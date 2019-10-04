台股盤前－美股震盪走高終止連2黑 台股再戰10900點

美股昨 (3) 日震盪走高，在科技股領軍下，四大指數尾盤同步收漲，終止連 2 黑，而台股昨受美股拖累，加權指數終場下跌 71.97 點或 0.66%、收在 10875.91 點，力守月線，今可望重回 10900 點關卡，短線可先留意營收公布、具基本面各股。

美股 3 日收盤表現，道瓊指數上漲 122.42 點，或 0.47%，收 26201.04 點；那斯達克指數上漲 87.01 點，或 1.12%，收 7872.27 點；標普 500 指數上漲 23.02 點，或 0.80%，收 2910.63 點；費城半導體指數上漲 25.99 點，或 1.71%，收 1545.76 點。

央行總裁楊金龍昨赴立法院報告時表示，目前在全球經濟市場中有看到灰犀牛，就是日本和歐洲長期的負利率，但並未有效拉升經濟表現，但依目前經濟數據來看，今、明兩年應不至於發生金融風暴，而他也表示，以央行目前掌握的經濟數據，台灣沒有打算降息。

大同集團又有未爆彈，持股 50% 的大同美國公司 (TUS) 日前接獲矽料供應商 Hemlock 來函，因和解不成遭對方提出 3500 萬美元 (約新台幣 10.83 億元) 和解金，加上 TUS 去年、今年連續虧損，為保護公司後續營運，將依法向美國聲請重整，雖然公司強調營運不受影響，但這是大同集團繼華映、綠能、尚志後，再度傳出財務危機。

電動車廠特斯拉公布第 3 季交車量達 97000 輛，雖然創下公司新紀錄，卻未能達到市場預期，不過隨著特斯拉出清庫存，下半年開始對供應鏈積極拉貨，相關台廠供應鏈可望受惠，包含 LED 車用元件廠聯嘉、貿聯 - KY 等。

英業達公告表示，將斥資 11.78 億元，向中電購置桃園廠房，擴展伺服器產線，擴大在台伺服器生產，以供應客戶雲端資料中心需求，而筆電方面，受到 12 月關稅不確定性影響，正規劃在既有廠房旁新設產線。

進入 9 月營收公布旺季，晶圓測試大廠精測 9 月、第 3 季營收雙創新高，受惠於傳統旺季、5G 商轉推升營收衝高，砷化鎵廠全新 9 月營收也受惠客戶手機新品帶動射頻元件 (RF)、VCSEL 需求持續提升，年增 63.99%，創下年同期新高。

法人表示，台股量價結構仍為多方走勢，表現也相對其它亞股來得強勢，惟受國際政經局勢干擾影響，後續仍留意美國、中國談判代表協商進度，而近期為 9 月營收公布期間，建議可先留意基本面佳的個股。