000 0.24000 1.92462 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.02000 34.36000 -1.34000 -3.89988 富邦NASDAQ-100基金 31.83000 32.37000 -0.54000 -1.66821 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.95030 13.93230 0.01800 0.12920 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00770 2.00640 0.00130 0.06479 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.42950 9.41740 0.01210 0.12849 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40610 1.40520 0.00090 0.06405 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.67650 12.64950 0.02700 0.21345 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82570 1.82270 0.00300 0.16459 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.54330 10.52090 0.02240 0.21291 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54000 1.53740 0.00260 0.16912 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.07380 11.06470 0.00910 0.08224 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.99670 10.99110 0.00560 0.05095 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.05000 14.75000 0.30000 2.03390 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.85000 19.63000 -0.78000 -3.97351 富邦日本東証基金 20.36000 20.72000 -0.36000 -1.73745 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.08000 47.50000 -0.42000 -0.88421 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.43000 46.74000 -0.31000 -0.66324 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 54.56000 55.00000 -0.44000 -0.80000 富邦台灣心基金 23.60000 23.51000 0.09000 0.38282 富邦台灣釆吉50基金 48.11000 48.53000 -0.42000 -0.86544 富邦台灣科技指數基金 60.58000 61.01000 -0.43000 -0.70480 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 49.28190 49.44660 -0.16470 -0.33309 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.88360 41.97750 -0.09390 -0.22369 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31170 0.31270 -0.00100 -0.31980 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.71490 2.71290 0.00200 0.07372 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36280 0.36260 0.00020 0.05516 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.18990 11.18030 0.00960 0.08587 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.31160 2.30990 0.00170 0.07360 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34080 0.34070 0.00010 0.02935 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.46020 9.45220 0.00800 0.08464 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72520 15.72500 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.94220 41.75910 0.18310 0.43847 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 45.71050 45.73750 -0.02700 -0.05903 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.80300 40.80210 0.00090 0.00221 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 40.52360 40.44660 0.07700 0.19037 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 47.42550 47.39990 0.02560 0.05401 富邦長紅基金 65.55000 65.30000 0.25000 0.38285 富邦科技基金 26.41000 26.42000 -0.01000 -0.03785 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.56620 41.49150 0.07470 0.18004 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 48.22280 48.00490 0.21790 0.45391 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 41.17810 40.99130 0.18680 0.45571 富邦恒生國企ETF基金 19.87000 19.81000 0.06000 0.30288 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.96000 14.08000 -0.12000 -0.85227 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.84000 24.51000 0.33000 1.34639 富邦高成長基金 25.28000 25.18000 0.10000 0.39714 富邦基金A類型 14.75000 14.71000 0.04000 0.27192 富邦基金I類型 14.75000 14.71000 0.04000 0.27192 富邦富時歐洲ETF基金 19.92000 20.45000 -0.53000 -2.59169 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41920 0.42080 -0.00160 -0.38023 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.32370 12.37640 -0.05270 -0.42581 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.10790 9.14690 -0.03900 -0.42637 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29390 0.29500 -0.00110 -0.37288 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.29260 8.32810 -0.03550 -0.42627 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.28000 18.41000 -0.13000 -0.70614 富邦精準基金 47.37000 47.38000 -0.01000 -0.02111 富邦精銳中小基金 12.47000 12.47000 0.00000 0.00000 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.53000 19.41000 0.12000 0.61824 富邦臺灣公司治理100基金 22.06000 22.25000 -0.19000 -0.85393 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.88000 6.83000 0.05000 0.73206 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.96000 17.19000 -0.23000 -1.33799 富邦標普美國特別股ETF基金 19.96000 20.01000 -0.05000 -0.24988 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.09560 11.21650 -0.12090 -1.07788 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.25510 10.39170 -0.13660 -1.31451 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.45210 10.58380 -0.13170 -1.24435 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.47920 10.59330 -0.11410 -1.07710 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.64020 9.76870 -0.12850 -1.31543 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.81450 9.93830 -0.12380 -1.24569 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.10000 32.21000 -0.11000 -0.34151 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.82980 9.91650 -0.08670 -0.87430 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.78610 9.87340 -0.08730 -0.88419 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.56200 9.64890 -0.08690 -0.90062 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.28130 10.32850 -0.04720 -0.45699 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.24560 10.29350 -0.04790 -0.46534 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.01330 10.06190 -0.04860 -0.48301 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.27900 8.33480 -0.05580 -0.66948 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.98030 9.03520 -0.05490 -0.60762 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.49120 8.54740 -0.05620 -0.65751 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.23220 10.22780 0.00440 0.04302 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.31260 10.30860 0.00400 0.03880 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.78870 9.78650 0.00220 0.02248 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.94120 9.93860 0.00260 0.02616 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.58370 8.63220 -0.04850 -0.56185 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.89170 9.94030 -0.04860 -0.48892 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.10700 9.15650 -0.04950 -0.54060 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.57830 11.58520 -0.00690 -0.05956 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.39120 11.39880 -0.00760 -0.06667 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.62230 10.63090 -0.00860 -0.08090 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.32220 9.37150 -0.04930 -0.52606 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 14.98000 15.26000 -0.28000 -1.83486 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.76720 8.81780 -0.05060 -0.57384 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.67630 9.72700 -0.05070 -0.52123 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.11910 9.17090 -0.05180 -0.56483 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.75990 10.76890 -0.00900 -0.08357 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.79470 10.80440 -0.00970 -0.08978 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.24290 10.25360 -0.01070 -0.10435 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.28180 9.33320 -0.05140 -0.55072 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.24320 10.25990 -0.01670 -0.16277 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.44520 9.45920 -0.01400 -0.14800 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.94280 8.95450 -0.01170 -0.13066 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 24.05000 24.10000 -0.05000 -0.20747 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.70000 22.71000 -0.01000 -0.04403 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.79000 9.95000 -0.16000 -1.60804 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.57000 9.73000 -0.16000 -1.64440 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.10620 8.11470 -0.00850 -0.10475 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.26420 9.27610 -0.01190 -0.12829 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.32710 10.31930 0.00780 0.07559 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.80340 9.79190 0.01150 0.11744 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.71930 11.75050 -0.03120 -0.26552 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.66460 8.72770 -0.06310 -0.72299 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.73220 8.82260 -0.09040 -1.02464 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.81020 9.91150 -0.10130 -1.02205 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.84780 14.91080 -0.06300 -0.42251 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.54370 10.64870 -0.10500 -0.98604 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.36910 10.51870 -0.14960 -1.42223 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.69690 10.72830 -0.03140 -0.29268 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.60690 7.66330 -0.05640 -0.73598 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.89930 8.97790 -0.07860 -0.87548 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.88380 9.97110 -0.08730 -0.87553 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.28260 11.31100 -0.02840 -0.25108 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.49220 7.54520 -0.05300 -0.70243 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.78220 8.85650 -0.07430 -0.83893 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 9.91670 10.00090 -0.08420 -0.84192 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.99390 11.02910 -0.03520 -0.31916 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.64730 7.70690 -0.05960 -0.77333 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.11870 8.14650 -0.02780 -0.34125 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.22620 9.25890 -0.03270 -0.35317 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.39150 10.39680 -0.00530 -0.05098 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.03680 13.04130 -0.00450 -0.03451 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.83000 7.92000 -0.09000 -1.13636 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.10000 8.19000 -0.09000 -1.09890 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.83000 8.95000 -0.12000 -1.34078 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.02000 11.11000 -0.09000 -0.81008 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.14000 8.33000 -0.19000 -2.28091 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.43000 12.57000 -0.14000 -1.11376 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.53000 8.64000 -0.11000 -1.27315 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.32000 10.40000 -0.08000 -0.76923 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.08000 8.18000 -0.10000 -1.22249 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.78000 9.86000 -0.08000 -0.81136 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.47000 9.52000 -0.05000 -0.52521 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.43000 9.48000 -0.05000 -0.52743 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.14000 9.19000 -0.05000 -0.54407 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.95470 13.08980 -0.13510 -1.03210 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.83000 9.92000 -0.09000 -0.90726 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.83000 9.92000 -0.09000 -0.90726 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.32000 10.44000 -0.12000 -1.14943 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.32000 10.43000 -0.11000 -1.05465 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.16000 11.18000 -0.02000 -0.17889 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.37000 10.44000 -0.07000 -0.67050 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.37000 10.44000 -0.07000 -0.67050 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.66000 9.72000 -0.06000 -0.61728 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.95000 10.01000 -0.06000 -0.59940 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.45000 9.51000 -0.06000 -0.63091 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.74000 9.80000 -0.06000 -0.61224 富蘭克林華美第一富基金 41.73000 41.57000 0.16000 0.38489 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36490 10.36480 0.00010 0.00096 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.53000 8.67000 -0.14000 -1.61476 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.31000 9.44000 -0.13000 -1.37712 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.79000 8.94000 -0.15000 -1.67785 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.59000 9.72000 -0.13000 -1.33745 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.13000 14.32000 -0.19000 -1.32682 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.64000 12.81000 -0.17000 -1.32709 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.77000 14.96000 -0.19000 -1.27005 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.35700 9.43040 -0.07340 -0.77833 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.35700 9.43040 -0.07340 -0.77833 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.35890 9.45620 -0.09730 -1.02895 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.35880 9.45610 -0.09730 -1.02897 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.51950 9.50220 0.01730 0.18206 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.29430 9.35330 -0.05900 -0.63079 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.29430 9.35330 -0.05900 -0.63079 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.58730 9.56520 0.02210 0.23105 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.36020 9.41540 -0.05520 -0.58627 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.36020 9.41540 -0.05520 -0.58627 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.20040 6.32780 -0.12740 -2.01334 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.50920 10.54440 -0.03520 -0.33383 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.44460 9.50400 -0.05940 -0.62500 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.60270 11.61800 -0.01530 -0.13169 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.63140 6.67350 -0.04210 -0.63085 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.79060 8.84840 -0.05780 -0.65323 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.89650 10.91140 -0.01490 -0.13655 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 70.43000 70.63000 -0.20000 -0.28317 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 72.76000 72.74000 0.02000 0.02750 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.83520 62.76160 0.07360 0.11727 復華1至5年期高收益債券基金 20.64000 20.67000 -0.03000 -0.14514 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 70.16240 70.18140 -0.01900 -0.02707 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 68.32170 68.31710 0.00460 0.00673 復華人生目標基金 41.80660 41.85810 -0.05150 -0.12303 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 復華已開發國家300股票指數基金-美元 9.73000 9.91000 -0.18000 -1.81635 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.64000 9.80000 -0.16000 -1.63265 復華中小精選基金 70.34000 70.40000 -0.06000 -0.08523 復華六年到期新興市場債券基金 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 復華台灣智能基金 12.29000 12.28000 0.01000 0.08143 復華全方位基金 32.21000 31.90000 0.31000 0.97179 復華全球大趨勢基金-美元 12.70000 12.83000 -0.13000 -1.01325 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.06000 20.26000 -0.20000 -0.98717 復華全球平衡基金-美元 9.14000 9.20000 -0.06000 -0.65217 復華全球平衡基金-新臺幣 19.50000 19.61000 -0.11000 -0.56094 復華全球物聯網科技基金-美元 13.74000 13.82000 -0.08000 -0.57887 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.30000 13.37000 -0.07000 -0.52356 復華全球原物料基金 8.01000 8.15000 -0.14000 -1.71779 復華全球消費基金-新臺幣 12.86000 12.98000 -0.12000 -0.92450 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.23170 12.22210 0.00960 0.07855 復華全球債券基金 15.15630 15.13300 0.02330 0.15397 復華全球債券組合基金 15.37000 15.38000 -0.01000 -0.06502 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.50000 15.55000 -0.05000 -0.32154 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 復華全球戰略配置強基金-美元 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.88000 10.93000 -0.05000 -0.45746 復華有利貨幣市場基金 13.50930 13.50910 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.34000 11.37000 -0.03000 -0.26385 復華亞太成長基金 12.23000 12.22000 0.01000 0.08183 復華亞太神龍科技基金-美元 8.97000 9.03000 -0.06000 -0.66445 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029 復華東協世紀基金 11.99000 12.06000 -0.07000 -0.58043 復華南非幣長期收益基金A 14.21000 14.13000 0.08000 0.56617 復華南非幣長期收益基金B 7.98000 7.93000 0.05000 0.63052 復華南非幣短期收益基金A 14.72000 14.70000 0.02000 0.13605 復華南非幣短期收益基金B 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 復華美元高收益債券指數基金-美元 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710 復華美國20年期以上公債ETF基金 74.02010 73.69240 0.32770 0.44469 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.94000 21.39000 -0.45000 -2.10379 復華美國新星基金-美元 12.33000 12.44000 -0.11000 -0.88424 復華美國新星基金-新臺幣 12.55000 12.65000 -0.10000 -0.79051 復華恒生基金 20.16000 20.12000 0.04000 0.19881 復華恒生單日反向一倍基金 8.70000 8.77000 -0.07000 -0.79818 復華恒生單日正向二倍基金 27.18000 26.79000 0.39000 1.45577 復華神盾基金 29.01120 28.89970 0.11150 0.38582 復華高成長基金 72.48000 72.67000 -0.19000 -0.26146 復華高益策略組合基金 13.64000 13.65000 -0.01000 -0.07326 復華貨幣市場基金 14.47380 14.47360 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.50000 17.59000 -0.09000 -0.51165 復華富時台灣高股息低波動基金 48.15000 48.51000 -0.36000 -0.74212 復華復華基金 22.71000 22.76000 -0.05000 -0.21968 復華傳家二號基金 35.69440 35.40820 0.28620 0.80829 復華傳家基金 24.41740 24.36090 0.05650 0.23193 復華奧林匹克全球組合基金 15.96000 15.96000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.68000 11.77000 -0.09000 -0.76466 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.29000 14.40000 -0.11000 -0.76389 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.31000 9.38000 -0.07000 -0.74627 復華新興人民幣短期收益基金 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 復華新興人民幣債券基金A 12.31000 12.28000 0.03000 0.24430 復華新興人民幣債券基金B 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447 復華新興市場10年期以上債券基金 22.62000 22.63000 -0.01000 -0.04419 復華新興市場企業債券ETF基金 71.03000 71.08000 -0.05000 -0.07034 復華新興市場高收益債券基金A 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 復華新興市場高收益債券基金B 5.28000 5.28000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.89000 11.89000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.72000 11.72000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 復華數位經濟基金 50.64000 50.55000 0.09000 0.17804 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.03790 10.03540 0.00250 0.02491 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.77000 9.76770 0.00230 0.02355 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.58240 10.57980 0.00260 0.02458 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.16040 10.15800 0.00240 0.02363 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.19620 10.20360 -0.00740 -0.07252 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.15150 10.15010 0.00140 0.01379 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.24490 10.24360 0.00130 0.01269 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.86150 10.85390 0.00760 0.07002 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.14860 10.14560 0.00300 0.02957 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.78190 10.77250 0.00940 0.08726 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.50980 10.50670 0.00310 0.02950 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.15620 11.14650 0.00970 0.08702 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.70110 10.70570 -0.00460 -0.04297 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.65140 10.64820 0.00320 0.03005 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.73910 10.72970 0.00940 0.08761 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.69860 10.70370 -0.00510 -0.04765 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.96140 11.96710 -0.00570 -0.04763 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.61730 10.61400 0.00330 0.03109 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.88160 10.88680 -0.00520 -0.04776 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.26410 12.27000 -0.00590 -0.04808 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.76060 10.75830 0.00230 0.02138 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.90070 10.89200 0.00870 0.07988 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.20380 10.21310 -0.00930 -0.09106 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.19380 10.19580 -0.00200 -0.01962 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.08870 10.08480 0.00390 0.03867 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.50800 10.51410 -0.00610 -0.05802 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.85070 10.85700 -0.00630 -0.05803 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.51130 10.50980 0.00150 0.01427 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.50680 10.51280 -0.00600 -0.05707 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.85080 10.85710 -0.00630 -0.05803 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.50820 10.50670 0.00150 0.01428 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.41080 10.41810 -0.00730 -0.07007 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.39240 10.39310 -0.00070 -0.00674 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.40900 10.41630 -0.00730 -0.07008 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.39340 10.39410 -0.00070 -0.00673 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.02350 11.03580 -0.01230 -0.11146 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 11.00840 11.01320 -0.00480 -0.04358 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.08920 11.08760 0.00160 0.01443 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.18560 10.19700 -0.01140 -0.11180 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.17480 10.17890 -0.00410 -0.04028 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.07070 10.06900 0.00170 0.01688 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.24380 9.27870 -0.03490 -0.37613 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 7.98940 8.02860 -0.03920 -0.48825 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.02110 8.05490 -0.03380 -0.41962 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.20750 12.20340 0.00410 0.03360 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.58270 10.58900 -0.00630 -0.05950 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.74740 10.74650 0.00090 0.00837 景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣 10.00930 10.01810 -0.00880 -0.08784 景順十年到期特選新興債券基金年配型美元 9.98320 9.98460 -0.00140 -0.01402 景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣 10.01000 10.00560 0.00440 0.04398 景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣 10.02630 10.03130 -0.00500 -0.04984 景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣 9.97220 9.97570 -0.00350 -0.03509 景順六年到期特選全球債券基金年配型美元 9.99990 9.99760 0.00230 0.02301 景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣 10.02650 10.03140 -0.00490 -0.04885 景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣 9.97200 9.97570 -0.00370 -0.03709 景順六年到期特選全球債券基金累積型美元 10.00000 9.99780 0.00220 0.02200 景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣 10.00720 10.01520 -0.00800 -0.07988 景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣 10.00960 10.00440 0.00520 0.05198 景順六年到期特選新興債券基金累積美元 9.98280 9.98350 -0.00070 -0.00701 景順主流基金 19.79000 19.79000 0.00000 0.00000 景順台灣科技基金 34.74000 34.73000 0.01000 0.02879 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.41000 9.46000 -0.05000 -0.52854 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.51000 11.58000 -0.07000 -0.60449 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.77000 10.83000 -0.06000 -0.55402 景順全球科技基金 23.34000 23.75000 -0.41000 -1.72632 景順全球康健基金 19.12000 19.44000 -0.32000 -1.64609 景順貨幣市場基金 16.00730 16.00710 0.00020 0.00125 景順潛力基金 34.12000 34.25000 -0.13000 -0.37956 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.35000 14.53000 -0.18000 -1.23882 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.51000 13.67000 -0.16000 -1.17045 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.72000 10.89000 -0.17000 -1.56107 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.01000 11.18000 -0.17000 -1.52057 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.47000 11.65000 -0.18000 -1.54506 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.63000 11.80000 -0.17000 -1.44068 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.70650 9.70510 0.00140 0.01443 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.97530 9.96820 0.00710 0.07123 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.31690 10.31550 0.00140 0.01357 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.60640 10.59880 0.00760 0.07171 華南永昌永昌基金 20.24000 20.22000 0.02000 0.09891 華南永昌全球亨利組合基金 14.95480 14.97050 -0.01570 -0.10487 華南永昌全球神農水資源基金 9.67000 9.82000 -0.15000 -1.52749 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.43000 9.55000 -0.12000 -1.25654 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.80000 9.91000 -0.11000 -1.10999 華南永昌全球精品基金 16.44000 16.73000 -0.29000 -1.73341 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.41000 10.48000 -0.07000 -0.66794 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.46000 10.53000 -0.07000 -0.66477 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.32000 13.41000 -0.09000 -0.67114 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.31000 13.39000 -0.08000 -0.59746 華南永昌物聯網精選基金 12.50000 12.54000 -0.04000 -0.31898 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.29870 16.29840 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 25.26640 25.33040 -0.06400 -0.25266 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00280 12.00260 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓中小型基金 22.99000 22.73000 0.26000 1.14386 華頓台灣基金 24.67000 24.61000 0.06000 0.24380 華頓平安貨幣市場基金 11.58370 11.58350 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.18000 17.38000 -0.20000 -1.15075 華頓全球高收益債券基金A 13.85790 13.89050 -0.03260 -0.23469 華頓全球高收益債券基金B 7.94600 7.96470 -0.01870 -0.23479 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐台灣精典基金 25.37000 25.48000 -0.11000 -0.43171 匯豐全球趨勢組合基金 12.39000 12.58000 -0.19000 -1.51033 匯豐全球關鍵資源基金 8.12000 8.29000 -0.17000 -2.05066 匯豐安富基金 26.52000 26.58000 -0.06000 -0.22573 匯豐成功基金 42.45000 42.72000 -0.27000 -0.63202 匯豐金磚動力基金 14.42000 14.61000 -0.19000 -1.30048 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.02160 15.02150 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.94000 5.02000 -0.08000 -1.59363 匯豐新鑽動力基金 10.35000 10.44000 -0.09000 -0.86207 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.39230 5.37270 0.01960 0.36481 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.31200 9.29250 0.01950 0.20985 匯豐龍鳳基金-A類型 54.83000 55.07000 -0.24000 -0.43581 匯豐龍鳳基金-I類型 54.83000 55.07000 -0.24000 -0.43581 匯豐龍騰電子基金 39.92000 39.99000 -0.07000 -0.17504 匯豐雙高收益債券組合基金 12.82290 12.83840 -0.01550 -0.12073 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.38000 19.35000 0.03000 0.15504 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.64480 11.64940 -0.00460 -0.03949 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.34130 10.34590 -0.00460 -0.04446 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.75210 10.74690 0.00520 0.04839 新光台灣富貴基金 25.86000 25.88000 -0.02000 -0.07728 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.29000 21.64000 -0.35000 -1.61738 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 46.38140 46.36650 0.01490 0.03214 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.15000 10.22000 -0.07000 -0.68493 新光全球AI新創產業基金美元 9.72000 9.79000 -0.07000 -0.71502 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.63000 8.62000 0.01000 0.11601 新光全球生技醫療基金(美元) 10.54000 10.69000 -0.15000 -1.40318 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.35000 10.50000 -0.15000 -1.42857 新光全球債券基金(A累積)美元 11.19080 11.19490 -0.00410 -0.03662 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 11.02400 11.01770 0.00630 0.05718 新光全球債券基金(B配息)美元 10.51720 10.52100 -0.00380 -0.03612 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.34680 10.34100 0.00580 0.05609 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.70000 10.64000 0.06000 0.56391 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 新光吉星貨幣市場基金 15.52440 15.52410 0.00030 0.00193 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.66000 8.65000 0.01000 0.11561 新光亞洲精選基金-美金 20.77000 20.95000 -0.18000 -0.85919 新光亞洲精選基金-新台幣 21.21000 21.37000 -0.16000 -0.74871 新光店頭基金 23.79000 23.94000 -0.15000 -0.62657 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.66000 11.72000 -0.06000 -0.51195 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.13000 11.17000 -0.04000 -0.35810 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 42.14700 42.29080 -0.14380 -0.34003 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 新光特選內需收益ETF基金 20.82000 20.93000 -0.11000 -0.52556 新光創新科技基金 14.21000 14.20000 0.01000 0.07042 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.23630 10.22160 0.01470 0.14381 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.62810 10.61260 0.01550 0.14605 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.12690 10.11500 0.01190 0.11765 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.28540 9.27200 0.01340 0.14452 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.61650 9.60240 0.01410 0.14684 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.14340 9.13060 0.01280 0.14019 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.94190 40.85530 0.08660 0.21197 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 47.57990 47.34840 0.23150 0.48893 新光澳幣八年期保本基金 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 新光澳幣十年期保本基金 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042 新光澳幣保本基金 12.54000 12.53000 0.01000 0.07981 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.95980 10.96490 -0.00510 -0.04651 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.52610 9.53060 -0.00450 -0.04722 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.47100 9.47510 -0.00410 -0.04327 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.65030 10.65490 -0.00460 -0.04317 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.73600 10.74260 -0.00660 -0.06144 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.53070 9.53650 -0.00580 -0.06082 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.50430 9.50830 -0.00400 -0.04207 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.69400 10.69850 -0.00450 -0.04206 瑞銀全球創新趨勢基金 7.01000 7.13000 -0.12000 -1.68303 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 8.57670 8.56710 0.00960 0.11206 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.89020 10.88010 0.01010 0.09283 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.56680 9.55740 0.00940 0.09835 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 14.92220 14.90560 0.01660 0.11137 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.60620 10.59770 0.00850 0.08021 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.49570 9.48800 0.00770 0.08116 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.57290 9.55720 0.01570 0.16427 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.69180 10.67580 0.01600 0.14987 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 44.45740 44.57490 -0.11750 -0.26360 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 45.00850 45.04190 -0.03340 -0.07415 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 45.23870 45.31770 -0.07900 -0.17432 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 47.25610 47.13050 0.12560 0.26649 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 45.57620 45.56590 0.01030 0.02260 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 48.94950 48.94730 0.00220 0.00449 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 50.05380 50.03060 0.02320 0.04637 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 48.45590 48.64530 -0.18940 -0.38935 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.76380 10.74340 0.02040 0.18988 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 47.92200 47.67450 0.24750 0.51915 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.12980 12.39750 -0.26770 -2.15931 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.25020 11.50160 -0.25140 -2.18578 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.64000 10.87000 -0.23000 -2.11592 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.73970 10.97670 -0.23700 -2.15912 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.08700 9.29000 -0.20300 -2.18515 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.62000 8.81000 -0.19000 -2.15664 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.73540 9.95020 -0.21480 -2.15875 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.27140 8.45620 -0.18480 -2.18538 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.80000 9.00000 -0.20000 -2.22222 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.96750 9.16540 -0.19790 -2.15921 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.87460 8.05050 -0.17590 -2.18496 群益中小型股基金 48.48000 48.33000 0.15000 0.31037 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.94960 10.96120 -0.01160 -0.10583 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.77700 9.83400 -0.05700 -0.57962 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.23590 9.28350 -0.04760 -0.51274 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.23640 9.24610 -0.00970 -0.10491 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.24580 8.29400 -0.04820 -0.58114 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.79050 7.83070 -0.04020 -0.51336 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.68080 10.67120 0.00960 0.08996 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.74880 11.73830 0.01050 0.08945 群益中國高收益債券基金-美元 11.29660 11.29280 0.00380 0.03365 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.42940 10.41970 0.00970 0.09309 群益平衡王基金 20.71210 20.76580 -0.05370 -0.25860 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.98580 9.99420 -0.00840 -0.08405 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.97650 9.97910 -0.00260 -0.02605 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.98580 9.99420 -0.00840 -0.08405 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.97650 9.97910 -0.00260 -0.02605 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.98590 9.99430 -0.00840 -0.08405 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.97640 9.97900 -0.00260 -0.02605 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.96480 9.96720 -0.00240 -0.02408 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.91230 9.95860 -0.04630 -0.46492 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.90300 9.94350 -0.04050 -0.40730 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.91230 9.95860 -0.04630 -0.46492 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.90300 9.94350 -0.04050 -0.40730 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.91230 9.95870 -0.04640 -0.46592 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.90300 9.94350 -0.04050 -0.40730 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.91300 9.95330 -0.04030 -0.40489 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.95230 9.98210 -0.02980 -0.29853 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.94290 9.96690 -0.02400 -0.24080 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.95230 9.98210 -0.02980 -0.29853 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.94290 9.96690 -0.02400 -0.24080 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.95220 9.98200 -0.02980 -0.29854 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.94300 9.96690 -0.02390 -0.23979 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.94370 9.96750 -0.02380 -0.23878 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.46000 6.47000 -0.01000 -0.15456 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.74030 12.77820 -0.03790 -0.29660 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.69500 11.73280 -0.03780 -0.32217 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.17000 11.20000 -0.03000 -0.26786 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.82300 10.85520 -0.03220 -0.29663 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.93390 9.96610 -0.03220 -0.32310 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.65210 10.68380 -0.03170 -0.29671 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.54760 10.57740 -0.02980 -0.28173 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.30830 10.33810 -0.02980 -0.28825 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.24230 9.26840 -0.02610 -0.28160 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.23410 9.26080 -0.02670 -0.28831 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.60890 10.63890 -0.03000 -0.28198 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.63190 10.66260 -0.03070 -0.28792 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.40550 9.43200 -0.02650 -0.28096 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.88020 9.90880 -0.02860 -0.28863 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.39540 11.40210 -0.00670 -0.05876 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.79490 7.79950 -0.00460 -0.05898 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.83460 10.85080 -0.01620 -0.14930 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.62350 10.64020 -0.01670 -0.15695 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.71530 10.72590 -0.01060 -0.09883 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.92440 9.93920 -0.01480 -0.14891 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.85420 9.86970 -0.01550 -0.15705 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.93980 9.94970 -0.00990 -0.09950 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.83470 10.85080 -0.01610 -0.14838 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.62340 10.64020 -0.01680 -0.15789 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.71510 10.72580 -0.01070 -0.09976 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.92450 9.93930 -0.01480 -0.14890 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.85400 9.86960 -0.01560 -0.15806 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.93980 9.94970 -0.00990 -0.09950 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.27460 9.44730 -0.17270 -1.82804 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.86000 11.06000 -0.20000 -1.80832 群益全球關鍵生技基金-美元 15.17520 15.45770 -0.28250 -1.82757 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.07000 15.35000 -0.28000 -1.82410 群益多利策略組合基金 11.94000 11.95000 -0.01000 -0.08368 群益多重收益組合基金 14.27000 14.25000 0.02000 0.14035 群益多重資產組合基金 15.32000 15.47000 -0.15000 -0.96962 群益安家基金 27.10400 27.07770 0.02630 0.09713 群益安穩貨幣市場基金 16.17620 16.17600 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 19.84000 19.98000 -0.14000 -0.70070 群益亞太中小基金 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 群益亞太新趨勢平衡基金 16.40000 16.40000 0.00000 0.00000 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.77550 10.76740 0.00810 0.07523 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.92170 7.91580 0.00590 0.07453 群益店頭市場基金 101.21000 101.23000 -0.02000 -0.01976 群益東方盛世基金 8.93000 8.96000 -0.03000 -0.33482 群益東協成長基金-人民幣 13.22590 13.31880 -0.09290 -0.69751 群益東協成長基金-美元 11.16500 11.24650 -0.08150 -0.72467 群益東協成長基金-新臺幣 11.12000 11.19000 -0.07000 -0.62556 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.03630 12.10920 -0.07290 -0.60202 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.10300 11.18870 -0.08570 -0.76595 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.50360 10.57910 -0.07550 -0.71367 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.76490 9.82410 -0.05920 -0.60260 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.01070 9.08020 -0.06950 -0.76540 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.52240 8.58370 -0.06130 -0.71414 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.86110 10.93920 -0.07810 -0.71395 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.55590 9.61380 -0.05790 -0.60226 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.17070 9.24150 -0.07080 -0.76611 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.52070 9.58920 -0.06850 -0.71435 群益長安基金 31.31000 31.42000 -0.11000 -0.35010 群益美國新創亮點基金N-美元 10.14990 10.33090 -0.18100 -1.75203 群益美國新創亮點基金-美元 15.35450 15.62830 -0.27380 -1.75195 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.93000 15.19000 -0.26000 -1.71165 群益真善美基金 16.04140 16.02030 0.02110 0.13171 群益馬拉松基金 126.17000 126.82000 -0.65000 -0.51254 群益創新科技基金 35.68000 35.51000 0.17000 0.47874 群益奧斯卡基金 31.75000 31.64000 0.11000 0.34766 群益新興金鑽基金-美元 11.29190 11.38610 -0.09420 -0.82732 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.69000 8.75000 -0.06000 -0.68571 群益葛萊美基金 25.23000 25.29000 -0.06000 -0.23725 群益道瓊美國地產ETF基金 22.72000 22.81000 -0.09000 -0.39456 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.50000 7.45000 0.05000 0.67114 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.90000 15.10000 -0.20000 -1.32450 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.50320 11.59750 -0.09430 -0.81311 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.90710 10.99930 -0.09220 -0.83824 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.99750 11.08410 -0.08660 -0.78130 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.04230 11.13270 -0.09040 -0.81202 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.46960 10.55820 -0.08860 -0.83916 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.55650 10.63960 -0.08310 -0.78104 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.50310 11.59730 -0.09420 -0.81226 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.90740 10.99970 -0.09230 -0.83911 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.70930 9.78570 -0.07640 -0.78073 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.04230 11.13280 -0.09050 -0.81291 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.46920 10.55780 -0.08860 -0.83919 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.79040 9.86750 -0.07710 -0.78135 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.96490 13.07770 -0.11280 -0.86254 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.74290 11.82810 -0.08520 -0.72032 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.77000 10.84000 -0.07000 -0.64576 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.64170 11.72790 -0.08620 -0.73500 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.57230 8.64690 -0.07460 -0.86274 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.88240 8.94690 -0.06450 -0.72092 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.15000 8.20000 -0.05000 -0.60976 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.37530 8.43730 -0.06200 -0.73483 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.22200 10.29610 -0.07410 -0.71969 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.82650 9.89780 -0.07130 -0.72036 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.66000 9.76000 -0.10000 -1.02459 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 9.74000 9.84000 -0.10000 -1.01626 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.67000 9.77000 -0.10000 -1.02354 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.66000 9.75000 -0.09000 -0.92308 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.64000 9.75000 -0.11000 -1.12821 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.66000 9.76000 -0.10000 -1.02459 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 9.74000 9.84000 -0.10000 -1.01626 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.67000 9.77000 -0.10000 -1.02354 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.66000 9.75000 -0.09000 -0.92308 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.64000 9.75000 -0.11000 -1.12821 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.01000 9.04000 -0.03000 -0.33186 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.22000 11.25000 -0.03000 -0.26667 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 32.15000 32.20000 -0.05000 -0.15528 德信中國精選成長基金 11.85000 11.84000 0.01000 0.08446 德信台灣主流中小基金 20.98000 20.87000 0.11000 0.52707 德信萬保貨幣市場基金 11.99760 11.99740 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 35.20000 35.18000 0.02000 0.05685 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.09160 11.09320 -0.00160 -0.01442 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.93920 10.94070 -0.00150 -0.01371 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72800 11.72780 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.60000 18.48000 0.12000 0.64935 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.97000 17.37000 -0.40000 -2.30282 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.38000 16.77000 -0.39000 -2.32558 摩根中小基金 23.47000 23.44000 0.03000 0.12799 摩根中國亮點基金 12.95000 13.01000 -0.06000 -0.46118 摩根台灣金磚基金-累積型 20.24000 20.30000 -0.06000 -0.29557 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.24000 20.30000 -0.06000 -0.29557 摩根台灣增長基金 51.35000 51.73000 -0.38000 -0.73458 摩根平衡基金 27.98000 28.11000 -0.13000 -0.46247 摩根全球α基金 17.97000 18.28000 -0.31000 -1.69584 摩根全球平衡基金 16.17160 16.17110 0.00050 0.00309 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.45540 9.51040 -0.05500 -0.57831 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.69150 10.75350 -0.06200 -0.57656 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.03420 10.09210 -0.05790 -0.57372 摩根多元入息成長基金-累積型 11.71860 11.78660 -0.06800 -0.57693 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.50220 10.56280 -0.06060 -0.57371 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.38040 10.42650 -0.04610 -0.44214 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.82370 13.88510 -0.06140 -0.44220 摩根亞洲基金 58.41000 58.68000 -0.27000 -0.46012 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.40180 8.40240 -0.00060 -0.00714 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.00560 10.00640 -0.00080 -0.00799 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.80950 8.81010 -0.00060 -0.00681 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.90000 12.90080 -0.00080 -0.00620 摩根東方內需機會基金 18.47000 18.55000 -0.08000 -0.43127 摩根東方科技基金 32.58000 32.89000 -0.31000 -0.94254 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.32000 9.39000 -0.07000 -0.74547 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.60000 9.69000 -0.09000 -0.92879 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.02000 9.09000 -0.07000 -0.77008 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.42000 11.51000 -0.09000 -0.78193 摩根金龍收成基金 22.36000 22.37000 -0.01000 -0.04470 摩根第一貨幣市場基金 15.14450 15.14440 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.46000 14.49000 -0.03000 -0.20704 摩根新金磚五國基金 12.13000 12.23000 -0.10000 -0.81766 摩根新絲路基金 9.12000 9.17000 -0.05000 -0.54526 摩根新興35基金 13.30000 13.41000 -0.11000 -0.82028 摩根新興日本基金 23.89000 23.90000 -0.01000 -0.04184 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.10310 7.12360 -0.02050 -0.28778 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.51250 9.53950 -0.02700 -0.28303 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.28230 9.30860 -0.02630 -0.28253 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.09650 11.12850 -0.03200 -0.28755 摩根新興科技基金 56.08000 56.04000 0.04000 0.07138 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.61120 8.63310 -0.02190 -0.25367 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.35510 9.38350 -0.02840 -0.30266 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.78450 8.81020 -0.02570 -0.29171 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.33160 10.35790 -0.02630 -0.25391 摩根龍揚基金 33.40000 33.41000 -0.01000 -0.02993 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.16000 10.36000 -0.20000 -1.93050 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.82000 11.04000 -0.22000 -1.99275 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.48000 10.69000 -0.21000 -1.96445 摩根環球股票收益基金-累積型 11.80000 12.03000 -0.23000 -1.91189 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31940 9.31220 0.00720 0.07732 摩根總收益組合基金-累積型 11.56820 11.55930 0.00890 0.07699 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 鋒裕匯理亞洲新富基金 21.28000 21.34000 -0.06000 -0.28116 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62370 12.62360 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.98560 10.97680 0.00880 0.08017 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.57970 10.58650 -0.00680 -0.06423 聯邦中國龍基金 28.06000 28.07000 -0.01000 -0.03563 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.50360 12.52160 -0.01800 -0.14375 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.74150 11.75380 -0.01230 -0.10465 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.63090 10.63900 -0.00810 -0.07613 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.18590 10.20040 -0.01450 -0.14215 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.61550 9.62560 -0.01010 -0.10493 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.69950 8.70620 -0.00670 -0.07696 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.67900 9.78340 -0.10440 -1.06711 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.89940 10.00040 -0.10100 -1.00996 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.14130 9.24000 -0.09870 -1.06818 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.34580 9.44110 -0.09530 -1.00942 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.51030 11.57670 -0.06640 -0.57357 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.47680 11.52880 -0.05200 -0.45104 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.67040 10.71350 -0.04310 -0.40230 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.56780 10.62870 -0.06090 -0.57298 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.52580 10.57350 -0.04770 -0.45113 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.78480 9.82430 -0.03950 -0.40206 聯邦金鑽平衡基金 24.97510 24.99230 -0.01720 -0.06882 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.50060 9.57750 -0.07690 -0.80292 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.88170 9.95600 -0.07430 -0.74628 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.44250 9.51890 -0.07640 -0.80261 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.80770 9.88140 -0.07370 -0.74585 聯邦貨幣市場基金 13.23680 13.23660 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 14.04000 14.04000 0.00000 0.00000 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.72460 16.73000 -0.00540 -0.03228 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.97730 13.00460 -0.02730 -0.20993 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.52660 12.56320 -0.03660 -0.29133 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.89470 11.92880 -0.03410 -0.28586 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.52210 12.49730 0.02480 0.19844 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.72860 11.70030 0.02830 0.24187 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57800 10.55720 0.02080 0.19702 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.75410 8.73300 0.02110 0.24161 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 38.15000 38.41000 -0.26000 -0.67691 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.41000 16.48000 -0.07000 -0.42476 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.73000 10.77000 -0.04000 -0.37140 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.84000 11.89000 -0.05000 -0.42052 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.69000 12.74000 -0.05000 -0.39246 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.81000 11.86000 -0.05000 -0.42159 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.48000 7.51000 -0.03000 -0.39947 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.35000 11.40000 -0.05000 -0.43860 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.30000 15.33000 -0.03000 -0.19569 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.64000 8.66000 -0.02000 -0.23095 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.27000 11.44000 -0.17000 -1.48601 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.23000 14.46000 -0.23000 -1.59059 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.08000 14.30000 -0.22000 -1.53846 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.10000 14.33000 -0.23000 -1.60502 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.94000 9.07000 -0.13000 -1.43330 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.72000 14.95000 -0.23000 -1.53846 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.41000 9.55000 -0.14000 -1.46597 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.74000 20.96000 -0.22000 -1.04962 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.81000 19.01000 -0.20000 -1.05208 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.93000 13.07000 -0.14000 -1.07116 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.53000 14.68000 -0.15000 -1.02180 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.49000 15.65000 -0.16000 -1.02236 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.47000 14.63000 -0.16000 -1.09364 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.54000 9.64000 -0.10000 -1.03734 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.45000 14.61000 -0.16000 -1.09514 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.30000 12.43000 -0.13000 -1.04586 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.52000 14.68000 -0.16000 -1.08992 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.42000 12.55000 -0.13000 -1.03586 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.43000 8.52000 -0.09000 -1.05634 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 12.87000 13.01000 -0.14000 -1.07610 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.74000 19.75000 -0.01000 -0.05063 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.43000 18.44000 -0.01000 -0.05423 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.08000 13.08000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.07000 14.07000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.03000 13.04000 -0.01000 -0.07669 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.81000 7.81000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.84000 12.85000 -0.01000 -0.07782 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.53000 10.58000 -0.05000 -0.47259 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.99000 14.05000 -0.06000 -0.42705 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.10000 14.16000 -0.06000 -0.42373 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735 聯博貨幣市場基金 15.04800 15.04780 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.11130 11.12770 -0.01640 -0.14738 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.80480 13.82740 -0.02260 -0.16344 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.41340 7.42440 -0.01100 -0.14816 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.23000 14.27000 -0.04000 -0.28031 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.39000 14.42000 -0.03000 -0.20804 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.39850 10.39030 0.00820 0.07892 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.85910 10.72020 0.13890 1.29568 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.26230 10.25430 0.00800 0.07802 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.26230 10.25100 0.01130 0.11023 瀚亞中小型股基金 22.57000 22.44000 0.13000 0.57932 瀚亞巴西基金 5.53000 5.66000 -0.13000 -2.29682 瀚亞外銷基金 42.28000 42.23000 0.05000 0.11840 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.02480 10.02410 0.00070 0.00698 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.00110 9.87950 0.12160 1.23083 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.96410 9.96360 0.00050 0.00502 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.90840 9.90600 0.00240 0.02423 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.02090 10.01970 0.00120 0.01198 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.02590 9.90470 0.12120 1.22366 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.95390 9.95340 0.00050 0.00502 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.89740 9.89520 0.00220 0.02223 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.60200 11.63890 -0.03690 -0.31704 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.97910 11.01650 -0.03740 -0.33949 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.84900 12.88990 -0.04090 -0.31730 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 11.07220 11.09100 -0.01880 -0.16951 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.36150 7.38490 -0.02340 -0.31686 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.97380 8.00100 -0.02720 -0.33996 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.14410 8.17010 -0.02600 -0.31823 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.16700 7.17930 -0.01230 -0.17133 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.68040 8.70810 -0.02770 -0.31809 瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣 9.95200 9.98340 -0.03140 -0.31452 瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.05330 9.08200 -0.02870 -0.31601 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.32410 9.35570 -0.03160 -0.33776 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.04770 9.07660 -0.02890 -0.31840 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.33000 12.53000 -0.20000 -1.59617 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.49000 11.68000 -0.19000 -1.62671 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.24000 11.42000 -0.18000 -1.57618 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.91000 11.09000 -0.18000 -1.62308 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.37000 10.55000 -0.18000 -1.70616 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.17000 10.34000 -0.17000 -1.64410 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.25000 10.31000 -0.06000 -0.58196 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.44000 9.38000 0.06000 0.63966 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 10.29000 10.34000 -0.05000 -0.48356 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.32000 13.33000 -0.01000 -0.07502 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.74000 11.80000 -0.06000 -0.50847 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.14000 10.24000 -0.10000 -0.97656 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.37000 14.50000 -0.13000 -0.89655 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.77000 8.81000 -0.04000 -0.45403 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.62000 6.68000 -0.06000 -0.89820 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.41000 8.49000 -0.08000 -0.94229 瀚亞亞太基礎建設基金 11.27000 11.36000 -0.09000 -0.79225 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.68680 12.70320 -0.01640 -0.12910 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 15.05370 14.92940 0.12430 0.83259 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.23010 11.25090 -0.02080 -0.18487 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.98550 11.00220 -0.01670 -0.15179 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 13.03810 13.03480 0.00330 0.02532 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.09100 9.10300 -0.01200 -0.13182 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.15940 10.07560 0.08380 0.83171 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.86350 8.87990 -0.01640 -0.18469 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.65990 8.67310 -0.01320 -0.15219 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.47620 9.47330 0.00290 0.03061 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.80660 14.87390 -0.06730 -0.45247 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.77950 10.82630 -0.04680 -0.43228 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.18410 10.23620 -0.05210 -0.50898 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.48240 12.53920 -0.05680 -0.45298 瀚亞非洲基金-南非幣 10.43000 10.56000 -0.13000 -1.23106 瀚亞非洲基金-新臺幣 17.87000 18.27000 -0.40000 -2.18938 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.63900 13.63880 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 28.47000 28.94000 -0.47000 -1.62405 瀚亞高科技基金 63.77000 63.30000 0.47000 0.74250 瀚亞理財通基金 26.92000 27.04000 -0.12000 -0.44379 瀚亞菁華基金 22.97000 22.84000 0.13000 0.56918 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.26700 14.20640 0.06060 0.42657 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.30590 9.26640 0.03950 0.42627 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11.15970 11.18150 -0.02180 -0.19496 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 12.15500 12.06550 0.08950 0.74178 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.05940 10.08110 -0.02170 -0.21525 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.82020 10.82140 -0.00120 -0.01109 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.24550 8.26160 -0.01610 -0.19488 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.43400 8.37190 0.06210 0.74177 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.58460 8.60820 -0.02360 -0.27416 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.06220 8.07970 -0.01750 -0.21659 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.15520 8.15600 -0.00080 -0.00981 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.16750 14.16180 0.00570 0.04025 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.90450 10.89310 0.01140 0.10465 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.95240 9.94990 0.00250 0.02513 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.52320 11.51860 0.00460 0.03994 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.33200 10.32130 0.01070 0.10367 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.01280 10.00880 0.00400 0.03996 瀚亞歐洲基金 10.29000 10.53000 -0.24000 -2.27920 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------